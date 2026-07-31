GrapheneOSはメインスマホとして使えるか？ TechRadarが1ヶ月テストで下した結論とGoogle Pay不可の理由

英メディアTechRadarが、プライバシー強化型Android OS「GrapheneOS」の1ヶ月にわたる長期評価結果を公開した。多くの主要アプリが「サンドボックス化されたGoogle Play」を通じて動作し、日常利用のメイン端末として実用的な水準に達していると結論付けている。一方で、構造上の理由からGoogle Payは永久に使用できず、導入にあたっては明確な割り切りが求められる。

■日常利用に耐えるプライバシーOSへの進化

TechRadarのVPNエディターであるロブ・ダン（Rob Dunne）氏がPixel 8 Proを用いて行った1ヶ月間の検証により、GrapheneOSの評価は大きく変化した。これまでセキュリティ研究者やプライバシー主義者向けのニッチなツールと見なされがちだった同プロジェクトだが、今回のテストでは「大部分の機能が普通に動作する」という実用的な結論が得られている。

導入はコマンドラインの知識が不要で、約10分で完了する。バッテリー持ちや処理パフォーマンスも標準のAndroidと区別がつかないレベルだ。一方で、銀行アプリやAndroid Autoの利用時には一定の手間が生じることや、プラットフォーム全体としてさらなる完成度が望まれる部分もあることが率直に報告されている。

■2026年におけるGrapheneOSの構造と特徴

GrapheneOSは、Android Open Source Project（AOSP）をベースにカナダの非営利団体「GrapheneOS Foundation」が開発・維持しているオープンソースのモバイルOSだ。Googleの各種サービス（Playストア、Gmail、マップ、位置情報テレメトリなど）が初期状態で完全に除去されており、独自の堅牢なセキュリティモデルに置き換えられている。

2014年にCopperheadOSとして発足した同プロジェクトは、現在Pixel 6シリーズからPixel 10シリーズまでのGoogle Pixel端末に対応している。標準で搭載されているアプリは電卓、カメラ、サンドボックス化されたPDFビューア、および独自アプリストアのみという最小限の構成だが、多くのユーザーは「サンドボックス化Google Play」を追加インストールして利用することになる。

■「サンドボックス化Google Play」の仕組みと意義

GrapheneOSが高いアプリ互換性と厳格なセキュリティを両立させている鍵が、この「サンドボックス化されたGoogle Play」の実装である。

標準のAndroidにおいて、Google Play開発者サービスは特権的なシステムレベルで動作し、他のアプリのアクセスを制限するサンドボックスの枠外で動いている。これに対し、GrapheneOSではGoogle Playのシステム全体を、他の一般アプリと全く同じ「無特権のサンドボックス」内部で実行させる。

この構造により、ユーザーは権限を個別に制御できる一方、プッシュ通知やアプリ内課金、FIDO2認証などは標準APIを経由して問題なく機能する。同時に、システム特権の剥奪によってGoogleによる継続的な端末テレメトリや位置情報データの収集を遮断することが可能となっている。

■互換性の現状とGoogle Payが動作しない理由

日常的なアプリの多く（SNS、メッセージアプリのWhatsAppやSignal、動画配信サービス、地図、パスワードマネージャーなど）は問題なく動作する。銀行アプリの互換性も大幅に改善されており、米国のChaseやAmex、英国のHSBCやBarclays、Monzoなどの主要銀行アプリが動作することが報告されている。ただし、アプリがGoogleの端末認証（ctsProfileMatch）を必須としている場合は起動しないため、移行前の確認が必要だ。

一方、Google Payに関しては不具合や対応遅れではなく、セキュリティモデル上の理由から「永久に動作しない」仕様となっている。NFC決済を行うHost Card Emulation（HCE）機能にはシステムレベルの権限が不可欠であり、これを許可するとGrapheneOSの根本的な安全性が損なわれるためだ。スマートフォンのタッチ決済に依存しているユーザーは、非接触ICカードやスマートウォッチなどの代替手段を検討する必要がある。

■Pixel端末限定の理由とセキュリティ上の優位性

対応ハードウェアがGoogle Pixelに限られているのは、専用のセキュリティチップ（Titan M2同等品）やユーザー独自の署名キーによるブートローダー再ロック機能、ハードウェアメモリタギング（MTE）など、厳格なセキュリティ要件を満たす必要があるためだ。

さらにGrapheneOSは、標準Androidで放置されているVPNキルスイッチの回避脆弱性を独自に修正しているほか、18時間不活性状態が続くと自動再起動してデータを保護する機能や、アプリごとの個別ネットワーク・センサー権限管理機能などを備えている。

■Motorolaとの提携による将来の展望

2026年3月2日のMobile World Congress（MWC）において、MotorolaとGrapheneOS Foundationは長期パートナーシップを発表した。ただし、互換性を持つMotorola端末（Motorola Signature、Razr Ultra、Razr Foldなど）の登場は2027年予定とされており、既存のMotorola端末には対応しない。

この提携の背景には、GoogleがPixel端末向けのユーザー空間ドライバーライブラリのオープンソース化を取りやめた経緯がある。当面の間、GrapheneOSを利用するにはGoogle Pixel端末を選択する必要があるが、12〜18ヶ月後にはハードウェア選択肢が広がる見込みだ。

■GrapheneOSはどのようなユーザーに適しているか

検証結果が示す通り、GrapheneOSの利用に必要な技術的ハードルは大幅に下がっている。Webインスツーラーを使えば約10分で設定でき、日常利用において大きな支障を感じない水準に達している。

Google Playアプリの互換性を維持しつつプライバシーを確保したいユーザーや、ジャーナリスト、高いフォレンジック保護を求める専門家にとって強力な選択肢となる。ただし、Google Payを必須とするユーザーや、ctsProfileMatchによる端末証明を要求するアプリに依存しているユーザーには適していない。

■注目ポイントQ&A

●2026年現在、GrapheneOSで銀行アプリは動きますか？

ChaseやHSBC、Monzoなど多くの主要銀行アプリは、サンドボックス化されたGoogle Playを導入することで動作します。ただし、アプリ側がGoogleの公式端末認定（ctsProfileMatch）を必須としている場合は動作しないため、事前にコミュニティが維持する互換性リストを確認することをおすすめします。

●なぜGoogle Payは絶対に使えないのですか？ 代替手段はありますか？

Google Payの決済制御機能にはシステムレベルのNFCルーティング権限が必要ですが、GrapheneOSのセキュリティモデルではアプリに特権を与えないため構造的に動作しません。代替手段として、非接触型クレジットカード、Curveカード、またはスマートウォッチ（GarminやGalaxy Watchなど）の利用が挙げられます。

●利用に必要なハードウェアと、Motorola端末の対応時期はいつですか？

現在はGoogle Pixel 6からPixel 10シリーズのみに対応しています。2026年3月に発表されたMotorolaとの提携により、専用セキュリティパーツを搭載した端末が2027年に登場予定ですが、既存のMotorolaモデルには対応しません。

●導入手順は難しいですか？

grapheneos.orgで提供されているWebインスツーラーを使用すれば、PCとUSB接続した対応Pixel端末で約10分程度で完了します。コマンドラインの知識は不要で、画面の指示に従うだけで導入可能です。

元記事: GrapheneOS Passes Daily Driver Test: Most Apps Work, Google Pay Permanently Blocked