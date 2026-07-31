INTLOOP、ディクスHD株を追加取得、保有比率84.7%へ

■IT人材・インフラ開発を一体化しフルサービス体制を強化

INTLOOP<9556>(東証グロース)は7月30日、連結子会社ディクスホールディングスの株式を追加取得し、所有割合を58.3%から84.7%へ引き上げると発表した。株主兼代表取締役が保有する株式を取得する。

ディクスHDはシステム開発、ネットワーク構築、インフラ導入、IT人材サービス、人材育成などを展開する。2026年3月期の連結売上高は96億7600万円、営業利益は7億1400万円、純利益は2億9900万円だった。

追加取得により、コンサルティングからITインフラやシステムの設計・開発・施工、運営保守までを一気通貫で提供する体制を強化する。ディクスHDの経営体制は維持し、現代表が引き続き代表取締役社長兼最高経営責任者を務める。

グループ各社との連携を深め、戦略推進と事業運営を加速する。取得価額や日程、業績への影響などは原資料に基づく追加開示を確認する必要がある。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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