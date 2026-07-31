*11:54JST リアルゲイト---千駄ヶ谷の複合施設「Rincon」を開業

リアルゲイト＜5532＞は30日、千駄ヶ谷4丁目にリノベーションオフィスと新築店舗からなる複合施設「Rincon（リンコン）」を2026年10月に開業すると発表した。

「Rincon」は、西松建設＜1820＞を事業主とし、同社が企画・設計・施工から運営管理までを一気通貫で手掛ける協業プロジェクトの第2弾となる。千駄ヶ谷駅徒歩5分、約220坪の敷地に位置し、築20年のビルを再生する。ダンススクールとして利用されていた3階建ての既存棟は、緑豊かな能楽堂を望む全3区画のワンフロアオフィスへとリノベーションする。

かつての校庭・駐車場部分には木造2階建てのショップ棟を新築し、店舗・事務所用途の複合施設として整備する。施設概要は、オフィス棟がRC造地上3階建てで延床面積860.30平方メートル、ショップ棟が木造2階建てで延床面積93.33平方メートルとなる。オフィス棟は2006年12月竣工で、オフィス棟のリノベーション竣工およびショップ棟竣工は2026年9月を予定している。

「Rincon」は、新宿御苑や明治神宮外苑の緑を身近に感じられ、個性豊かなショップやクリエイティブ関連企業が集積する千駄ヶ谷の街並みに調和しながら、施設入居者や地域住民の暮らしに寄り添う「日常に開かれた裏庭」のような場所を目指す。《KT》