『フォートナイト』次期シーズンは「ゲーミングレジェンズ」中心か　v41.30ファイルからソニックや『P5』ジョーカーのデータが発掘

『フォートナイト』の最新アップデート「v41.30」の暗号化ファイルから、ソニックや『ペルソナ5』のジョーカー、ロックマンなどのキャラクターIDがデータマイニングによって検出された。単なる関係者からの噂とは異なり、実際の配信データから抽出されたものであるため高い信憑性が指摘されている。チャプター7 シーズン3は2026年8月19日に終了予定であり、次期シーズン4ではゲーム作品のコラボに特化した「ゲーミングレジェンズ」がメインテーマになる可能性がある。

■暗号化ファイルから検出されたコラボIP一覧

チャプター7 シーズン3の最終大型アップデートとなるv41.30が配信され、暗号化されたデータファイルからシーズン4に向けたキャラクターIDが発掘された。データマイナーのShiinaBR氏とHypeX氏によると、リストには『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』のソニックおよびDr.エッグマン、『ペルソナ5』のジョーカー（雨宮蓮）、『ロックマン』（海外名：Mega Man）、『パックマン』、『テトリス』が含まれている。

フォートナイトのアプデはAES-256暗号化されたPAKファイルとして配信される。これらデータマイニングによる発見は、関係者からの情報漏洩とは異なり、Epic Gamesが実際にビルドして配信したゲームデータそのものに基づいているため、より高い信憑性を持つとされる。

データ分析によって判明したコラボIPの確信度は以下の通りだ。暗号化ファイル（v41.30）で確認されたのは、ソニック、Dr.エッグマン（ストーリー上の役割あり）、ペルソナ5（ジョーカー）、ロックマン、パックマン、テトリス。また、過去にHypeX氏が確定としていたものに『キングダム ハーツ』と『ヴァンパイア サバイバーズ』があり、『クラッシュ・バンディクー』については噂段階にとどまっている。

■非人型キャラクターの仕様とコラボの形式

検出されたすべてのフランチャイズがプレイアブルなキャラクタースキンになるとは限らない。『テトリス』や『パックマン』のように人型主人公が存在しないタイトルについては、人型スキンではなくテーマに沿ったツルハシやバックアクセサリー、期間限定のアイテムショップパックといったコスメティックセットとして実装される可能性が高いとみられている。

一方、『ペルソナ5』からは主人公であるジョーカー（雨宮蓮）の登場が特定されている。ジョーカーは過去に『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』にもクロスオーバー参戦しており、アトラスが他社ゲームへのライセンス提供に積極的であることが示されている。

■シーズン3のフィナーレイベントから直接物語が展開

v41.30ファイルにはコラボアセットの参照データだけでなく、シーズン3のフィナーレを飾るミニイベント「Unstable」のデータも含まれていた。ShiinaBR氏によると、暗号化されたイベントファイル内でソニックとDr.エッグマンが名前付きキャラクターとして登場することが確認されたという。

これは、シーズン3から「ゲーミングレジェンズ」をテーマとするシーズン4への移行が単なるマーケティング施策ではなく、フォートナイト内のストーリー展開として組み込まれていることを意味している。シーズン4の正式開始前には、ゲーム内にティザーポスターも登場する予定とされる。

■過去の「ゲーミングレジェンズ」との構造的な違い

フォートナイトでは2020年12月に『God of War』のクレイトスが登場して以来、他社ゲームのキャラクターに「ゲーミングレジェンズ」という専用レアリティを設けてきた。これまで『ストリートファイター』や『バイオハザード』、『メタルギア』など33以上の作品からコラボが行われてきたが、これらはすべてフォートナイト独自のテーマやストーリーに「ゲスト」として参加する形式だった。

リーク通りであれば、チャプター7 シーズン4はシーズン全体のメインテーマ自体が「他社ゲームIPのコラボ」で構成される初の試みとなる。Epic Gamesが自社オリジナルのキャラクターやストーリーに頼らず、他社IPを前面に出したバトルパスでプレイヤーのエンゲージメントを維持できるかという構造的な実験を意味している。

セガ、アトラス、カプコン、バンダイナムコ、The Tetris Company、スクウェア・エニックス、ディズニー、アクティビティ・ブリザードといった競合関係にある多数のパブリッシャーとEpic Gamesが同時に交渉をまとめた点も注目される。

■確定度の見極めと今後のスケジュール

今回の情報を整理すると、v41.30の暗号化データから発掘されたソニック、Dr.エッグマン、ジョーカー、ロックマン、パックマン、テトリスが最も信頼度が高い。一方、『キングダム ハーツ』や『ヴァンパイア サバイバーズ』は過去のインサイダー情報によるものであり、『クラッシュ・バンディクー』は未だ噂の段階にとどまる。

シーズン3（Runners）は2026年8月19日に終了予定であり、内部データによればシーズン4の開始は2026年9月4日頃と提示されている。Epic Gamesによる公式発表は通常、新シーズン開始の1〜2週間前に行われるため、8月上旬には正式なお披露目が行われると予想される。

■注目ポイントQ&A

●フォートナイト チャプター7 シーズン4はいつ開始されますか？

シーズン3（Runners）は2026年8月19日に終了予定で、シーズン4はリークされた内部データによると2026年9月4日頃の開始が見込まれています。公式発表は通常、新シーズン開始の1〜2週間前に行われるため、8月上旬に発表されると予想されます。

●「ゲーミングレジェンズ」シリーズとは何ですか？今回のシーズンは何が異なりますか？

ゲーミングレジェンズは他のゲーム作品のキャラクター等に与えられる専用のレアリティ区分です。これまではフォートナイト独自のストーリーにゲストとして登場していましたが、シーズン4ではシーズン全体が他社ゲームIPを中心に構成される初の試みになるとみられています。

●今回のリーク情報の信頼度はどの程度ですか？

ソニックや『P5』ジョーカーなどのキャラクター名は、データマイナーがv41.30の暗号化ゲームデータから直接検出したものであるため、単なる噂よりも信頼度が高いとされています。ただし、Epic Gamesによる正式発表はなく、リリースまでに変更される可能性もあります。

●パックマンやテトリスはどのようにゲーム内に登場しますか？

パックマンやテトリスには人型の主人公が存在しないため、通常のプレイアブルスキンではなく、ツルハシやバックアクセサリーなどのコスメティックアイテムとして実装される可能性が高いと考えられています。

元記事: Fortnite Gaming Legends Season Leak Names Sonic, Joker, Mega Man in v41.30 Files