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ジェコス、シンガポール建設コンサルを子会社化、海外事業を拡大
記事提供元：日本インタビュ新聞社
■全株式を取得、企業価値680万シンガポールドルで合意
ジェコス<9991>(東証プライム)は7月30日、シンガポールの建設コンサルタント会社JS Tan Consultantsの全株式を取得し、連結子会社化すると発表した。取得株式数は50万株、企業価値は680万シンガポールドルで、取引完了時の現預金や純有利子負債を調整して取得価額を確定する。
JS Tan社は構造設計に必要な専門資格者を有し、建築案件の構造設計を手掛ける。2025年12月期の売上高は394万シンガポールドル、営業利益は87万3000シンガポールドル、純利益は77万5000シンガポールドルだった。
ジェコスはシンガポールで重仮設業を営むFUCHI、ベトナムで仮設設計を営むGecoss Vietnamを傘下に持つ。4社の連携を通じて海外事業の拡大を図る。条件付取得対価として最大100万シンガポールドルを支払う可能性がある。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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