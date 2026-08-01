ASUS「ProArt PX13 2026」ベースモデルレビュー：1,899ドルでRTXクラスのGPU性能を維持、CPUコアは半減

ASUSのコンパクトなクリエイター向けコンバーチブルPC「ProArt PX13 2026」に、1,899ドル（約30万2,000円）の新たなベースモデルが登場した。上位モデルからCPUコア数が半減しているものの、RTX 4060や4070 Mobileに匹敵する性能を持つ統合GPU「Radeon 8060S」はそのまま搭載されている。Notebookcheckによる詳細なレビューから、コストダウンによる影響とクリエイティブ作業における実力を紐解く。

■ベースモデルとGoPro Editionの違い

ProArt PX13シリーズは2026年初頭、AMDの「Ryzen AI Max+ 395」（16コアのStrix Halo SoC）と最大128GBのLPDDR5X-8000ユニファイドメモリを搭載したハイエンドな「GoPro Edition」とともにローンチされた。今回登場した新しいベースモデルは、16コアではなく8つのZen 5コアを搭載する「Ryzen AI Max+ 388」を採用している。

メモリは32GBのLPDDR5X-8000、ストレージは512GBのKioxia BG6 M.2-2230 PCIe 4.0 SSDを搭載し、ディスプレイはおなじみの13.3インチ 2.8K OLEDタッチスクリーン（60Hz）を採用している。Best Buyでの価格は1,899ドル（約30万2,000円、1ドル=159円換算）だ。今年初めにGoPro Editionのレビューも担当したNotebookcheckのAndreas Osthoff氏は、このベースモデルに88%（Very Good）の評価を与えている。

■Strix HaloがCPUコア数に依存せずGPU性能を保つ理由

ASUS ProArt PX13ベースモデルにおいて最も直感に反するのは、チップをRyzen AI Max+ 388に変更してもGPUのスコアが大きく低下しないことだ。その理由を理解するには、アーキテクチャに注目する必要がある。

Ryzen AI Max+ 388とRyzen AI Max+ 395は、どちらも「Strix Halo」APUである。つまり、CPUとGPUが単一のダイを共有し、統合されたメモリプールからデータを読み込む。両チップに内蔵されているGPUは同じ「Radeon 8060S」であり、最大2,900MHzで動作する40基のRDNA 3.5コンピュートユニットが、256ビットのLPDDR5X-8000バスを通じてシステムの他の部分と接続されている。このバスは理論値で256GB/sの帯域幅を提供し、これが実際のGPU性能の上限となるため、CPUクラスターの数は影響しない。

Ryzen AI Max+ 388で削減されたのはCPU部分だ。395のデュアルCCDレイアウト（8コアのZen 5クラスター×2）から1つに減り、8コア16スレッドとなり、L3キャッシュは64MBから32MBに減少している。ブーストクロックは5.1GHzから5.0GHzへとわずかに低下した。なお、50 TOPSとされるNPUの性能は変わっていない。

その結果、マルチスレッドのCPUワークロードで圧倒的な性能を発揮することはなくなったものの、Radeon 8060Sのフルグラフィックス機能を提供するSoCが誕生した。動画編集、写真加工、外出先でのゲームなど、主にGPUの処理能力を必要とするユーザーは、大幅に低い価格で同じグラフィックスハードウェアを手に入れることができる。

■GPU性能：RTXクラスの実力を発揮

GPUの浮動小数点演算能力を直接測定するAIDA64のFP32 Ray-Traceテストにおいて、ProArt PX13ベースモデルはパフォーマンスモードで40,875 KRay/sを記録した。NotebookcheckのGPU比較データによると、AMDのRadeon 880Mを搭載したHP OmniBook X Flip 14は27,170 KRay/s（34%減）、IntelのArc B390統合グラフィックスを搭載したMSI Prestige 14 Flip AI+ 2026は14,411 KRay/s（ProArtの約3分の1）にとどまっている。

パフォーマンスモードでのゲーム性能もこれらの数値を裏付けている。『Cyberpunk 2077』の1080p・ウルトラ設定において、平均68.9 fpsを記録した。より控えめな50Wのサイレントモードでも、同じタイトルで48.2 fpsを維持しており、単体GPUを持たない13インチ機でありながら、最高ディテール設定で十分にプレイ可能だ。

388搭載モデルのGPUスコアは、395を搭載したGoPro Editionのスコアをわずかに下回っている。上位モデルは同じAIDA64のテストで約62,222 KRay/sに達した。この違いは主に、32GBと128GBというRAM容量の違いによるメモリ割り当ての差を反映したものであり、GPUハードウェア自体の差ではない。共有プールが小さいため、GPUのVRAM割り当てが制限され、メモリを大量に消費するGPUバウンドのワークロードには影響するが、このクラスの実用的なクリエイティブ作業やゲーム用途を大きく制限するものではない。

■CPU性能：コア数半減による実際の代償

CPUの妥協は確実な影響を及ぼしている。Cinebench 2024のマルチコアテストにおいて、Ryzen AI Max+ 388のスコアは980ポイントであり、MSI Prestige 14 Flip AI+ 2026のようなPanther Lake搭載コンバーチブルに採用されているIntel Core Ultra X7 358Hとほぼ同等で、圧倒するまでには至っていない。GoPro EditionのRyzen AI Max+ 395は約1,673ポイントを記録しており、マルチスレッドのワークロードでは71%の優位性がある。

より深刻な懸念はシングルコア性能だ。Cinebench 2024のシングルコアベンチマーク比較において、Ryzen AI Max+ 388は112.4ポイントを記録した。ベースモデルのMacBook Pro 14に搭載されているAppleのM5は約200ポイントに達し、シングルスレッドタスクで78%高速だ。IntelのCore Ultra X7 358Hは123.4ポイントで、約10%高速となっている。

特定のコーディング環境、オーディオ制作ツール、レスポンスが求められるUI重視のアプリケーションなど、シングルスレッドタスクに大きく依存するワークロードを持つユーザーにとって、これは重要なポイントだ。一方、動画のカラーグレーディング、Adobe LightroomやPhotoshopでの写真編集、BlenderのGPUモードでのレンダリングなど、GPUがボトルネックとなるワークロードでは、Radeon 8060Sが処理を担うためCPUの制限は後退する。

ファンのノイズも性能に関連する考慮事項だ。Notebookcheckのファンノイズ測定によると、フル85W TDPのパフォーマンスモードでは、持続的な負荷の下で50.1 dB(A)に達する。50Wのサイレントモードではノイズが40.4 dB(A)に低減されるが、『Cyberpunk 2077』のフレームレートは48.2 fpsを維持しており、依然としてプレイ可能だ。

■ビルドクオリティ、キーボード、接続性

シャーシはGoPro Editionから変更されておらず、298.2 mm × 209.9 mm × 17.7 mm、重量1.392 kgのコンパクトなナノブラックのアルミニウム製コンバーチブルだ。タブレットとして使用するために360度フラットに折りたたむことができ、ネイティブのペン入力にも対応している。これは、デスクから離れて作業するイラストレーターや注釈を書き込むユーザーにとって、意味のある差別化要因となる。

キーボードはこのデバイスの最も明確な強みの1つだ。1.7 mmのキーストロークと正確で安定したフィードバックを備えており、Notebookcheckは高価なビジネス機を含め、あらゆるノートPCカテゴリーの中で最も快適なキーボードの1つと評価している。

13インチデバイスとしては接続性も優れている。USB 3.1 Gen 2 Type-Aポートが1つ、USB4 40 Gbps Type-Cポートが2つ（どちらもDisplayPortとPower Deliveryに対応）、HDMI 2.1 FRL、microSDカードリーダー、3.5 mmオーディオコンボジャックを備える。MediaTek MT7925モジュールによるWi-Fi 7も搭載されているが、最大320 MHzではなく160 MHzチャネルに制限されているため、ワイヤレスのピークスループットはわずかに制限される。Bluetooth 5.4も搭載。73 Whのリチウムポリマーバッテリーは、130WのUSB-C充電をサポートしている。

■ディスプレイの課題：2026年のクリエイター機における60Hz

OLEDタッチスクリーンは、このデバイスに対する最も根強い批判の的となっている。パネルはSamsung製のATNA33AA08-0で、2024年モデルのProArt PX13で使用されていたものと同じだ。2880×1800（255 PPI）の解像度、正確なP3カラー、OLEDレベルのコントラストを備えており、色精度が求められる作業には客観的に見て適している。

しかし、60Hzのリフレッシュレートと400ニト未満のSDR輝度（HDRモードでは約640ニト）は、90Hzや120Hzのパネルとより高いピーク輝度を備える競合デバイスに遅れをとっている。タッチレイヤーは明るいコンテンツにわずかな粒状感をもたらす。PWMフリッカーも存在するため、フリッカーに敏感なユーザーは長時間のセッションで不快感を感じる可能性がある。

NotebookcheckのOsthoff氏は、2026年2月のGoPro Editionのレビューで60Hzの画面を重大な懸念事項として指摘しており、その見解はベースモデルにもそのまま当てはまる。ストレージもコンパクトなM.2-2230フォームファクタのドライブで512GBと控えめであり、大容量の動画や写真ライブラリをローカルに保存する予定のユーザーは外付けドライブが必要になるだろう。

■13インチのクリエイター向けコンバーチブルに競合は存在するか？

Notebookcheckの結論は、実質的に「ノー」だ。レビューでは、ProArt PX13には同セグメントにライバルが存在しないと指摘されている。HP OmniBook X Flip 14とMSI Prestige 14 Flip AI+ 2026は、異なるフォームファクタの14インチ機だ。ROG Flow Z13はゲームに特化したデタッチャブルタブレットであり、ProArtのようなクリエイター向けソフトウェアスタック、プロフェッショナルなディスプレイキャリブレーション、ペンワークフローを備えていない。MacBook Pro 14はmacOSで動作する。

色精度の高いOLED、ペン対応、そしてミッドレンジの単体グラフィックスに匹敵するGPUスループットを備えた13インチのWindows 2-in-1を特に求めているユーザーにとって、ProArt PX13ベースモデルは現在存在する唯一の選択肢だ。競合が存在しないことは、この製品の最大の強みであると同時に、注意すべき理由でもある。プレッシャーをかけるライバルがいないため、ASUSにはディスプレイをアップデートするインセンティブがほとんどなかったのだ。

■注目ポイントQ&A

●ベースモデルのProArt PX13に搭載されているRadeon 8060Sは、より高価な395構成のチップと同じものですか？

はい。Ryzen AI Max+ 388とRyzen AI Max+ 395は、どちらも全く同じRadeon 8060S GPU（40基のRDNA 3.5コンピュートユニット、2,900 MHzのブーストクロック、同じ256ビットのLPDDR5X-8000共有メモリバスへのアクセス）を搭載しています。Strix Haloファミリーにおいて、チップの階層間でGPUハードウェアは変わりません。変わるのはGPUが利用するメモリプールです。ベースモデルの32GB RAMに対し、GoPro Editionは128GBであるため、共有プールからGPUに割り当てられる使用可能なVRAMは小さくなります。これは極端にメモリを要求するGPU制限のワークロードには影響しますが、通常のクリエイティブ作業やゲーム用途での計算能力を制限するものではありません。

●CPUコアが16コアから8コアに減ったことで、日常的なクリエイティブ作業にどのような影響がありますか？

動画のレンダリング、3Dシーンのエクスポート、写真の重いバッチ処理、コードのコンパイルといったマルチスレッドのワークロードでは、その影響は大きいです。NotebookcheckのCinebench 2024ベンチマーク比較によると、Ryzen AI Max+ 388は395のように他を圧倒するのではなく、IntelのCore Ultra X7 358Hを搭載した競合機とほぼ同レベルにとどまっています。シングルスレッドの応答性では、388は112.4ポイントを記録し、比較対象の現行モバイルプラットフォームの中で最低となっています。一方、DaVinci Resolveでのカラーグレーディング、Lightroomでの写真編集、GPUアクセラレーションを使用したAdobe Premiereなど、GPU主体のワークフローでは、Radeon 8060Sが重い処理を担うため、CPUの違いはそれほど問題になりません。

●60Hzのディスプレイはクリエイティブのプロにとって致命的ですか？

作業内容によります。写真のレタッチ、カラーグレーディング、イラスト制作、テキストコンテンツのワークフローでは、60Hzが実際に気になることは稀です。これらのタスクには、高リフレッシュレートパネルの恩恵が感じられるような高速なカーソルの動きやアニメーションが含まれないためです。しかし、ブラウザのタブをまたいでマルチタスクをこなすユーザー、アニメーションを頻繁に実行するユーザー、あるいは単に90Hzや120Hzパネルの滑らかなスクロール体験を好み、それらの代替品を使ったことがあるユーザーにとっては、60Hzのディスプレイは1,899ドルという価格では完全に補えない意味のあるダウングレードとなります。リフレッシュレートよりも色精度、OLEDのコントラスト、P3色域のカバー率が重要であれば、ProArt PX13は依然として競争力があります。ディスプレイの滑らかさを優先するのであれば、適切な選択肢とは言えません。

●2026年現在、ProArt PX13に直接競合する13インチのWindows機はありますか？

現在のところありません。Notebookcheckは、同等のGPU性能を持つ13.3インチのWindowsコンバーチブルセグメントにおいて、このデバイスに直接のライバルは存在しないと明記しています。最も近い代替機であるHP OmniBook X Flip 14とMSI Prestige 14 Flip AI+ 2026は、統合グラフィックスの性能が大幅に劣る14インチ機です。RTXクラスの統合GPUスループットを備えた13インチのペン対応Windows 2-in-1を特に必要とする購入者にとって、現在ProArt PX13シリーズ以外に選択肢はありません。

元記事: ASUS ProArt PX13 2026 Drops to $1,899: Same RTX-Class GPU, Half CPU Cores