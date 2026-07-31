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今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合、中製造業PMI、独失業率（失業保険申請率）など

2026年7月31日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合、中製造業PMI、独失業率（失業保険申請率）など
＜国内＞
08:30　失業率(6月)　2.5％　2.5％
08:30　有効求人倍率(6月)　1.17倍　1.17倍
08:30　東京CPI(7月)　1.8％　1.7％
08:50　鉱工業生産(6月)　0.6％　0.1％
08:50　小売売上高(6月)　2.7％　5.0％
08:50　百貨店・スーパー売上高(6月)　　5.0％
14:00　住宅着工件数(6月)　13.1％　33.9％
15:30　植田日銀総裁が会見


日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表　1.00％　1.00％


＜海外＞
10:30　中・製造業PMI(7月)　49.9　50.3
10:30　中・非製造業PMI(7月)　50.0　50.2
10:30　中・総合PMI(7月)　　50.6
16:55　独・失業率（失業保険申請率）(7月)　6.3％　6.3％
18:00　欧・ユーロ圏CPI(7月)　2.9％　2.8％
19:30　印・財政赤字(6月)　　1兆6240億ルピー
20:30　印・外貨準備高(先週)
20:30　ブ・基礎的財政収支(6月)　　-561億レアル
20:30　ブ・純債務対GDP比(6月)　　67.9％
21:30　米・雇用コスト指数(4-6月)　0.8％　0.9％
23:00　米・ミシガン大学消費者マインド指数確報値(7月)　　56.7


印・銀行貸出残高(6月)　　17.7％


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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