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7/31の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:37JST 7/31
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（61867.43、+433.24）
・NYダウは上昇（52208.06、+613.92）
・ナスダック総合指数は上昇（25122.18、+679.24）
・SOX指数は上昇（11302.99、+855.50）
・シカゴ日経225先物は上昇（63725、+2015）
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
弱気材料
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・6月失業率
・6月有効求人倍率
・7月東京CPI
・6月鉱工業生産
・6月小売売上高
・6月百貨店・スーパー売上高
・6月住宅着工件数
・日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表
・植田日銀総裁が会見
・4-6月期米国雇用コスト指数
・7月米国ミシガン大学消費者マインド指数確報値
・7月中国製造業PMI
・7月中国非製造業PMI
・7月中国総合PMI
・7月ユーロ圏CPI
・7月ドイツ失業率（失業保険申請率）
・6月インド財政赤字
・インド外貨準備高(先週)
・6月インド銀行貸出残高
・6月ブラジル基礎的財政収支
・6月ブラジル純債務対GDP比《YY》
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