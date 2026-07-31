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個別銘柄戦略:MDMやJCRファーマに注目
*09:06JST 個別銘柄戦略:MDMやJCRファーマに注目
昨日30日の米株式市場でNYダウは613.92ドル高の52,208.06ドル、ナスダック総合指数は679.24pt高の25,122.18pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比2,015円高の63,725円。為替は1ドル＝159.50-60円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が前年同期比3.1倍となったアンリツ＜6754＞、第1四半期営業利益は63.3％増となったコナミG＜9766＞、第1四半期営業利益が23.1％増となったOLC＜4661＞、上期営業利益が29.0％増で26年12月期配当予想を上方修正したJT＜2914＞、上期営業利益が90.98億円と前年同期の921.70億円の赤字から黒字に転じ発行済株式数の8.6％上限の自社株買いも発表したコカBJH＜2579＞、第3四半期累計の営業利益が8.6％減と上期の19.7％減から減益率が縮小したFPG＜7148＞、27年3月期業績予想を上方修正した日本精工＜6471＞、27年3月期業績予想を上方修正したパナHD＜6752＞、27年3月期業績予想を上方修正した京セラ＜6971＞、医療機器メーカー25周年記念配当を発表した日本ライフL＜7575＞などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業損益が5.26億円の赤字と前年同期の1.50億円の黒字から赤字に転じたMDM＜7600＞、第1四半期営業損益が21.03億円の赤字と前年同期の6.06億円の赤字から赤字幅が拡大したJCRファーマ＜4552＞、第1四半期営業利益が53.1％減となったテレ東HD＜9413＞、通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が23.8％にとどまったNRI＜4307＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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