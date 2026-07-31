*08:37JST 7/31

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（61867.43、+433.24）

・NYダウは上昇（52208.06、+613.92）

・ナスダック総合指数は上昇（25122.18、+679.24）

・SOX指数は上昇（11302.99、+855.50）

・シカゴ日経225先物は上昇（63725、+2015）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

弱気材料

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・6月失業率

・6月有効求人倍率

・7月東京CPI

・6月鉱工業生産

・6月小売売上高

・6月百貨店・スーパー売上高

・6月住宅着工件数

・日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表

・植田日銀総裁が会見

・4-6月期米国雇用コスト指数

・7月米国ミシガン大学消費者マインド指数確報値

・7月中国製造業PMI

・7月中国非製造業PMI

・7月中国総合PMI

・7月ユーロ圏CPI

・7月ドイツ失業率（失業保険申請率）

・6月インド財政赤字

・インド外貨準備高(先週)

・6月インド銀行貸出残高

・6月ブラジル基礎的財政収支

・6月ブラジル純債務対GDP比《YY》