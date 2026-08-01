*14:52JST ユーロ週間見通し：底堅いか、追加為替介入に警戒も域内景況感の改善を好感

■ユーロ・ドル：下げ渋りか、ドル買い先行も域内景況感改善を好感

下げ渋りか。米早期引き締めの思惑は弱まったが、中東情勢の混迷により、原油高・ドル高が見込まれる。また、欧州中央銀行（ECB）は7月23日開催の理事会で政策金利の据え置きを決定し、今後の追加利上げ観測は後退。ただ、足下で発表された重要経済指標で景況感の改善が示され、ユーロの買戻しも入りやすい。

予想レンジ：1.1350ドル-1.1650ドル

■ユーロ・円：底堅いか、追加為替介入に警戒も域内景況感の改善を好感

底堅いか。日本の追加為替介入への警戒感から、ユーロに下押し圧力が強まる見通し。また、欧州中央銀行（ECB）の追加利上げ観測後退でユーロ売りに振れやすいが、ドル・円との相関性から値を戻す展開となりそうだ。足下で発表された重要経済指標で景況感の改善が示され、ユーロの買戻しが強まる場面もあろう。

予想レンジ：180円00銭-189円00銭 《FA》