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前日に動いた銘柄 part1トーメンデバイス、キオクシアHD、KOKUSAIなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1トーメンデバイス、キオクシアHD、KOKUSAIなど
銘柄名<コード>31日終値⇒前日比
*ソニーG＜6758＞ 3787 -22
27年3月期業績予想を上方修正。人気化するが買い続かず。
*因幡電産＜9934＞ 2862.5 +62.5
第1四半期営業利益90.4％増。
*三和HD＜5929＞ 3442 -503
第1四半期営業利益40.8％減。
*都築電気＜8157＞ 3820 -445
第1四半期営業損益は1.23億円の赤字。
前年同期の3.01億円の黒字から赤字に転じる。
*LIXIL＜5938＞ 1735 -151
第1四半期営業利益74.3％減。
*アイシン＜7259＞ 2223.5 -295
第1四半期営業利益23.6％減。
*トーメンデバイス＜2737＞ 21150 +4000
大幅上方修正・増配にポジティブインパクト。
*キオクシアHD＜285A＞ 46500 +7000
米半導体株の上昇でリバウンド期待。
*イビデン＜4062＞ 16650 +3000
米インテルも11％超の株価上昇で。
*KOKUSAI＜6525＞ 7422 +1000
サムスン電子も20％超の株価上昇に。
*パナHD＜6752＞ 4284 +700
第1四半期業績は市場予想を大幅上振れ。
*村田製＜6981＞ 7416 +1000
大幅調整銘柄の一角にはリバウンド狙いの買い。
*太陽誘電＜6976＞ 10225 +1502
村田製などとともに売られ過ぎからのリバウンド。
*第一工業製薬＜4461＞ 12620 +2290
引き続き好決算を評価の動き。
*SUMCO＜3436＞ 3357 +500.5
半導体関連株高につれ高へ。
*アドバンテスト＜6857＞ 32500 +4565
米SOX指数は8％超の上昇に。
*三井金属＜5706＞ 30950 +3855
マイクロソフト決算でAI関連には安心感。
*日本マイクロニクス＜6871＞ 13580 +1650
半導体株高でリバウンド目指す。
*CKD＜6407＞ 6000 +750
中小型半導体株として見直し買い。
*ソフトバンクグループ＜9984＞ 5260 +638
アームなどの株価も大幅上昇で。
*JX金属<5016> 3797 +457
AI関連株がほぼ全面高で。
*四国化HD<4099> 2791 +423
半導体材料銘柄として半導体株高に乗る。
*日本ケミコン<6997> 30120 +492
MLCC関連株の上昇が刺激。
*ローツェ<6323> 3989 +583
半導体製造装置株は一斉高。
*古河電気工業<5801> 3145 +367.5
大手電線株も総じて上昇へ。
*日本トムソン<6480> 1782 +201
主力の半導体株同様にリバウンド。
*野村マイクロ・サイエンス<6254> 4010 +460
半導体関連の一角として買い向かう。
*ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324> 6140 +640
AI関連株に連動する動きで。
*ディスコ<6146> 58480 +6610
決算発表後は一段安となっていたが。
*フジクラ<5803> 4172 +452
AI関連株全般上昇で。
*レーザーテック<6920> 37910 +4290
半導体製造装置株は総じて大幅高。
*TOWA<6315> 2648 +317
半導体製造装置株高の流れで。
*レゾナック<4004> 13725 +1600
AI関連の中心格の一角として。
*荏原製作所<6361> 5558 +605
半導体製造装置株の一角として。《NH》
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