*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1トーメンデバイス、キオクシアHD、KOKUSAIなど

銘柄名<コード>31日終値⇒前日比

*ソニーG＜6758＞ 3787 -22

27年3月期業績予想を上方修正。人気化するが買い続かず。

*因幡電産＜9934＞ 2862.5 +62.5

第1四半期営業利益90.4％増。

*三和HD＜5929＞ 3442 -503

第1四半期営業利益40.8％減。

*都築電気＜8157＞ 3820 -445

第1四半期営業損益は1.23億円の赤字。

前年同期の3.01億円の黒字から赤字に転じる。

*LIXIL＜5938＞ 1735 -151

第1四半期営業利益74.3％減。

*アイシン＜7259＞ 2223.5 -295

第1四半期営業利益23.6％減。

*トーメンデバイス＜2737＞ 21150 +4000

大幅上方修正・増配にポジティブインパクト。

*キオクシアHD＜285A＞ 46500 +7000

米半導体株の上昇でリバウンド期待。

*イビデン＜4062＞ 16650 +3000

米インテルも11％超の株価上昇で。

*KOKUSAI＜6525＞ 7422 +1000

サムスン電子も20％超の株価上昇に。

*パナHD＜6752＞ 4284 +700

第1四半期業績は市場予想を大幅上振れ。

*村田製＜6981＞ 7416 +1000

大幅調整銘柄の一角にはリバウンド狙いの買い。

*太陽誘電＜6976＞ 10225 +1502

村田製などとともに売られ過ぎからのリバウンド。

*第一工業製薬＜4461＞ 12620 +2290

引き続き好決算を評価の動き。

*SUMCO＜3436＞ 3357 +500.5

半導体関連株高につれ高へ。

*アドバンテスト＜6857＞ 32500 +4565

米SOX指数は8％超の上昇に。

*三井金属＜5706＞ 30950 +3855

マイクロソフト決算でAI関連には安心感。

*日本マイクロニクス＜6871＞ 13580 +1650

半導体株高でリバウンド目指す。

*CKD＜6407＞ 6000 +750

中小型半導体株として見直し買い。

*ソフトバンクグループ＜9984＞ 5260 +638

アームなどの株価も大幅上昇で。

*JX金属<5016> 3797 +457

AI関連株がほぼ全面高で。

*四国化HD<4099> 2791 +423

半導体材料銘柄として半導体株高に乗る。

*日本ケミコン<6997> 30120 +492

MLCC関連株の上昇が刺激。

*ローツェ<6323> 3989 +583

半導体製造装置株は一斉高。

*古河電気工業<5801> 3145 +367.5

大手電線株も総じて上昇へ。

*日本トムソン<6480> 1782 +201

主力の半導体株同様にリバウンド。

*野村マイクロ・サイエンス<6254> 4010 +460

半導体関連の一角として買い向かう。

*ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324> 6140 +640

AI関連株に連動する動きで。

*ディスコ<6146> 58480 +6610

決算発表後は一段安となっていたが。

*フジクラ<5803> 4172 +452

AI関連株全般上昇で。

*レーザーテック<6920> 37910 +4290

半導体製造装置株は総じて大幅高。

*TOWA<6315> 2648 +317

半導体製造装置株高の流れで。

*レゾナック<4004> 13725 +1600

AI関連の中心格の一角として。

*荏原製作所<6361> 5558 +605

半導体製造装置株の一角として。《NH》