インフォマート、AI経営分析「IMAgent」提供開始、取引データを経営判断に活用

■8月26日からベータ版を無償提供、2027年3月に正式版を予定

インフォマート<2492>(東証プライム)は7月31日、AIによる経営分析システム「IMAgent(アイムエージェント)」の提供開始を発表した。8月26日からベータ版を無償提供し、2027年3月に正式版を提供する予定。「BtoBプラットフォーム」シリーズに蓄積された企業間取引データを高度に分析し、経営判断や調達の最適化を支援する。

同シリーズには、130万社を超える企業のデジタル取引データが明細単位で蓄積され、2025年の年間流通金額は71兆円を超える。生成AIの進展を背景に、部門やシステムごとに分断されたデータ、分析方法が分からない、得られた示唆を具体的な施策に結び付けられないといった課題の解決を目指す。

■自然言語による質問で取引傾向や異常値を分析

第1弾の機能では、チャット画面に「請求がもっとも増加している商品は」「通常と異なる請求は発生しているか」などと自然言語で質問すると、取引傾向の分析結果や急な数値変動の有無、次の取引に向けた助言を出力する。提供対象は同シリーズの有償利用企業で、2026年8月時点では「BtoBプラットフォーム 請求書」のみを対象とし、順次ほかのサービスへ拡大する。正式版の価格は決定後に公表する。

今後は分析対象をシリーズ全体へ広げ、自社分析に加え、業界やエリア、過去からの推移などを多角的に把握できるダッシュボードを搭載する計画だ。さらに、分析機能だけでなく、業務負担を軽減するAIエージェントの実装も予定する。130万社超の取引ネットワークと年間71兆円以上の取引明細データを活用し、企業の意思決定高度化と業界全体の生産性向上につなげる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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