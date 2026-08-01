ヒョンデ、欧州で新型EV「Ioniq 3」の予約開始 トルコ生産で関税回避し低価格を実現

ヒョンデは2026年7月29日、欧州市場向けに新型小型EV「Ioniq 3」の予約受付を開始した。トルコ工場での生産によりEUの輸入関税を回避し、英国では約2万2000ポンド（約471万円）からという低価格を実現している。米国での販売予定はなく、欧州での顧客への納車は2026年9月下旬に始まる予定だ。

■欧州市場における戦略的投入

ヒョンデは2026年7月29日、英国とオランダで「Ioniq 3」の予約受付を開始した。英国での開始価格は2万2245ポンド（約2万9675米ドル、約471万円）で、欧州における「Ioniq 5」のエントリー価格を約1万3000ポンド下回る。ヒョンデによると、ガソリン車、ハイブリッド車、電気自動車（EV）を含む同社の全モデルの歴史上、発売前の顧客の関心として過去最高を記録しているという。この低価格という数字自体よりも、それを実現した背景の方が注目に値する。EUの輸入関税を回避するトルコの専用製造拠点と、2032年までの7年間の供給契約に基づいてハンガリーから供給されるSamsung SDIの角型セルがそれを可能にしている。

この車は、ヒョンデが欧州で明確な課題を抱えていた時期に投入された。同社の2026年上半期の欧州登録台数は8.7%減少した。BigGo Financeが報じたところによると、ヒョンデの財務担当副社長であるLee Seung-jo氏は第2四半期の決算説明会で、「中国製EVの攻勢が非常に激しく、それに対抗するためのBセグメントの小型EVが不足していた」と原因を明確に指摘している。同時期にBYDの欧州販売台数は145.5%急増し、テスラを抜いて欧州最大のEVブランドとなった。Ioniq 3はこれに対する直接的な回答である。

■予想を下回る価格設定

英国では、2つのバッテリーサイズにわたって4つのトリムが用意されている。42.2kWhの標準バッテリーを搭載するエントリーモデル「Advance」は2万2245ポンド（約2万9675米ドル、約471万円）から。61kWhのロングレンジバッテリーを搭載する「Advance」は2万5745ポンド（約3万4344米ドル、約546万円）となる。ロングレンジパックを搭載した「Premium」は2万7445ポンド（約3万6612米ドル、約582万円）、「Ultimate」トリムは2万9945ポンド（約3万9947米ドル、約635万円）に設定されている。パフォーマンス志向の「N-Line Evo」バージョンが3万1945ポンド（約4万2614米ドル、約677万円）で最上位となり、専用のホットハッチモデル「Ioniq 3 N」も後日追加されることが確認されている。

オランダでは、2万7995ユーロ（約3万2101米ドル、約510万円）で同時に予約受付が開始され、同じ2つのバッテリー構成で、Select、Trend、Vision、N-Line、Prime、N-Line Evoの6つのトリムレベルが用意されている。

ヒョンデモーターUKの社長であるAshley Andrew氏は、Ioniq 3が「まったく新しい顧客層に電動ドライブの扉を開く」と述べ、同ブランドが「発売前にもかかわらず、すでに記録的なレベルの関心を集めている」と付け加えた。

■低価格を実現するトルコ工場の役割

Ioniq 3は、トルコにあるヒョンデのイズミット工場で製造される。この工場は現在、欧州市場向けのi10、i20、Bayonを生産しており、1997年の開設以来330万台以上の車両を製造してきた。2万5000ポンドを下回る欧州向けEVにとって、トルコが正しい選択となる要因は2つある。

第一に、1995年に遡るトルコと欧州連合（EU）の関税同盟協定は、乗用車を含む工業製品をカバーしている。イズミットで組み立てられ、EU加盟国に輸出されるヒョンデ車には、韓国で組み立てられた車両に適用される10%の基本輸入関税がかからない。第二に、そして2026年においてより重要なことだが、これらの車両は、一部のメーカーに対して基本税率に最大35.3%上乗せされる中国製EVへのEUの追加関税の対象外となる。

関税の負担はあっという間に大きくなる。韓国で組み立てられたヒョンデ車がドイツに到着した場合、国レベルの税金の前に10%の輸入関税を支払う。仮に中国で組み立てられた同等車であれば、合計で最大45%の課税を受けることになる。トルコで組み立てられたヒョンデ車はそのどちらも支払わない。この構造的な差こそが、単一のエンジニアリングの決定ではなく、Ioniq 3を2万5000ポンド未満の価格帯に押し上げている要因である。

ヒョンデは2026年6月、イズミット工場内に5500万ユーロ（約6300万米ドル、約100億円）を投資して新しいバッテリーシステム組立工場を建設中であることを確認した。ここでは、Hyundai MobisがSamsung SDIのハンガリー・グド工場から到着するセルの統合とパッケージングを行う。ヒョンデモーター・トルコのゼネラルマネージャーであるMurat Berkel氏は、セル製造そのものを除くすべてのバッテリー生産プロセスがイズミットで行われることを確認した。生産は2026年8月に開始される予定で、今年残りの期間で約2万7000台、2027年からは年間4万台以上が計画されている。

■400Vアーキテクチャの実際の意味

Ioniq 3は、Ioniq 5、Ioniq 6、Ioniq 9に搭載されている800Vシステムではなく、400Vの電気アーキテクチャを採用している。ヒョンデのE-GMPプラットフォームは、同じ基本設計から両方の電圧レベルをサポートしており、400Vの選択はプラットフォームの制限ではなく、意図的なコスト最適化である。

実際のところ、スペックシートが示唆するほど実用上の違いは重要ではない。DC急速充電を使用した場合、42.2kWhの標準バッテリーは約29分で10%から80%まで充電でき、61kWhのロングレンジバージョンは約30分かかる。これらは競争力のある数値だが、800Vアーキテクチャのフルスピードの利点を実感できるのは、150kW以上を供給する急速充電器を見つけた場合のみである。現在欧州全域に展開されているほとんどのCCS充電インフラは50〜100kWで稼働しており、この範囲では400Vと800Vの車両は実質的に同等の速度で充電できる。

自宅や公共のACステーションでは、Ioniq 3は最大22kWをサポートする。これは欧州全域の公共駐車場やスーパーマーケットで使用されている一般的な三相AC充電器と同じ速度であり、ほとんどの800Vのライバル車が同じインフラで提供しているものと一致する。

Ioniq 3のサイズは、全長4155mm、全幅1800mm、全高1505mm、ホイールベース2680mmである。これにより、現行のシボレー・ボルトEVや起亜EV3よりもわずかに小さくなっている。このサイズにもかかわらず、ヒョンデは441リットルのトランク容量と床下収納「Megabox」を備えていると主張しており、同社はこの荷室空間が「セグメントのベンチマークになる」としている。ただし、この最上級の表現は、最終的に独立したテストによって確認されるか、修正されることになる。

同車の「Aero Hatch」シルエットは、0.263の空気抵抗係数を達成している。ヒョンデはこの数値がクラス最高であると主張しているが、独立した検証が待たれる。

■欧州初上陸のソフトウェアプラットフォーム「Pleos Connect」

Ioniq 3に関して戦略的に最も重要なのは、バッテリーや航続距離ではなく、ソフトウェアかもしれない。Ioniq 3は、Android Automotive OS上に構築された同社の次世代インフォテインメントシステム「Pleos Connect OS」を搭載して欧州で販売される初のヒョンデ車である。

Android Automotive OS（AAOS）は、接続されたスマートフォンの画面を車のディスプレイにミラーリングするだけのAndroid Autoとは異なる。AAOSは車両のハードウェア上でネイティブに動作する独立したオペレーティングシステムであり、Spotify、YouTube、ナビゲーションサービスなどのアプリは、スマートフォンをペアリングすることなく、車のプロセッサ上で直接実行される。ヒョンデはPleosをサポートするためにゾーンコントローラーアーキテクチャを採用した。数十の小さな電子制御ユニットを車全体に分散させるのではなく、機能をゾーンごとにグループ化することで、配線の複雑さを軽減し、車両の寿命全体にわたってOver-the-Air（OTA）ソフトウェアアップデートを受け入れるプラットフォームを構築している。

発売時には、Pleos App Marketで約10個のサードパーティ製アプリケーションが提供され、2026年末までには30個以上が利用可能になる予定だ。開発者会議「Pleos 25」で確認されたヒョンデの目標は、2030年までにヒョンデ、起亜、ジェネシスのブランドにまたがる2000万台以上の車両にこのシステムを展開することである。

Pleos Connectには、大規模言語モデル（LLM）に基づいて構築されたヒョンデの生成AI音声アシスタント「Gleo AI」が統合されている。以前のヒョンデの音声システムとは異なり、Gleo AIは複数ステップの自然言語コマンドを処理し、ウェブ検索を行い、ナビゲーション、空調、メディアなどの車両機能を会話形式で制御する。ヒョンデのソフトウェア子会社である42dotのGleo AIグループチームリーダー、Jongho Lee氏は、このアシスタントを「助手席の同乗者のように自然な会話を行い、ユーザーの意図を理解し、全体的で状況を認識した判断を下すインテリジェントなAIエージェント」と説明している。

ヒョンデは、空調制御や頻繁に使用されるオーディオ機能のための物理ボタンを復活させ、メイン画面の下とステアリングホイールに配置した。これは、タッチのみのインターフェースによって引き起こされるドライバーの不満が文書化されていることに対する意図的な対応である。画面自体は、トリムに応じて12.9インチまたは14.6インチのセンター構成が用意されており、上位仕様ではドライバー向けの薄型ディスプレイをオプションで選択できる。

■市場での位置づけと米国未展開の理由

Ioniq 3は、ヒョンデの欧州ラインナップにおいて、コンパクトなシティカー「Inster」と中型クロスオーバー「Ioniq 5」の間のギャップを埋めるモデルである。欧州での最も近いライバルは、フォルクスワーゲン「ID. Polo」、ルノー「4 E-Tech」、そして同じBセグメントの価格帯に参入しつつあるBYDのモデル群である。

ヒョンデのIoniq 3は、今月初めに開催されたグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードで英国の公道に初めて姿を現し、正式な注文が1件も入る前から注目を集めていた。

Ioniq 3は米国には導入されない。欧州の寸法、道路状況、購入者の好みに合わせて特別に設計・開発されたからだ。仮にヒョンデが米国に持ち込みたいと考えたとしても、トランプ政権の輸入関税によってその価格優位性は大きく損なわれるだろう。ヒョンデは、現在北米でこの車を販売する計画はないと直接述べている。Ioniq 3を欧州で成立させている現地生産の論理は、ヒョンデがジョージア州サバンナのメタプラントでIoniq 5を国内生産している米国市場には存在しない。

Ioniq 3はまた、ヒョンデとSamsung SDIのバッテリー供給提携の下で生産される初の商用車でもある。両社は2023年に7年間の契約を結び、Samsung SDIのハンガリー・グド工場が2032年まで欧州市場向けのヒョンデ製EVに角型セルを供給することになった。Ioniq 3のショートレンジモデルは中国からLFPバッテリーパックを調達している。これはバッテリーの化学的性質の違いに関心のある購入者にとって注目すべき点だが、車両自体はトルコで組み立てられているため、この調達が車の無関税ステータスに影響を与えることはない。

欧州全域での顧客への納車は、2026年9月下旬に開始される予定である。

■注目ポイントQ&A

●ヒョンデ Ioniq 3は米国で発売されますか？

いいえ。ヒョンデは現在、Ioniq 3を米国で販売する計画はないと確認しています。この車は欧州の嗜好と寸法に合わせて特別に設計されました。仮にヒョンデが輸出を希望したとしても、トランプ政権の輸入関税により、このモデルの競争力を決定づける価格優位性が失われてしまいます。また、米国の購入者はIoniq 3が属するコンパクトなBセグメントのハッチバッククラスよりも大型の車両を好む傾向があります。手頃な価格のヒョンデ製EVに関心のある米国の消費者は、3万5000ドル（約556万円）から始まり、ジョージア州サバンナのヒョンデのメタプラント施設で国内生産されているIoniq 5を検討すべきです。

●Ioniq 3の充電にはどのくらい時間がかかりますか？

DC急速充電を使用した場合、42.2kWhの標準バッテリーは約29分で10%から80%まで充電でき、61kWhのロングレンジバッテリーは約30分かかります。Ioniq 3は、Ioniq 5やIoniq 6に搭載されている800Vシステムではなく、400Vの電気アーキテクチャを採用しています。つまり、ピーク時のDC急速充電速度は高価な兄弟車よりも低くなりますが、欧州の公共CCSインフラの大部分を占める50〜100kWの充電器での実用上の差はごくわずかです。AC充電では、ほとんどの公共AC充電ポイントに匹敵する最大22kWをサポートしています。

●Pleos Connectとは何ですか？以前のヒョンデのシステムとはどう違いますか？

Pleos Connectは、Android Automotive OS（スマートフォンをミラーリングするAndroid Autoではなく、Googleの独立した自動車用オペレーティングシステム）上に構築された、ヒョンデ自動車グループの新しいインフォテインメントプラットフォームです。車両のハードウェア上でネイティブに動作するため、SpotifyやYouTubeなどのアプリがスマートフォンを接続しなくても機能します。以前のヒョンデのインフォテインメントとの主な違いは、継続的なOver-the-Air（OTA）ソフトウェアアップデートです。スマートフォンと同じように、購入後も新しい機能や改善を受け取ることができます。Pleosには、複数ステップの自然言語コマンドを処理する大規模言語モデルベースの音声アシスタント「Gleo AI」も統合されています。

●Ioniq 3は急速充電器でIoniq 5と同じくらい速く充電できますか？

いいえ。非常に高出力なステーション（150kW超）では、Ioniq 5の800VアーキテクチャがIoniq 3を上回ります。しかし、欧州の公共急速充電インフラの大部分を依然として占めている50〜100kWのCCS充電器では、実際の充電時間の差はわずかです。標準バッテリーでの10%から80%まで29分というIoniq 3の充電時間は、同クラスの他の400V車と比べても競争力があり、その見返りとして、エントリーモデルのIoniq 5よりも約1万3000ポンド安く購入できる車両となっています。

元記事: Ioniq 3 Opens European Pre-Orders: Sub-£25K Price Powered by Turkey Plant