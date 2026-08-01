熊本地震を受け、EV充電ネットワーク5社が九州での無料開放を自主的に開始

2026年7月28日に発生した熊本地震を受け、EV充電ネットワーク運営会社5社が九州地方の充電ステーションを自主的に無料開放した。テスラやテラチャージなどがそれぞれ独自の判断で実施しており、対象期間は8月上旬から最長9月末までと各社で異なる。災害時におけるEV充電インフラの復旧の速さや、規格統一がもたらす利便性を示す事例となっている。

■迅速な自主的対応と地震の被害状況

マグニチュード7.1の地震が熊本県を襲い、少なくとも34人が死亡した翌日、日本のEV充電業界は誰の指示を待つこともなく静かに動き出していた。運営会社5社が独自の判断で、充電を必要とする九州のEV利用者に向けてネットワークを開放したのだ。日本の自動車メディアであるResponse.jpが7月30日にまとめたリストによると、被災地全体で108カ所以上の充電拠点が無料開放された。これは燃料を運ぶタンクローリーが地域に到達するよりも早く、関与した5社間で事前の電話協議すら行われずに実現した対応だった。

気象庁によって「令和8年熊本地震」と正式に命名されたこの地震は、7月28日午後4時27分に発生し、宇城市と氷川町で気象庁震度階級の最大となる震度7を観測した。7月30日時点で少なくとも34人の死亡が確認されており、その中には嘉島町のイオンモールの一部を崩落させたガス爆発による死者7人や、日本製紙八代工場での死者8人が含まれている。救助活動は継続中である。数十万人の住民に避難所へ避難するよう呼びかけられ、熊本県内の約4万8000戸が停電に見舞われた。

■5社による独自の判断と対応内容

充電器を開放した5つのネットワークは、同じ業界に属しながらもそれぞれ異なる対応を取った。

テスラは7月29日、九州5県の10カ所にあるスーパーチャージャーを8月4日まで無料開放すると発表した。内訳は熊本、宮崎、大分、鹿児島に各1カ所、福岡に6カ所である。対象はテスラ車のオーナーに限らず、充電を必要とする利用者だ。重要なのは、テスラが採用しているプラグ規格であるNACS（北米充電規格）コネクタに対応していれば、テスラ以外の車両も明確に対象に含まれる点である。2026年5月末時点で、テスラは日本全国の150カ所に744基のスーパーチャージャーを設置しており、国内最大の急速充電ネットワークとなっている。

急成長中の日本の充電事業者であるテラチャージ（Terra Charge）は、今回の対応の中で最大規模かつ最長期間の支援を打ち出した。熊本県内の71カ所の充電拠点を9月30日まで無料開放するというものだ。これは、大地震からの復旧が数日ではなく数カ月単位の時間を要するという認識に基づく、約2カ月間にわたる支援である。EVドライバーは、テラチャージのアプリ内でクーポンコード「KUMAMOTO」を入力することで無料サービスを利用できる。

トヨタ、日産、ホンダなどの国内自動車メーカーが出資する合弁会社であり、日本最大級の公共充電事業者であるe-Mobility Powerは、熊本県内の急速充電器8基を8月5日まで無料開放した。

急速充電サービスを展開するFLASHは、熊本県内の5カ所を無料開放した。期間については現地の状況に応じて調整するとしており、災害対応では固定した終了日を設定することが難しいという認識を示している。

日本の総合テクノロジー・エンターテインメント企業であるDMMの充電事業部門、DMM EV ONは、熊本県内の14施設を8月5日まで無料開放した。

■電力網に組み込まれたエネルギーとサプライチェーンの違い

5つのネットワークによる対応が示す最も重要な点は、物流面ではなくインフラの構造にある。大地震によって地域が混乱に陥った際、ガソリンのサプライチェーンが機能しなくなる理由は明確だ。液体燃料はタンクローリーで物理的に輸送する必要があるが、燃料を必要とする事態を引き起こした地震そのものが道路を寸断し、燃料貯蔵基地を破壊し、配送ネットワークを機能不全に陥らせるからだ。燃料を補給するタンクローリーが来なければ、ガソリンスタンドは空のタンクを抱えた金属製の建物にすぎない。

EV充電ステーションの仕組みは異なる。供給されるエネルギーである電力は、すでに地域のインフラに組み込まれた地下や地上の送電線を通じて届けられる。その場所に電力網からの電力が供給されていれば、充電器は機能する。九州電力などの電力事業者が優先度の高いインフラへの電力供給を部分的に復旧させれば、充電ステーションも直ちにその恩恵を受けることができる。

これは、EV充電が地震による障害と無縁であることを意味するわけではない。熊本県内の約4万8000戸に影響を与えた停電は、一部の充電拠点への電力供給も停止させた。どの施設への電力供給を先に復旧させるかという優先順位が、利用可能になる充電器とその時期を左右する。しかし、2つのエネルギー供給システム間の非対称性は変わらない。電力供給を絶たれた充電器は、電力が復旧した時点で稼働を再開でき、追加の供給工程を必要としない。一方、危機下でタンクローリーが到達できなかったガソリンスタンドは、タンクローリーが到着するまで燃料を補充できない。

5社の事業者の決定は、それぞれ独立したものだった。調整機関も、共同発表も、合同記者会見も存在しなかった。各社が独自に判断し、それぞれの条件を設定した。その結果、被災地全域の108カ所以上の拠点が、地震発生から24時間以内に無料開放されたのである。

■災害時に実証されたNACS標準化の価値

テスラが無料開放の対象を自社車両だけでなく、NACS対応車両全般に拡大した決定は、目先の対応にとどまらない重要な意味を持っている。

日本のEV充電環境は歴史的に、日本で開発されたCHAdeMOとNACSに分かれてきた。CHAdeMOの公共充電設備は現在も約1万2600基残っているが、新型車向けとしては事実上のレガシー規格となっている。一方、トヨタ、ホンダ／ソニー、日産、マツダ、ステランティスは、2026年から2027年にかけて日本でNACSを採用する計画を発表している。テスラは2026年5月末時点で全国150カ所に744基のスーパーチャージャーを設置しており、継続的な提携を通じてネットワークを拡大している。

九州のスーパーチャージャー10カ所すべてを、ブランドを問わずNACS対応車両が緊急時に利用できるようにしたことで、テスラは実際の危機的状況において、充電規格の標準化がもたらすべき価値を示した。地震で避難を余儀なくされたドライバーが、マツダや日産の車でテスラのスーパーチャージャーを利用する光景は、規格統一をめぐる政策上の議論を目に見える形にしたものだ。

■広がる産業への影響とテラチャージが示す長期支援の意図

熊本における地震の産業への影響は、EV充電の分野にとどまらない。ホンダは、熊本の二輪車工場の操業を少なくとも7月31日まで停止すると発表した。世界の電子機器サプライチェーンに製品を供給している施設を含む同地域の半導体工場も生産停止を報告しており、アナリストはカメラセンサーや車載チップへの波及的な影響を注視している。

嘉島町のイオンモールは、2016年の熊本地震の被害を受けた後に再建され、2026年6月13日に営業を再開したばかりだった。しかし、今回の地震後に発生したガス爆発によって2階の一部が崩落し、少なくとも7人が死亡した。過去の災害からの復興を象徴していた建物が、次の災害の被災現場となった。

避難や家族との合流、仮住まいの確保に奔走する住民にとって、政策上の義務ではなく事業者の自主的な判断によって無料開放されたネットワークでEVを充電できることは、決して抽象的な話ではない。

テラチャージが71カ所の充電拠点を9月30日まで無料開放し続けるという決定は、この対応の中でも、より注目されるべき点である。

終了日を明示した他の事業者は、8月4日または8月5日までとしている。これは地震発生から約1週間後であり、インフラの緊急対応における典型的な「急性期」の期間と重なる。一方、テラチャージは無料開放を9月30日までの約2カ月間とした。この決定は、地震からの復旧が実際にどのようなものになるかについて、異なる認識を反映している。1週間の危機の後、すぐに日常が戻るわけではない。数カ月にわたる再建、保険金の請求、仮住まいでの生活、混乱した状況下での日々の移動や物資の確保、そして自宅に住めない人々が移動手段である車両に頼り続ける状況がある。

そのような状況にあるEVドライバー、すなわち避難生活を送り、貯蓄を切り崩し、仮設の避難先から通勤している人々にとって、9月末までの無料充電は単なる厚意ではない。実質的な生活支援なのである。

■注目ポイントQ&A

●2026年の熊本地震の後、EVドライバーはどこで無料で充電できますか？

2026年7月30日現在、5社の事業者が充電拠点を無料開放しています。テスラは熊本、宮崎、大分、鹿児島、福岡の5県にある10カ所のスーパーチャージャーを8月4日まで、テラチャージは熊本県内の71カ所をアプリ内のクーポンコード「KUMAMOTO」により9月30日まで無料開放しています。e-Mobility Powerは熊本県内の急速充電器8基を8月5日まで、FLASHは熊本県内の5カ所を現地の状況に応じた期間、DMM EV ONは熊本県内の14施設を8月5日まで無料開放しています。5社をまとめた充電スポットのリストは、Response.jpと各事業者の公式情報で確認できます。

●テスラの九州での無料充電は、テスラ以外のEVでも利用できますか？

はい。テスラは、NACS（北米充電規格、別名SAE J3400）コネクタに対応したテスラ以外の車両も、無料開放の対象に含めることを明示しています。マツダ、日産、トヨタ、ホンダ、ステランティスなどの自動車メーカーが2026年から2027年にかけてNACS搭載モデルを展開するのに伴い、日本国内でテスラのスーパーチャージャーを直接利用できるEVの割合は増える見込みです。今回の災害対応は、危機的状況下でブランドをまたぐ互換性が大規模に活用された初の事例となります。

●地震発生時、EVの充電とガソリンの供給にはどのような違いがありますか？

EV充電ステーションは、すでに地域のインフラとして組み込まれている電力網に依存しています。優先施設への電力供給が部分的にでも復旧すれば、充電器は直ちに機能を再開できます。一方、ガソリンのサプライチェーンはタンクローリーによる物理的な輸送に依存しており、通行可能な道路と損傷していない燃料貯蔵基地が必要です。緊急の燃料需要を生み出す地震そのものが、輸送の仕組みを機能不全に陥らせます。どちらのシステムも地震による障害と完全に無縁ではありませんが、EV充電は電力網の復旧後、数分単位で再開できる一方、ガソリン供給網の復旧には、数日を要する可能性のある物理的な物流調整が必要です。

●2026年6月に営業を再開したイオンモールはどうなりましたか？

熊本県嘉島町にあるイオンモールは、2016年の熊本地震による被害を受けた後に再建され、2026年6月13日に営業を再開したばかりでした。7月28日の地震発生時には、スタッフの誘導により約3000人の客が避難しました。アルジャジーラの報道によると、地震から約1時間後、ガス爆発とみられる事故が発生して2階の一部が崩落しました。2026年7月30日時点で少なくとも7人の死亡が確認され、救助活動が続けられています。

元記事: Kumamoto Quake Prompts Five EV Networks to Open Kyushu Charging for Free