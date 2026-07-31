*18:08JST ワコム---1Qは減収も営業利益は前年同期並み、ブランド製品事業は大幅増益

ワコム＜6727＞は30日、2027年3月期第1四半期（26年4月-6月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比7.5%減の226.59億円、営業利益が同0.2%減の27.17億円、営業外費用において為替差損が前年同期に比べて減少したことなどが影響し、経常利益が同18.5%増の28.15億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同24.9%増の20.46億円となった。

テクノロジーソリューション事業の売上高は142.48億円（前年同期比20.7％減）、セグメント利益は31.29億円（同12.9％減）となった。販売数量の減少に加えて、OEM顧客の製品サイクルの変化や半導体メモリー価格の高騰による需要動向への影響などにより、AESテクノロジーソリューション及びEMRテクノロジーソリューションともに売上高が前年同期を下回り、事業全体としては前年同期の売上高を下回った。

ブランド製品事業の売上高は84.11億円（前年同期比28.7％増）、セグメント利益は9.97億円（同122.8％増）となった。商品ポートフォリオ刷新の一環として2025年6月以降に発表したポータブルクリエイティブ製品及びミドルレンジのディスプレイ製品などの売上高が前年同期を上回り、事業全体として前年同期の売上高を上回った。

2027年3月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比0.0%増の1,100.00億円、営業利益が同4.6%増の140.00億円、経常利益が同0.0%減の140.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同4.7%増の100.00億円とする期初計画を据え置いている。《KA》