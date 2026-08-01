Galaxy Watch Ultra 2が8月7日発売、本格ダイブ機能は後日提供へ

サムスンの「Galaxy Watch Ultra 2」と「Galaxy Watch 9」が8月7日に一般発売される。ただし、Ultra 2の目玉である本格的なダイブコンピューター機能は発売日には利用できず、2026年後半に有料サブスクリプションとして提供される予定だ。現在予約受付中で、出荷前までは最大360ドル（約5万7000円、1ドル=159円換算）の下取りクレジットが用意されている。

■Galaxy Watch史上8年ぶりとなるスキューバダイビング認定

Galaxy Watch Ultra 2は、Galaxy Watchシリーズの8年の歴史の中で初めて、環境圧力によって水深と時間を測定するダイビングアクセサリーの国際規格「EN13319」認定を取得した製品である。ただし、EN13319はダイブコンピューター全般の認定ではない。圧力を感知して水深と潜水時間を測定するハードウェアを対象としており、ダイバーが特定の深度に安全に滞在できる時間や浮上時の停止タイミングを指示する減圧アルゴリズムを対象とするものではない。そのアルゴリズムはMaresアプリに搭載されている。

8月7日の時点で、Ultra 2の内蔵Depthアプリが追加費用なしで提供するのは、現在の水深、潜水時間、水温、深度アラートであり、時計が水没を検知すると自動的に追跡される。サムスンが公表しているレクリエーション用スキューバの動作限界は40メートル（131フィート）である。100メートル（328フィート）の防水性能は時計の耐圧性を示すものであり、認定された潜水深度ではない。ダイビング機材を理解している認定レクリエーションスキューバダイバーであればこれらが別物であることを知っているが、699.99ドル（約11万1000円、1ドル=159円換算）のデバイスの購入者は、購入前にその違いを理解しておくべきだと指摘されている。

減圧限界の追跡、窒素飽和度のモニタリング、浮上・潜降速度アラート、安全停止タイマーなど、Ultra 2を本格的なダイブコンピューターにする機能はすべてMaresアプリ内に存在する。サムスンは、具体的な日付は明示していないものの、同アプリが2026年後半に登場することを確認している。スキューバ向けのサブスクリプションプランは月額7.99ドル（約1270円）または年額59.99ドル（約9500円）になると報じられている。この価格はサムスンから正式に確認されたものではなく、リーク情報や発表前の情報源に基づく数値である。シュノーケルモードのプランは月額2.99ドル（約470円）と報じられており、無料の基本タイマーモードも用意されるという。

サムスンはMaresと2年間の独占契約を結んでいると報じられており、その期間中、同アプリは他のAndroidスマートウォッチプラットフォームでは利用できないことを意味する。Apple Watch Ultra 3のユーザーはすでに同様のモデルで運用しており、MaresはiOS向けのコンパニオンアプリを月額8.99ドル（約1400円）または年額69.99ドル（約1万1000円）で提供している。つまり、サブスクリプション型のダイビングパートナーとしてのMaresは、サムスン独自の決定というよりは業界のパターンとなっている。

購入者への実践的なアドバイスとして、スタンドアロンのダイブコンピューターの代わりとして主にGalaxy Watch Ultra 2を購入する場合、発売時にはその全機能を利用することはできない。しかし、アウトドアスポーツ、日常のヘルスケアモニタリング、そして頑丈なフォームファクターで業界最高クラスのディスプレイ輝度を求めて購入するのであれば（ダイビング機能は今年後半にソフトウェアの追加として提供される）、8月7日の発売時点でも十分に購入の価値があると言える。

■両モデルに新チップ「Snapdragon Wear Elite」を搭載

今世代における最大のハードウェアの変更は、両方の時計に等しく影響を与えている。2018年の初代モデルから2025年のGalaxy Watch 8に至るまで、すべてのGalaxy Watchはサムスン自社製のExynosチップを搭載していた。Galaxy Watch 9とUltra 2は、Qualcomm製シリコン、具体的には2026年3月のMWC 2026で発表された「Snapdragon Wear Elite（モデルSDW6100）」を搭載する初のGalaxy Watchとなる。

このチップは3nmプロセスで製造され、Qualcommのウェアラブル向けラインナップとしては初となるbig.LITTLEアーキテクチャを採用している。1つのプライムCortex-A78コアが2.1GHzで動作し、4つの高効率Cortex-A55コアがバックグラウンドタスク用に1.95GHzで動作する。Qualcommの主張によれば、Snapdragon W5+ Gen 2と比較して、シングルコアCPUのパフォーマンスは最大5倍、GPUのフレームレートは7倍に跳ね上がり、Adreno GPUは1080pで毎秒60フレームのレンダリングが可能だという。

サムスンのヘルスケア分野における野心を決定づける追加要素が、専用のニューラルプロセッシングユニットであるHexagon NPUだ。これにより、Snapdragon Wear EliteはQualcommのウェアラブルチップとして初めてハードウェアアクセラレーションによるAI推論を備えることになった。このNPUは、ペアリングしたスマートフォンやクラウドサーバーを経由することなく、デバイス上で完全に、最大20億パラメータのモデルを毎秒最大10トークンで処理できる。また、常時オンの低電力ニューラルエンジンが、メインNPUを消費したりバッテリー寿命に影響を与えたりすることなく、キーワード検出やアクティビティ分類といった継続的なタスクを処理する。

バッテリー寿命は、チップの効率向上と高速充電の両方の恩恵を受けている。Qualcommによると、Snapdragon Wear Eliteを搭載したデバイスは前世代よりも最大30%長く使用でき、互換性のある時計（300〜600mAhのバッテリー搭載デバイス）では約10分で50%の充電が可能だという。

Watch 9にはExynos、Ultra 2にはSnapdragonと、2つのモデルでチップが分かれると広く予想されていた。しかし、サムスンは7月22日のUnpackedイベントでその推測を正し、Watch 9とUltra 2の両方に同じSnapdragon Wear Eliteプラットフォームが搭載されて出荷されることを明らかにした。

■Galaxy Watch Ultra 2のハードウェア：チタン、サファイアガラス、過去最大のバッテリー

Ultra 2の47mmチタンケースは、初代Galaxy Watch Ultraよりも12%薄くなるよう再設計されており、厚さは10.7mm（0.42インチ）、ストラップなしの重量は61.5グラム（2.17オンス）となっている。1.52インチのSuper AMOLEDディスプレイにはサファイアガラスが使用されており、ピーク時の局所輝度は5000ニトに達する。これはこれまでのGalaxy Watchの中で最高であり、Apple Watch Ultra 3の3000ニトのパネルを大きく上回っている。

バッテリー容量は、Ultra 2が前世代に対して最も強くアピールする部分である。800mAhのセルは、初代Ultraの590mAhバッテリーから35%の増加を意味する。サムスンはバッテリー寿命の具体的な時間や日数の目安を公表していないが、8月7日以降の独立したテストによる実際の使用結果によって、その容量が実際にどう反映されるかが明らかになるだろう。

Ultra 2の耐久性仕様は、これまでのGalaxy Watchの基準を超えている。10ATMの防水性能（100メートル / 328フィート相当）、高圧・高温の噴流水に対するIP69K保護（最大80℃ / 176°F）、EN13319ダイビング機器認定、そしてMIL-STD-810Hの軍用耐久性評価を備えている。カラーはチタニウムグレーとチタニウムシルバーが用意されている。

Ultra 2の価格は米国で699.99ドル（約11万1000円）、欧州で749ユーロ（約863ドル / 約13万7000円）となっている。

■日常使いを洗練させた「Galaxy Watch 9」

Galaxy Watch 9は、前モデルと同じ円形ディスプレイと「スクワークル（角丸四角形）」ケースのデザイン言語を引き継いでおり、Armor Aluminum 2で作られ、IP68評価（50メートル / 164フィート相当）とMIL-STD-810H認定を取得している。ディスプレイはピーク輝度3000ニトに達し、Galaxy Watch 8と同等でありながら、Galaxy Watch 7の2000ニトからは意味のある進歩を遂げており、屋外での高い視認性を確保している。

バッテリーは両サイズとも大幅に大型化しており、40mmモデルでは390mAh（Watch 8の325mAhから20%増）、44mmモデルでは445mAh（Watch 8の435mAhから増）となっている。接続機能には、デュアルバンドGNSS、サポート対象モデルでのLTE、Wi-Fi 6、Bluetooth 6.0、NFCが含まれ、さらにWatch 9の新たな機能として超広帯域無線（UWB）が搭載された。これにより、方向を示す「デバイスを探す」機能、デジタルカーキーへのアクセス、互換性のあるサムスン製ハードウェアでの近接ベースのロック解除が可能になる。また、2GBのRAMと32GBのストレージを内蔵している。

今世代にはGalaxy Watch 9 Classicは存在しない。サムスンはClassicモデルについて2年ごとのスケジュールを維持しており、FCC（連邦通信委員会）の認証申請でWatch 9やUltra 2とともにClassicモデルが提出されていないことが確認されたため、来年提供されると予想されている。

Watch 9の価格は、40mm Bluetoothモデルが379.99ドル（約6万円）、44mm Bluetoothモデルが409.99ドル（約6万5000円）、40mm LTEバージョンが429.99ドル（約6万8000円）からとなっている。欧州での40mmモデルの定価は409ユーロ（約471ドル / 約7万5000円）である。Watch 8のエントリー価格からの30ドル（約4700円）の価格上昇は、両モデルにおけるチップのアップグレードを反映している。

■両モデル共通のヘルスケア機能

Watch 9とUltra 2はどちらもOne UI 9 Watch上のSamsung Healthで動作し、同じコアヘルスモニタリングスイートを搭載している。両モデルに共通する機能には、睡眠時無呼吸症候群リスク検出（FDA承認済み、22歳以上のユーザーおよび特定の市場に限定）、血圧モニタリング（4週間ごとにカフによる較正が必要）、Samsung Health Monitorアプリを通じたECG（心電図）、睡眠時間、BMI、血管負荷、激しい活動データを集約するHeart Health Score、Daily Cardio Loadモニタリング、夜間のVitalsトラッキング、聴覚保護に役立つSound Exposureモニタリングが含まれる。生体インピーダンス法（BIA）による体組成測定も両モデルに含まれている。サムスンの公式製品ページには、これらの機能は個人的な参考用であり、医学的診断を目的としたものではないという明確な免責事項が記載されている。

AGEs（最終糖化産物）指数は両モデルで利用可能だが、その背景を明確にしておく価値がある。AGEsモニタリングは2024年のGalaxy Watch 7で初めて導入されたものであり、Watch 9の新機能ではない。サムスンのBioActiveセンサーを使用して睡眠中に光学式PPG（光電容積脈波）測定を行い、生物学的老化、糖尿病リスク、代謝の健康に関連する糖化化合物の蓄積を推定する。この測定は、皮膚を通して特定の波長の光を放射し、組織がそれをどのように吸収・反射するかを分析することで行われる。一部のAGEsは黄褐色のスペクトルで蛍光を発するため、採血なしで光学的な推定が可能になる。サムスン自身の製品ページには、AGEsモニタリングは「いかなる病状の検出、診断、治療への使用も意図していない」とし、「個人的な参考用である」という明確な免責事項が記載されている。

Google Geminiは「Raise to Talk（持ち上げて話す）」を通じて両方の時計に統合されているが、デフォルトではオフになっており、有効にするとバッテリー消費が増加する。

■Ultra 2のみに搭載される機能

Ultra 2は、ダイビングスイートに加えて、Watch 9では利用できない3つのヘルスケア指標を提供する。抗酸化指数（酸化ストレスを中和する身体の能力の推定値）と、拡張された血管負荷モニタリング機能（心血管の負担を把握する機能）である。これらの光学的測定の正確な臨床的根拠について、サムスンは診断ツールではなく、ウェルネストラッキングのための「実験的」な健康指標であると説明している。

ハードウェアの追加要素としては、より大容量の800mAhバッテリー、サファイアクリスタルのディスプレイガラス（Watch 9はGorilla Glassを使用）、IP69K評価（Watch 9はIP68評価）、10ATMの防水性能（Watch 9は50メートル防水）、そしてEN13319ダイビング認定が挙げられる。

■ソフトウェア：5年間のアップデート保証

両方の時計はWear OS 7ベースのOne UI 9 Watchを搭載して発売され、サムスンは2031年7月まで、5回の主要なWear OSアップグレードと5年間のセキュリティパッチを提供することを確約している。これは従来の4回のOSアップグレードポリシーを1年延長するものであり、Androidスマートウォッチに対して行われた公式のソフトウェアサポートの確約としては過去最長となる。GoogleのPixel Watchシリーズは3年間を約束している。比較として、サムスンは自社のフラッグシップスマートフォンに対して7年間のOSアップデートを保証しており、Galaxy Watchの5年間の確約は、手首のスケールで同じ哲学に従ったものと言える。

この確約が信頼できるハードウェア上の理由は、Snapdragon Wear EliteのHexagon NPUが、サポート期間終了まで将来のWear OSのヘルスケア機能やアシスタント機能を駆動するAIモデルをローカルで実行できるからだ。専用のNPUを持たないサムスンのExynosチップを搭載したGalaxy Watch 7および8モデルは、同じ確約を受けることはない。

■Galaxy Watch Ultra 2とApple Watch Ultra 3の比較

サムスンの699.99ドルのGalaxy Watch Ultra 2は、2025年後半に799ドル（約12万7000円）で発売されたAppleのWatch Ultra 3と競合する。プレミアム層において、この100ドル（約1万5900円）の価格差は注目に値する。

スペック上では、Ultra 2はディスプレイ輝度（5000ニト対3000ニト）、バッテリー容量（800mAh対Ultra 3のセル）、そして開始価格においてApple Watch Ultra 3を上回っている。どちらもチタンケースを使用し、ダイビング認定を取得しており、本格的なダイブコンピューター機能をMaresのサブスクリプションの背後に制限している。ただし、AppleのMares/Oceanic+統合はすでに稼働しているのに対し、サムスンのものは今年後半に登場する。サムスンのハードウェアにおけるSnapdragon Wear Eliteのパフォーマンスの実際のテストや、両プラットフォーム間のヘルスケア機能の精度の独立した比較によって、理論上のスペックが実際の体験にどう反映されるかが明らかになるだろう。

QualcommのCEOであるCristiano Amon氏は、7月22日にロンドンで開催されたサムスンのGalaxy Unpackedイベントに登場し、同イベントで発表された6つの製品（3つの折りたたみ式スマートフォン、2つのスマートウォッチ、そしてサムスンのGalaxy Glasses AIアイウェア）すべてにQualcommのチップが搭載されていると述べた。

■価格、発売日、予約特典

各モデルの価格は以下の通りである。

・Galaxy Watch 9 (40mm, Bluetooth): 米国 379.99ドル（約6万円） / 欧州 409ユーロ（約471ドル / 約7万5000円）

・Galaxy Watch 9 (44mm, Bluetooth): 米国 409.99ドル（約6万5000円）

・Galaxy Watch 9 (40mm, LTE): 米国 429.99ドル（約6万8000円）

・Galaxy Watch Ultra 2 (47mm, LTE): 米国 699.99ドル（約11万1000円） / 欧州 749ユーロ（約863ドル / 約13万7000円）

一般発売日は2026年8月7日で、Samsung.com、Samsung Shopアプリ、Best Buy、Amazon、および主要キャリアの小売店を通じて販売される。

8月7日まで利用可能な予約特典には以下が含まれる。

・対象デバイスの最大360ドル（約5万7000円）の下取りクレジット

・2本目の時計バンドの30%割引

・iFITの2ヶ月間無料利用

店頭での販売が開始され、プロモーションの構造が変化する8月7日以降、下取りクレジットの価値は縮小する。

■注目ポイントQ&A

●Galaxy Watch Ultra 2は8月7日の時点で本格的なダイブコンピューターとして機能しますか？

完全には機能しません。EN13319認定は、水深と潜水時間を測定する圧力センサーなどのハードウェアを対象としています。8月7日の時点では、Ultra 2は自動的に潜水を検知し、水深40メートル（131フィート）までの深度、水温、潜水時間を表示できます。しかし、減圧限界の追跡、窒素モニタリング、浮上速度アラート、安全停止リマインダーといった安全上重要なダイブコンピューター機能はMaresアプリに依存しており、発売時には利用できません。サムスンは同アプリが2026年後半に提供されることを確認しています。本格的なスキューバ向けプランの価格は月額7.99ドル（約1270円、1ドル=159円換算）または年額59.99ドル（約9500円）と報じられていますが、サムスンはこれらの数値を正式に確認していません。Maresアプリが利用可能になり、自身でテストを行うまでは、Galaxy Watch Ultra 2を唯一またはメインのダイブコンピューターとして扱うべきではありません。

●Snapdragon Wear Eliteチップは何が異なり、なぜ重要なのですか？

Snapdragon Wear Eliteは、Qualcomm初の3nmプロセスで製造されたウェアラブル向けチップであり、専用のHexagon NPU（ニューラルプロセッシングユニット）を初めて搭載しています。このNPUは、最大20億パラメータのAIモデルをクラウドを経由せずに時計上で直接、毎秒最大10トークンの速度で実行できます。これが重要な理由は2つあります。現在の機能としては、ペアリングしたスマートフォンなしで、デバイス上でのGemini AIの応答やリアルタイムのヘルスケアインサイトを可能にします。将来の機能としては、サムスンが2031年までの5年間にわたるWear OSのソフトウェアアップデートを確約できる理由となっています。このチップは、将来のWear OSバージョンで必要となるAI依存のヘルスケア機能を処理できる能力を備えており、これはNPUを持たないサムスンの従来のExynos W1000チップでは不可能だったことです。

●ダイビングにおいて、Galaxy Watch Ultra 2はApple Watch Ultra 3よりも優れていますか？

ハードウェア面では、サムスンはディスプレイ輝度（5000ニト対3000ニト）とバッテリー容量で優位に立っており、開始価格も低く設定されています（699.99ドル対799ドル）。両者ともEN13319に準拠したダイビング認定を取得しており、ダイブコンピューターアプリとしてMaresと提携しています。現在の決定的な違いは、AppleのMares/Oceanic+統合がApple Watch Ultra 3ですでに利用可能であるのに対し、サムスンのMaresアプリは8月7日以降に登場するという点です。今すぐダイビング対応のスマートウォッチが必要な場合、Appleの実装はすでに稼働しており、レビューも可能です。サムスンの実装は、登場すればスペック上はより高性能になりますが、実際のパフォーマンスがそれに追いつくかどうかは、今後数ヶ月の間に独立したダイバーやレビュアーがテストすることになります。

●Galaxy Watch 9には、Apple WatchやGarminにはないどのようなヘルスケア機能がありますか？

サムスンのAGEs（最終糖化産物）指数は、Apple Watchには直接相当する機能がない分野の1つです。この機能は、BioActiveセンサーの光学式PPGアレイを使用して、睡眠中の体内のAGEs化合物の蓄積を推定します。この化合物は、生物学的老化、代謝の健康、糖尿病リスクに関連しています。測定は非侵襲的であり、採血を必要としません。とはいえ、サムスン自身の免責事項には、AGEs指数は個人的な参考用であり、医学的診断を目的としたものではないと明記されています。専門メディアの報道では、この機能の現在の感度に疑問が投げかけられており、代謝の違いに関係なく、ほとんどのユーザーがほぼ同じスコアを報告したと指摘されています。これは臨床的な野心を持つ意味のあるウェルネス指標であり、臨床ツールではありません。

元記事: Galaxy Watch Ultra 2 Goes on Sale August 7: First Galaxy Watch Certified for Scuba Diving