魔法少女の原点『リボンの騎士』初長編アニメ化、Netflix『The Ribbon Hero』が原作の結末を変える意義

2026年8月8日、手塚治虫の『リボンの騎士』を原作とする初の長編アニメーション映画『The Ribbon Hero』がNetflixで世界独占配信される。魔法少女ジャンルの原点とも言える本作だが、今回の映画版では現代の神経科学の知見にも通じる解釈を取り入れ、原作の結末に重要な変更が加えられているとみられる。本記事では、70年以上の時を経て蘇る本作の歴史的意義と、現代的なアップデートの背景を解説する。

■1953年、少女漫画の歴史を変えた『リボンの騎士』

Netflixは7月30日、『The Ribbon Hero』の最終予告編を公開した。これには完全な英語吹き替え版と5人の新たな声優キャストが含まれており、2026年8月8日のNetflixでの世界独占配信に向けた最後のプレビューとなる。配信まであと8日となる中、多くのメディアが触れていない重要な事実を解説しておきたい。本作の原作は、決してマイナーな作品ではないということだ。1953年の漫画『リボンの騎士』は、少女漫画というジャンルを創り出し、その後のすべての魔法少女に「変身シーン」を与えた作品であり、『The Ribbon Hero』はその初の長編アニメーション化となる。

この事実は、単なる歴史的トリビア以上の意味を持つ。1953年の原作の核となる設定、すなわち「男の心」と「女の心」の両方を持って生まれた王女という前提は、ジェンダー・アイデンティティの発達を研究する神経科学者たちがその後の70年をかけて確立することになる事実を、驚くほど具体的に先取りしていたことがわかっている。また、五十嵐祐貴監督は原作の結末に重要な変更を加えているが、これも現代の科学によって裏付けられるものだ。この2つの事実を理解することで、8月8日に目にする作品の見え方は大きく変わるはずだ。

1952年、すでに『ジャングル大帝』や『鉄腕アトム』を世に送り出していた手塚治虫に対し、講談社の編集者は、彼の冒険作品のドラマ性を再現できる少女向け漫画の制作を依頼した。手塚は兵庫県宝塚市で育ち、母親に連れられて頻繁に宝塚歌劇団の公演に足を運んでいた。1914年に創設されたこの全寮制の女性劇団では、女性が男性役と女性役の両方を演じる。その経験から生まれたのが、1953年1月に『少女クラブ』で連載が開始された『リボンの騎士』だった。

『リボンの騎士』以前の少女漫画は、主に短いギャグ漫画や家庭生活に焦点を当てた教育的な内容で構成されていた。手塚はそこに全く新しいものを持ち込んだ。剣を振るい、馬に乗り、軍隊を指揮し、恋に落ち、自分が何者であるかという根本的な問いに何章にもわたって葛藤するヒロインである。研究者たちはこれを少女漫画ジャンルの「最初の近代的作品」と呼んでおり、少女漫画が短いエピソードの羅列から、女性を主人公とした物語主導の冒険へと移行した転換点と位置づけている。Anime News Networkの評論家マーティン・セロンは、その「影響は計り知れず、真の意味で、後に続くすべてのアクションヒロインはサファイアの直接的または間接的な精神的後継者である」と記している。

また、Wikipediaの「魔法少女」ジャンルの項目によれば、この漫画は「普段できないことをするために変身する少女の魅力を提示したことから、魔法少女ジャンルのプロトタイプと見なされている」という。『美少女戦士セーラームーン』『カードキャプターさくら』『魔法少女まどか☆マギカ』など、すべての作品を定義づける特徴的な変身シーン、すなわち少女がひとつのアイデンティティをより強力なオルターエゴ（別人格）へと交換する光り輝く猶予の時間は、系譜学的に手塚が1953年に確立したものにたどり着く。『The Ribbon Hero』におけるリボンの力を使った変身シーンは、単なる美学的な選択ではない。それは、この伝統全体のルーツへの言及なのだ。

『The Ribbon Hero』以前にこのフランチャイズで最後に制作されたアニメーションは、1999年7月に京都駅で開催された「手塚治虫ワールド」展で上映された8分間の短編だった。それ以前には、1967年4月2日から1968年4月7日まで、全52話のテレビアニメ『リボンの騎士』がフジテレビで放送されている。2026年のNetflix映画は、73年の歴史の中で初の長編アニメーションであり、長編スケールで制作される初めての作品となる。

■宝塚歌劇団の経験と「2つの心」の先見性

手塚が宝塚から受けた恩恵は直接的であり、本人も認めている。研究者Natsu Onoda Powerの著書『God of Comics』によれば、「宝塚の美学は『リボンの騎士』に全面的に表れている」という。手塚は宝塚の視覚的語彙を借りただけではない。彼はその中心的な経験的観察、すなわち「ジェンダーに基づく振る舞いはパフォーマンスであり文脈に依存するものであって、固定的で本質的なものではない」という事実を借りたのだ。

宝塚歌劇団は、出演者を「男役」（理想化された男性役を演じる女性）と「娘役」（理想化された女性役を演じる女性）の2つの役割カテゴリーに分けている。重要なのは、男役が現実の男性を演じているわけではないということだ。彼女たちは、颯爽とした姿、勇敢さ、感情の抑制、肉体的な自信といった、男性的な特質の理想化され強調されたバージョンを演じている。そして、主に女性である観客は、そのパフォーマンスに対して純粋なロマンチックな感情を抱いて反応する。

手塚が子供の頃に宝塚で観察したのは、単なる演劇ではなかった。それは、同じ人物が複数のジェンダーを演じることができること、それぞれの文脈においてパフォーマンスこそがアイデンティティを構成すること、そして観客がその両方のパフォーマンスを完全に現実のものとして受け入れられることを示す、30年にわたる経験的な実証だった。哲学者ジュディス・バトラーは、1990年の著書『ジェンダー・トラブル』でこれを学術的に明確にした。ジェンダーとは内なる本質の自然な表現ではなく、社会的に認知される行為の反復によって構成されるパフォーマンスである、と。宝塚は1914年以来、これを舞台上で実践的に示しており、手塚は子供の頃からそれを見ていたのだ。

宮廷では王子を、舞踏会では王女を、そして戦場では騎士を演じる王女というサファイアの設定は、宝塚の中心的な洞察に宇宙論的な構造を与えたものだ。「2つの心」は魔法のナンセンスではない。それは、同じ人物が複数のアイデンティティの領域を持ち、それを使い分けていること、そして社会がそのうちの「たったひとつ」だけを要求することこそが問題であり、その人物自身に問題があるわけではないという、劇場通いの幼少期が彼に示した事実をドラマ化するための、1953年の漫画家なりの方法だったのだ。

■現代の神経科学が裏付けるジェンダーの複雑性

手塚の1953年のメタファーは、内分泌学と神経科学が過去70年をかけてジェンダー・アイデンティティの発達について確立してきたことを、かなり具体的に先取りしていたことがわかっている。

1995年、オランダの研究者であるZhou、Hofman、Gooren、Swaabは『Nature』誌に研究を発表し、性行動に不可欠な大脳辺縁系の構造である分界条床核中央部（BSTc）の体積が女性よりも男性で大きく、男性から女性へのトランスセクシュアルの人は女性サイズのBSTcを持っていることを示した。重要なのは、BSTcのサイズは成人のホルモンレベルの影響を受けず、性的指向とは無関係であったことだ。つまり、この違いは構造的なものであり、現在のホルモンや行動の産物ではないということだ。2002年に『Journal of Neuroscience』誌に発表された追跡研究では、BSTcの分化が成人期まで続くことが発見され、人間の脳の性分化が単一の不連続な出生前の出来事ではなく、長期にわたる発達プロセスであることが実証された。

この研究が確立したのは、ジェンダー・アイデンティティは、染色体の性、胎児の発達における複数の期間（妊娠8週から24週頃の出生前テストステロンの期間を含む）での性腺ホルモンへの曝露、および複数の脳領域にわたる脳の構造的分化の相互作用から発達するということだ。異なる神経回路は、異なる発達段階において異なるホルモン環境に反応する。その結果、同じ人物の脳が、単一のバイナリー（二元論的）カテゴリーにきれいに収まらない、ジェンダーに関連する組織を持つことは生物学的に可能なのである。

これは手塚の「2つの心」と全く同じではない。漫画のモデルは依然として本質主義的であり、ジェンダー・アイデンティティを取り外し可能な色付きの物体として扱っている。しかし、科学的証拠は、アイデンティティの複雑さに関する手塚の1953年の直感が、たとえその架空のメカニズムが前近代的なものであったとしても、現実的で擁護可能な方向を向いていたことを意味している。人が真に二重のジェンダー関連の神経組織を持っている可能性があること、そしてそのうちの1つを放棄するよう要求することは、生物学的な必要性ではなく社会的に課された要求であるという中心的な主張は、現在では査読済みの構造的神経科学に基づいている。

■2026年版映画が原作の結末を変える科学的・社会的理由

ここで、『The Ribbon Hero』のクリエイティブな改変が最も重要になってくる。

オリジナルの『リボンの騎士』の漫画は、サファイアが永久に「男の心」を失うことで結末を迎える。彼女は隣国ゴールドランドのフランツ王子と結婚する。複数の批評家は、この結末を「彼女の真の幸福は伝統的な女性の役割に収まることから来る」という確認（研究者Natsu Onoda Powerの表現）であり、手塚が「絶妙な優柔不断の世界を作り出した」ものの、最終的にはヒロインに有利な形でそれを解決しなかったと解釈している。

その結末は1953年の日本の産物だった。『少女クラブ』は少女向けの雑誌であり、結末はその時代のジャンルの期待を満たす必要があった。冒険は家庭の幸福へと解決され、ジェンダーの境界を越えることは子供時代や例外的な状況として安全に括弧でくくられたのだ。

予告編の映像と映画の公式あらすじによれば、『The Ribbon Hero』は異なる選択をしている。サファイアは映画の結末でデュアルアイデンティティを失わないとみられる。リボンによる変身は、従来の女性らしさに戻るための一時的な回避策としてではなく、彼女の英雄的な力の源として描かれている。それは修正を必要とする欠陥ではなく、彼女が何者であるかを示す永続的な特徴なのだ。映画のあらすじでは、ネルガルが彼女の王国を荒廃させたとき、サファイアは「リボンのヒーロー」になると説明されている。彼女のデュアルアイデンティティこそが、ゴールドランドを守ることを可能にするのだ。それは彼女の鎧であり、問題ではない。

1953年の原作の結末が暗黙のうちに主張していたこと、すなわちデュアルアイデンティティは最終的に社会的に承認された1つの形に解決されなければならないという主張は、現代の神経科学の安定性研究が直接反論するものである。研究は一貫して、ジェンダー・アイデンティティが人間の自己モデル化において最も安定し、早期に形成され、認知的に中心的な要素の1つであることを発見している。それが社会的な再割り当てに抵抗するのは、それが単なる演じられた役割ではなく、神経系が主観的経験をどのように組織化するかの特徴だからである。オリジナルの結末における1つの心を「取り除く」という圧力は、生物学的に必要なものではなかった。それは社会への迎合だった。五十嵐監督のバージョンはその迎合を拒否しており、手塚が持っていなかった70年間に蓄積された科学がその決定を後押ししている。

■五十嵐祐貴監督のデビュー作と豪華制作陣

五十嵐祐貴は2022年7月にツインエンジンの関連会社としてスタジオOUTLINEを設立し、『The Ribbon Hero』はOUTLINEの初の長編プロジェクトとなる。彼は日本のアニメーション界で最も際立ったアニメーターの1人としてこのプロジェクトに参加した。単独で原画を担当した『呪術廻戦』第1期の最初のエンディング映像や、繊細なストーリーテリングと映画的な自信で広く絶賛された『スター・ウォーズ：ビジョンズ』の「のらうさロップと緋桜お蝶」の監督として世界的に認知されている。

キャラクターデザインの構成は、オリジナルデザインに望月けい（『Fate/Grand Order』）、キャラクターコンセプト協力に米山舞（『サイバーパンク エッジランナーズ』『Lazarus』エンディングディレクター）、アニメーションキャラクターデザインに荒垣一成を起用している。美術監督はセドリック・エロルドが務める。視覚的な文法は意図的に現代的だ。望月の線の太さと米山の色彩・形態の語彙は、手塚の1950年代のディズニーの影響を受けた丸みを帯びたキャラクターとは大きく異なる映画を生み出している。これは、2026年5月に最初のキービジュアルが公開された際に指摘された、原作の美学からの逸脱に対するファンの不安の理由でもある。

音楽は、MONACAの神前暁と高田龍一が作曲を担当し、そのクレジットは『ソードアート・オンライン』や『テイルズ オブ』シリーズなど多岐にわたる。主題歌「Reborn」は日韓グループのGirls Archivesが歌う。7月30日に発表された英語吹き替えキャストには、にじさんじのVTuberである月ノ美兎（ヘカテ役）とでびでび・でびる（タック役）のほか、細谷佳正（ロック役）、手塚祐介（チョロギ役）、ルンルン（チック役）が名を連ねている。主役のサファイアの声を担当するのは、お笑いコンビ・ラランドのサーヤであり、彼女にとって長編アニメーション作品での初の主演となる。

■敵役「ネルガル」に込められた神話的意味

『The Ribbon Hero』のプロットにおける敵対勢力は、注目に値する名前を持っている。ネルガルは、記録に残る人類の歴史の中で最も古い名前を持つ神の1つであり、紀元前2900年から2800年頃のシュメールのテキストで証明されている。彼は戦争、疫病、死、そして冥界の神であり、その称号には「猛り狂う王」や「燃やす者」が含まれる。彼の主な信仰の中心は、バビロニア北部の都市クタだった。

ネルガルに最も関連する物語のパターンは『エッラ神話』であり、そこではエッラ（ネルガルのオルターエゴ）がバビロンに壊滅的な破壊をもたらし、最終的に鎮められる。その構造は、文明が荒廃し、生存者が散り散りになり、復興は長く困難なものになるというものだ。これは『The Ribbon Hero』のプロットと正確に一致する。ネルガルはシルバーランドを破壊してサファイアを亡命に追い込み、ゴールドランドでも破壊を繰り返すと脅かす。

この名前は付随的な世界観の構築ではない。それは、大災害を非個人的なものとして放置するのではなく、それに主体性と意図を与えるという、特定の古代の認知的テクノロジーを活性化させるものだ。メソポタミアの宗教において、疫病、干ばつ、侵略をネルガルの怒りと同一視することは、無意味な破壊の中にあっても、宇宙は意図によって支配されているという宇宙論的秩序を維持するものだった。広島と長崎への原爆投下から8年後の1953年に執筆していた手塚治虫は、大災害に名前を付けることが何をもたらすか、つまり、それを天候の出来事として耐え忍ぶのではなく、意志として立ち向かう可能性をもたらすことを、調査するまでもなく理解していただろう。

五十嵐監督はその神話を受け継ぎ、再活性化させている。サファイアは自然災害を生き延びるのではない。彼女は神を生き延びるのだ。その違いは、トラウマを事故として捉えるか、立ち向かうことができるものとして捉えるかの違いである。

■8月8日の配信に向けて

『The Ribbon Hero』は8月8日にNetflixで世界独占配信され、オリジナルの日本語音声、英語字幕、および完全な英語吹き替え版で視聴可能となる。世界中のNetflix加入者が同時にアクセスできる。

原作を知らない視聴者に向けて補足すると、『リボンの騎士』は2022年8月にKodansha USAから英語版の1巻オムニバスとして出版され、紙とデジタルの両方のフォーマットで入手可能だ。1967年から1968年のテレビアニメは、北米ではNozomi Entertainmentを通じてホームメディアで入手できる（ただし編集版）。映画はどちらの予備知識も必要とせず、公式のあらすじは独立したエントリーポイントとして設計されている。

原作を知っている視聴者に向けて言えば、予告編の映像から判断する限り、この映画は原作の冒険とアイデンティティの核となる部分に構造的に最も忠実であると同時に、多くの批評家が原作の最も弱い要素だと指摘してきたイデオロギー的な結末を大幅に修正しているとみられる。その修正こそが、この映画が行う最も実質的な編集上の選択であり、本記事での解説は、その選択がなぜ正しいのかを説明する試みである。

■注目ポイントQ&A

●『The Ribbon Hero』はなぜ『リボンの騎士』の結末を変更しているとみられるのですか？

原作では主人公サファイアが「男の心」を失い伝統的な女性の役割に収まりますが、予告編やあらすじによれば、映画版では彼女の二面性を解決すべき問題ではなく「力」として描いているとみられます。これは、ジェンダーアイデンティティが社会的圧力で変えられるものではなく、脳の構造的な特徴であるとする現代の神経科学の知見とも合致するアップデートです。

●『リボンの騎士』は魔法少女ジャンルにおいてどのような重要性を持っていますか？

1953年に手塚治虫が発表した本作は、少女漫画を日常のギャグから女性主人公の冒険物語へと変革しました。また「変身して普段できないことをする」という魔法少女のプロトタイプとされており、『セーラームーン』などに続く変身シーンの系譜の原点と位置づけられています。『The Ribbon Hero』はこの記念碑的作品の初の長編映画化となります。

●『The Ribbon Hero』の配信日と監督は誰ですか？

2026年8月8日にNetflixで世界独占配信されます。監督は『呪術廻戦』第1期エンディングの1人原画や『スター・ウォーズ：ビジョンズ』の「のらうさロップと緋桜お蝶」で知られる五十嵐祐貴で、本作が初の長編監督デビュー作となります。

●宝塚歌劇団はジェンダー・アイデンティティの科学とどう結びついていますか？

手塚治虫が幼少期から親しんだ宝塚歌劇団は、女性が理想化された男性を演じることで、ジェンダーが固定されたものではなく文脈に応じた「パフォーマンス」であることを示していました。この観察から生まれた「2つの心」という設定は、ジェンダーアイデンティティが複雑な発達プロセスを経るという現代の神経科学の知見を、70年前に直感的に先取りしていたと言えます。

元記事: The Ribbon Hero Premieres August 8: Netflix Adapts Manga That Created Magical Girl Anime