OpenAI、10万人の科学者に最上位モデル「GPT-5.6 Sol Pro」を無償提供へ

OpenAIは、学術研究者10万人を対象に、同社の最上位モデル「GPT-5.6 Sol Pro」を無償提供する新プログラム「ChatGPT for Academic Researchers」を発表した。対象となるのは、研究活動が活発な機関に所属する教員およびポスドク研究者であり、現在申請を受け付けている。ただし、AI研究者が求めているモデルの重み（ウェイト）へのアクセスは引き続き非公開となっている。

■10万人の研究者に最上位モデルを無償提供

OpenAIは本日、学術研究者10万人を対象に、一般提供されている中で最も強力なモデル「GPT-5.6 Sol Pro」を無償で利用できる新プログラム「ChatGPT for Academic Researchers」を発表した。水曜日に申請受付が開始され、研究活動が活発な機関に所属する資格を満たす教員およびポスドク研究者は、直ちに申請できる。

プログラムの最初の対象者となる1万人には今夏からアクセスが付与され、2027年にかけて順次展開される予定だ。プリンストン高等研究所やフランスの高等師範学校（École normale supérieure）の科学者らは、すでにアクセス権を獲得している。「ChatGPT for Academic Researchers」のプログラムページによると、承認された各参加者には、月額200ドル（約3万2800円、1ドル=164円換算）の「ChatGPT Pro」サブスクリプションに相当するパッケージが無償で提供され、利用上限の引き上げ、詳細な調査（deep research）機能の拡張、コンテキストウィンドウの拡大が含まれるという。この発表は、Anthropicがすべての有料サブスクライバー向けに「Claude Science」をローンチしてから5週間後に行われた。Claude Scienceは競合するサービスであり、OpenAIが要求するような資格証明を必要としない。

■資格要件と提供内容

参加資格は、研究活動が活発で学位を授与する公認機関に所属する研究教員およびポスドク研究者に限定されている。申請者はSheerIDを通じて所属機関を証明し、過去3年以内にarXiv、bioRxiv、またはChemRxivに投稿した論文を提出する必要がある。対象となる分野は、生物科学、化学・材料、コンピューターサイエンス、地球・惑星科学、工学、数学、物理学の7分野だ。詳細な資格基準はOpenAIのヘルプセンターで確認できる。

承認された各研究者は、OpenAIの現在のフラッグシップモデルである「GPT-5.6 Sol Pro」を含むGPT-5.6モデルファミリー全体に加え、「ChatGPT Work」および同社のエージェント型コーディング環境「Codex」にアクセスできる。GPT-5.6ファミリーは3つの階層で構成されており、Solは最も要求の厳しい科学・数学の問題を処理し、Terraは日常的な研究タスク向けに機能と効率のバランスをとり、Lunaはより軽いワークロードに対して高速な応答を提供する。また、研究者はワークスペースに同じ機関の共同研究者を最大4人まで招待できるため、小規模な研究チームでも連携してアクセスすることが可能だ。

データプライバシーの保護はビジネスレベルとなっている。プログラムを通じて共有されたデータがOpenAIのモデルのトレーニングに使用されることはなく、ワークスペースには商用のエンタープライズ顧客と同等のプライバシーおよびセキュリティ保護が適用される。

アクセスパッケージには、遺伝学、ゲノミクス、次世代シーケンシング、単一細胞解析、タンパク質モデリング、創薬のためのプラグイン形式のコネクターなど、75以上のライフサイエンス向けスキルも含まれている。さらに、科学文献データベース、公開されているゲノム・臨床リポジトリ、衛星画像プラットフォーム、計算ノートブック、文献管理ツールへのコネクターも用意されている。

■GPT-5.6 Solの科学的パフォーマンスとベンチマークの留意点

GPT-5.6 Solは、Epoch AIが開発した研究レベルの数学ベンチマーク「FrontierMath Tier 4」において83%のスコアを記録した。同じ最新バージョンのベンチマークにおけるGPT-5.5のスコアは72.5%であり、10.5パーセントポイントの向上は数学界で注目を集めている。また、複雑な生物学的データ分析と科学的推論を評価する「GeneBench Pro」では、GPT-5.6 Sol Proは31.5%のタスクを解決した。これは、より易しかった以前のベンチマークにおけるGPT-5.5のパフォーマンスの2倍以上にあたる。

しかし、これらの数値にはプログラムページで目立つように示されていない留意点がある。両方のベンチマークはOpenAIと関連がある。Epoch AI自身の利益相反開示によると、FrontierMathはOpenAIからの資金提供を受けて開発されており、OpenAIはベンチマーク問題の一部への独占的なアクセスを保持している。GeneBench Proは、2026年6月30日に導入されたOpenAI独自のベンチマークである。どちらも第三者による独立した検証は行われていない。

GeneBench Proでの31.5%という合格率は、GPT-5.6 Sol Proが複雑な生物学研究タスクの約7割で依然として失敗していることも意味する。この限界は、OpenAI自身が認めている内容と一致している。同社のライフサイエンス研究責任者であるJoy Jiao氏は、2026年4月の「GPT-Rosalind」ローンチ時に、AIが単独で新しい疾患治療法を創出できるとはまだ考えていないと述べている。これとは別に、2026年3月に発表されたワシントン州立大学の研究では、推測による正解を調整した場合、ChatGPTが誤った科学的記述を正しく特定できたのはわずか16.4%であったことが判明している。この結果は、仮説評価のための研究アシスタントとしてのAIに関する主張を複雑にするものだ。

■研究ワークフローの設計と利用実態

OpenAIによるこのプログラムの枠組みは、個別のタスクではなく、科学的作業の全体的な流れをカバーすることに重点を置いている。ChatGPTは、研究者がアイデアを検討し、既存の文献を調査し、仮説を立て、論文の草稿を作成するのを支援する。Codexは実行レイヤーを担い、分析コードの記述とデバッグ、データセットの処理、再現可能な計算ワークフローの構築を行う。プログラムページによると、単一の応答ではなく複数ステップのセッションにわたって計画・実行できる、より長期的なエージェントモードである「ChatGPT Work」は、助成金申請書の作成、文献レビュー、論文執筆などの継続的なプロジェクトを対象としている。

OpenAIが引用する行動データは、実際の需要が存在することを示唆している。毎週約130万人が高度な科学や数学のためにChatGPTを使用し、約840万件のメッセージを生成しているという。これは、構造化されたプログラムが開始される前から存在していた自然な活動だ。それぞれの分野でAI利用の上位20%に入る研究者は、人間の労力で4時間以上かかると推定されるタスクをAIに割り当てる傾向が、同分野のライトユーザー（約3.5%）と比較して約2倍（約7%）高い。これら3つの数値はすべてOpenAIの内部アナリティクスに基づくものであり、独立して検証されたものではない。

この変化は査読付きの成果にも表れている。物理学者のRogerio Jorge氏と共同研究者らは、AIを使用してオープンソースの核融合研究ソフトウェアを開発しており、現在、核融合エネルギーデバイスを設計する産業研究所や国立研究所で使用されている。理論計算機科学の分野では、研究者のBarna Saha氏、Yinzhan Xu氏、Christopher Ye氏がGPT-5.5 Proを使用して、高次元幾何学問題の計算量に関する新たな境界を確立する証明を開発し、その後自ら結果を検証・改良した。

数学は、規範の変化を示すおそらく最も明確な指標を提供している。OpenAIによるarXivフルテキストインデックスの内部分析によると、ChatGPTの貢献を認めるarXiv論文の数は、2026年2月の14件から、7月の最初の3週間だけで100件へと、5カ月間で約7倍に増加した。OpenAIは、7月の数値は不完全であると指摘している。

■2億5000万ドルの大規模な投資の一環

このプログラムは、単独の製品決定ではない。OpenAIはこれを、外部の科学研究と発見を支援するための、2027年までの2億5000万ドルを超える広範なコミットメントの一部であると説明している。このポートフォリオには、2025年3月にハーバード大学、MIT、カリフォルニア工科大学、オックスフォード大学、ハワード大学など15の創設研究機関とともに立ち上げられた5000万ドルのコンソーシアム「NextGenAI」が含まれており、研究助成金、計算リソースの資金、APIアクセスを提供している。また、エネルギー省の「Genesis Mission」との協力も含まれており、全国の国立研究所や大学の研究者にフロンティアAIを提供している。

2026年6月2日のトランプ政権による大統領令は、対象となるフロンティアAIモデルが広くリリースされる前に、政府に最大30日間の早期アクセスを許可する自主的な枠組みを確立したが、これによりGPT-5.6の展開は数週間遅れた。この規制の背景は、プログラムのタイミングや、アクセスを提供するモデルの重みが非公開であるという性質に影響を与えている。

■このプログラムが解決しない課題

このプログラムは、AI研究コミュニティ自身から厳しい指摘を受けている。水曜日にAxiosが報じたように、この取り組みは数学、生物学、化学、物理学、工学、コンピューターサイエンス全般の科学者を対象としているが、AI研究者からの長年の要望には応えていない。AI研究者らは、モデルの挙動、安全性、再現性を意味のある形で独立して評価するには、推論APIエンドポイントだけでなく、モデルの重みとトレーニングデータへのアクセスが必要であると主張している。

OpenAIとAnthropicはともに、重みを非公開にする理由として悪用のリスクを挙げている。しかし、AIを研究する専門家らは、アクセス制限によって、独立した監査を実施し結果を再現する分野の能力に構造的なギャップが生じていると主張する。この懸念は抽象的なものではない。クローズドなAPIモデルの挙動は、事前の通知なしにクエリ間で密かに変化する可能性があり、実験の再現性が研究者の文書化された方法論ではなく、ベンダーの裁量に依存することになる。2026年7月下旬には、Nvidia、Microsoft、Metaなどの企業連合が、クローズドな重みは競争を阻害すると主張する「Open Weights and American AI Leadership」という書簡を公開した。この書簡は、今回のプログラム発表の5日前に出されたものだ。しかし、今日のプログラムは他の点では寛大であるものの、重みの問題については全く手つかずのままである。

■申請方法

申請は本日から受け付けている。参加資格は、研究活動が活発で学位を授与する公認機関に所属する研究教員およびポスドク研究者に限定されている。申請者はSheerIDを通じて所属機関を証明し、過去3年以内に上記の7つのサポート対象分野のいずれかでarXiv、bioRxiv、またはChemRxivに投稿された論文を提出する必要がある。詳細な資格基準はOpenAIのヘルプセンターで確認できる。

すでに「ChatGPT Edu」を導入している機関の場合、研究者プログラムを通じて付与されるアクセスは、機関の既存のワークスペースを通じて調整される。対象となる機関の完全なリストは、OpenAIの申請ポータルで確認できる。

このプログラムでは、初めてAIツールを使用する研究者のオンボーディングから、高度な研究アプリケーションを構築するチームのサポートまで、複数の経験レベルに応じた構造化されたトレーニングを提供する。OpenAIによると、このプログラムは、研究者が実践的なアプローチを共有し、互いに学び合い、将来のモデル開発を形作るフィードバックを提供する機会を創出するという。

■注目ポイントQ&A

●OpenAIの無料の学術研究者プログラムの対象者は誰ですか？

研究活動が活発で学位を授与する公認機関に所属する研究教員およびポスドク研究者です。申請者はSheerIDを通じて所属機関を証明し、過去3年以内に生物科学、化学・材料、コンピューターサイエンス、地球・惑星科学、工学、数学、物理学のいずれかの分野でarXiv、bioRxiv、またはChemRxivに論文を発表している必要があります。大学院生はワークスペースの所有者としての資格はありませんが、資格のある研究者から認証済みの共同研究者として招待されることは可能です。すべての機関が対象となるわけではなく、対象機関のリストはOpenAIの申請ポータルで確認できます。

●AnthropicのClaude Scienceプログラムとはどう違うのですか？

最も大きな構造的な違いはアクセス方法です。Anthropicが2026年7月1日にローンチしたClaude Scienceは、世界中のすべての有料Anthropicサブスクライバーが資格証明なしで利用できます。一方、OpenAIのプログラムは所属機関の証明と有効な研究論文を必要とし、選択された機関の教員とポスドクにアクセスを制限しています。また、OpenAIのプログラムはフロンティア数学やエージェント型コーディングにおいてより有能とされる「GPT-5.6 Sol Pro」を提供するのに対し、Claude Scienceは「Opus 4.8」上でワークフローツールを重ねて実行されます。

●なぜAI安全性研究者はこのプログラムにまだ不満を持っているのですか？

このプログラムはAPI推論エンドポイントを通じてGPT-5.6 Sol Proへのアクセスを提供します。つまり、研究者はモデルにクエリを送信することはできますが、その重みを検査したり、トレーニングデータを調べたり、独自のインフラストラクチャ上で実行したりすることはできません。AI安全性研究者は、モデルの挙動、アライメント特性、および障害モードを意味のある形で評価するには、重みレベルのアクセスが必要であると主張しています。質問することしかできないシステムを監査することはできないからです。OpenAIとAnthropicは、重みを非公開にする理由として悪用リスクを挙げています。Axiosが報じたように、プログラムが提供するものと、AI研究コミュニティがモデルの安全性を独立して検証するために必要とするものとの間のこのギャップは、今回の発表でも未解決のままです。

●このページにあるベンチマークスコアは独立した評価者によるものですか？

完全にはそうではありません。FrontierMath Tier 4は、OpenAIの資金提供を受けてEpoch AIが開発した数学ベンチマークであり、Epoch AIはOpenAIがベンチマーク問題の一部に独占的にアクセスできることを開示しています。GeneBench Proは、2026年6月30日に導入されたOpenAI独自のベンチマークです。どちらのスコアもベンダーによる報告です。独立した評価である「Artificial Analysis Intelligence Index」では、GPT-5.6 SolはClaude Fable 5より1ポイント低い評価でありながらコストは約3分の1となっており、OpenAI自身の資料では強調されていない有用な独立したデータポイントを提供しています。

元記事: OpenAI Launches Free AI Access for Scientists: Apply Now, Model Weights Still Off-Limits