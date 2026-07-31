*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合、中製造業PMI、独失業率（失業保険申請率）など

＜国内＞

08:30 失業率(6月) 2.5％ 2.5％

08:30 有効求人倍率(6月) 1.17倍 1.17倍

08:30 東京CPI(7月) 1.8％ 1.7％

08:50 鉱工業生産(6月) 0.6％ 0.1％

08:50 小売売上高(6月) 2.7％ 5.0％

08:50 百貨店・スーパー売上高(6月) 5.0％

14:00 住宅着工件数(6月) 13.1％ 33.9％

15:30 植田日銀総裁が会見



日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表 1.00％ 1.00％



＜海外＞

10:30 中・製造業PMI(7月) 49.9 50.3

10:30 中・非製造業PMI(7月) 50.0 50.2

10:30 中・総合PMI(7月) 50.6

16:55 独・失業率（失業保険申請率）(7月) 6.3％ 6.3％

18:00 欧・ユーロ圏CPI(7月) 2.9％ 2.8％

19:30 印・財政赤字(6月) 1兆6240億ルピー

20:30 印・外貨準備高(先週)

20:30 ブ・基礎的財政収支(6月) -561億レアル

20:30 ブ・純債務対GDP比(6月) 67.9％

21:30 米・雇用コスト指数(4-6月) 0.8％ 0.9％

23:00 米・ミシガン大学消費者マインド指数確報値(7月) 56.7



印・銀行貸出残高(6月) 17.7％



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》