AMDが「Radeon RX 9050」を正式発表、同名で性能半減のOEM版に注意

AMDはデスクトップ向けGPU「Radeon RX 9050」を正式発表し、日本を含むアジア太平洋およびラテンアメリカ市場向けに279ドル（約4万5800円、1ドル＝164円換算）で展開する。単体販売されるリテール版は8GBメモリを搭載するが、一部のBTOパソコンにはメモリ帯域幅が半減したOEM専用の4GB版が同名で搭載されているため注意が必要だ。北米や欧州での単体販売時期は未定となっている。

■発表の概要と2つのバリエーション

AMDはRadeon RX 9000シリーズのデスクトップ向けGPUラインナップに「Radeon RX 9050」を正式に追加した。公式製品ページによると、価格は279ドル（約4万5800円、1ドル＝164円換算）で、発売当初はアジア太平洋、日本、ラテンアメリカ市場を対象としている。RX 9050を搭載したBTOパソコンの購入を検討している場合は、まず仕様を確認すべきだ。OEM専用の4GB版はRX 9050という名称を共有しているが、64ビットのメモリバスで動作し、AMDがベンチマークを公開して販売を促進しているリテール向け8GB版の約半分のメモリ帯域幅しかない。

ASRock、Sapphire、PowerColorなどのアドインボードパートナーから単体販売されるリテール版は、128ビットバスで8GBのGDDR6を搭載し、AMDの公式仕様によれば最大288 GB/sの帯域幅を提供する。AMDが公開しているベンチマークは、この8GB版の仕様に基づく。一方、Best Buyで889.99ドル（約14万6000円、1ドル＝164円換算）で販売されているCyberPowerPCの「Gamer Master GMA6600BST」には、4GB／64ビットのOEM版が搭載されていることが確認されており、帯域幅は144 GB/sにとどまる。

北米および欧州では、どちらのバリエーションについても明確な発売日は決まっていない。Notebookcheckの発売時の報道によれば、AMDは単体販売されるリテール版をこれらの市場でいつ発売するかを発表していない。279ドルの推奨販売価格は、発売当初のアジア太平洋およびラテンアメリカでの展開に適用される。

■2つの製品、1つの名前：違いの見分け方

2つのRX 9050の構成の違いは表面的なものではなく、実質的なものだ。どちらも同じNavi 44ダイを採用し、16基のCompute Unit、1,024基のストリームプロセッサ、16基のRay Accelerator、32基のAI Acceleratorを備えるが、メモリサブシステムはまったく異なる。

リテール向け8GBモデルは、128ビットインターフェースで18 GbpsのGDDR6を使用し、288 GB/sの帯域幅を実現する。OEM向け4GBモデルも同じ18 GbpsのGDDR6を使用するが、インターフェースは64ビットで、帯域幅は144 GB/sとなる。これは、AMD自身が2020年のブログ記事で批判した構成と同じだ。このブログ記事は2022年に広く注目され、AMDは当時、「同等のエントリークラスの価格帯にある競合製品は最大4GBのVRAMしか提供しておらず、今日のゲームには明らかに不十分だ」と主張していた。

AMDは、4GB版を単体のリテールカードとして販売しないことを確認している。このモデルはCyberPowerPCのシステム専用に開発されたものであり、現時点ではほかの製品向けに提供する計画はないとしている。

検討中のBTOパソコンにどちらのモデルが搭載されているかを見分けるには、システムの仕様表でメモリ容量とメモリインターフェースを確認する必要がある。「4GB GDDR6」と記載されている場合はOEM版だ。「8GB GDDR6」と記載されている場合や、メモリの詳細がなく単に「Radeon RX 9050」とだけ記載されている場合は、販売店に確認した方がよい。AMDの製品ページで扱われているのは、8GBのリテール版のみだ。

■92Wで動作するRX 9050のアーキテクチャ

リテール版のRX 9050は、AMDのNavi 44シリコンをベースにしている。Radeon RX 9000シリーズの仕様によれば、TSMCのN4P（4nm）プロセスで製造された199mm²のダイに297億個のトランジスタを搭載している。完全なNavi 44ダイは最大32基のCompute Unit（CU）をサポートするが、AMDは「CUハーベスティング」と呼ばれる手法によって、RX 9050では16基を有効にしている。これにより、完全な仕様の歩留まり基準を満たさないダイを廃棄せず、下位モデルとして出荷できる。

これら16基のCUはそれぞれ、前世代のRDNA 3における同等のユニットより大幅に高速化されている。RDNA 4で再設計されたCUには、デュアルSIMD32ベクトルユニット、改善された動的レジスタ割り当て、命令のデュアルイシュー機能、FP8精度に対応する専用AI行列演算アクセラレーションハードウェアが含まれる。このFP8対応により、FSR Redstoneの全機能であるアップスケーリング、MLフレーム生成、Ray Regeneration、Radiance Cachingをこのカード上でネイティブに実行できる。

32MBのInfinity Cacheが、128ビットのGDDR6インターフェースを補完する。RDNA 4は、GPU外部の物理的なメモリ帯域幅だけに依存するのではなく、オンチップキャッシュを大容量のワーキングセット用バッファとして利用する。頻繁にアクセスするテクスチャデータが32MBのキャッシュに収まる一般的な1080pの処理では、実効帯域幅はカタログ値である288 GB/sを大幅に上回る。RDNA 4ではメモリ圧縮も強化されており、物理的な帯域幅に対する要求がさらに抑えられる。これは、上位カードで使われるより広いバスではなく128ビットバスを採用しながら、競争力のあるラスタライズ性能を実現できる理由の一つだ。

AMDの製品仕様によれば、標準ボード電力は92Wで、非XT版RX 9060の132Wより40W低い。RX 9050は8ピンPCIe電源コネクタを1基使用し、最小450Wの電源ユニットを必要とする。この消費電力の削減は、アクティブなCUを半減させたことの直接的な結果だ。動作するシェーダーアレイが減ることで、リーク電流が低下し、電圧・周波数曲線をより控えめに設定でき、発熱も小さくなる。各ボードパートナーは、長さ最大249mm（9.8インチ）のデュアルスロット、デュアルファン設計を発表している。

AMDのリファレンス仕様における2,600 MHzのブーストクロックは、10.6 TFLOPSのFP32演算性能に相当する。SapphireのPULSEモデルは、工場出荷時のブーストクロックを2,760 MHzに引き上げ、Honeywellの相変化型熱伝導材料「PTM7950」を採用している。

■エントリークラスにおけるFSR Redstoneの意義

リテール版とOEM版のどちらのRX 9050でも、AMDのFSR Redstoneスイートをすべて利用できる。これは、RDNA 4ハードウェア専用の4つの機械学習ベース機能をまとめたものだ。FSR Upscaling（旧FSR 4）は、低解像度でレンダリングした映像から高品質な画像を再構成する。MLベースのFrame Generationは、レンダリングされたフレームの間にAIが予測したフレームを挿入する。Ray Regenerationは、レイトレーシング映像向けのニューラルネットワークベースのノイズ除去機能だ。Radiance Cachingは、シーン内で光がどのように伝わるかを再計算する代わりに予測し、グローバルイルミネーションを高速化する。

これらの機能がRDNA 4専用である理由は、ハードウェアにある。AMDのAdrenalin 26.7.1リリースノートによれば、FSR Redstoneの推論処理にはFP8精度の行列演算が必要であり、RX 9050に搭載された32基のAI Acceleratorはこれをネイティブにサポートする。従来のRDNA 3ハードウェア（Radeon RX 7000シリーズ）が処理できる行列演算はFP16とINT8に限られ、AMDは完全なMLワークロードを必要な品質で実行するには不十分だと判断した。AMDは2026年6月、INT8向けに調整したFSR 4.1アップスケーリングをRDNA 3に移植したが、Ray RegenerationとRadiance Cachingは引き続きRDNA 4専用となっている。

従来のRadeon RX 6000またはRX 7000シリーズを使用している購入者にとって、RX 9050は利用可能な機能の面で世代をまたぐ大きな進歩となる。演算性能の向上だけでなく、前世代のカードでは完全な品質で実行できないMLアクセラレーションによるアップスケーリング、フレーム生成、レイトレーシング映像のノイズ除去を利用できるためだ。

ディスプレイ出力の構成は、AMDのフラッグシップカードと同等だ。AMDの公式仕様によれば、最大80 Gbpsをサポートし、4K／240Hzまたは8K／60Hzの出力に対応できるDisplayPort 2.1aポートを1基、HDMI 2.1bポートを2基備える。AV1のハードウェアエンコードおよびデコード機能も搭載しており、CPUに処理を担わせずに高品質な映像の配信や録画が可能だ。

■AMD公式ベンチマークの信頼性と競合比較

AMDは公式製品ページで1080pのゲーム性能を公開しており、製品ページの脚注でテスト環境も開示している。Ryzen 7 9800X3D、32GBのDDR5-6000メモリ、B650Eマザーボードを使用し、ドライバーバージョン26.6.2を導入して2026年7月にテストしたものだ。その結果は、『サイバーパンク2077』の中設定で96 FPS、『Forza Horizon 6』で131 FPS、『プラグマタ』で85 FPS、『007: First Light』で60 FPS、『Valorant』の高設定で593 FPSとなっている。

テスト環境の開示によって一つの疑問は解消されたが、別の疑問も生じる。Ryzen 7 9800X3Dは、ゲーム処理の遅延を抑える3D V-Cache技術を搭載したAMDの高性能ゲーミングCPUであり、279ドルのエントリークラスGPUとの一般的な組み合わせとは言いにくい。ミドルレンジCPUと組み合わせた場合、特にCPU側がボトルネックになる場面では、結果がいくらか低くなる可能性が高い。ハードウェア専門メディアのClub386は、『007: First Light』の中設定で60 FPSという結果について、低い設定なら通常はさらに余裕があるはずだとして、「明らかな危険信号」だと指摘している。

AMDのテストでFSRアップスケーリングやフレーム生成が有効だったかどうかは、脚注に掲載されたどのタイトルについても明記されていない。記載されている「DX12 Medium」や「DX12 Balanced」という設定からは、FSRの有効・無効を判断できない。

独立系レビューメディアがカードを受け取っていないことは明らかだ。AMDはRX 9050のレビュープログラムを実施しておらず、Club386も発売後にこの点を確認している。独立したベンチマークは、アジア太平洋市場で販売されるカードが報道機関に届いた後に公開される見通しであり、その時点でNvidia GeForce RTX 5050に対するRX 9050の実際の位置付けが明らかになるだろう。

この比較が購入判断の核心となる。RTX 5050は希望小売価格249ドル（約4万800円、1ドル＝164円換算）で発売されたが、現在の米国市場ではAmazonで約309ドル（約5万700円、同）まで上昇しており、RX 9050の推奨販売価格である279ドルを上回る。韓国のメディアTechnosaurusが10本の1080pベンチマークで実施した独立テストでは、28基のCUを備えるAMDの関連製品で、OEM専用のRX 9060がRTX 5050を平均19.8％上回った。RX 9050はRX 9060のほぼ半分となる16基のCUを搭載し、クロックも低いため、RTX 5050にかなり近い性能に落ち着くと予想される。ただし、正確な性能差については独立したデータを待つ必要がある。

■Adrenalin 26.7.1ドライバーの提供機能

ハードウェアの発売と同時に、AMDは「AMD Software: Adrenalin Edition 26.7.1」をリリースした。これは64ビット版のWindows 10およびWindows 11に対応するWHQL認定版だ。ビルド番号は、Adrenalinパッケージが26.10.35.01、Windows Driver Storeが32.0.31035.1003となっている。

RX 9050への対応に加え、26.7.1では8月6日に始まる『Gears of War: E-Day』のオープンベータ早期アクセスと、オープンワールドPvPタイトル『Out of Control Evolution』向けの最適化が追加されている。不具合修正では、RX 7000シリーズ以降のカードで発生していたMaxon Cinema 4DおよびBlenderにおけるモデルのちらつきやレンダリング失敗を解消したほか、Windows 10でAMD FSR Upscaling 4.1を使用した際に発生する断続的なクラッシュに対処している。

いくつかの既知の問題は未解決のままだ。AMDは、Ryzen AI 9 HX 370プラットフォームで『Battlefield 6』をプレイした際に断続的に発生するドライバーのタイムアウトについて、引き続き対応を進めている。また、AMD Record and Streamが有効な場合、『Battlefield 6』でテクスチャのちらつきや表示の乱れが発生する可能性がある。リリースノートの既知の問題によれば、RX 9000シリーズでは『Battlefield 6』のFSRアップスケーリングとフレーム生成が無効と表示される場合もある。

■北米・欧州市場への展開とメモリ価格の影響

北米および欧州の購入者がいつRX 9050を入手できるかについて、AMDは明らかにしていない。2025年3月6日に中国限定で発売され、2026年6月2日に世界市場での販売が始まったRX 9070 GREの例は、地域限定製品が最終的にほかの地域へ展開される可能性を示している。しかし、RX 9050について同様のスケジュールは示されていない。

発売を取り巻く状況は、継続的なGDDR6メモリの価格上昇圧力によっても複雑になっている。サプライチェーンに関する報道によれば、AMDは2026年7月、ボードパートナーに販売するメモリキットの価格を約10％引き上げた。これは過去6カ月で2度目の値上げであり、2026年後半にはさらに10～15％の値上げが予想されている。そのため、北米や欧州でRX 9050が発売された場合、実売価格が279ドルの推奨販売価格を上回る可能性がある。

GDDRメモリの不足は、4GBのOEM版が存在する背景でもある。業界で広く引用されているTrendForceの報告によれば、一部のハイエンドGPUでは、現在VRAMが部品原価の80％以上を占める。AIデータセンターの急拡大により、メーカーが生産能力を増強する以上のペースでGDDRとHBMの生産能力が消費されている。8GBではなく4GBを前提に設計したエントリークラスのカードなら、1台当たりのメモリコストを削減できるが、その代償を負うのは、仕様表を十分に確認せずにBTOパソコンを購入する利用者だ。

■主な仕様：AMD Radeon RX 9050（リテール8GB版）

アーキテクチャ：RDNA 4（Navi 44）／製造プロセス：TSMC N4P（4nm）／Compute Unit：16基（完全なNavi 44ダイの32基中）／ストリームプロセッサ：1,024基／Ray Accelerator：16基／AI Accelerator：32基／Infinity Cache：32MB／ゲームクロック：1,920 MHz／ブーストクロック：2,600 MHz／FP32演算性能：10.6 TFLOPS／メモリ：8GB GDDR6（18 Gbps）／メモリバス：128ビット／メモリ帯域幅：288 GB/s／標準ボード電力：92W／電源コネクタ：8ピン×1／最小電源要件：450W／ディスプレイ出力：DisplayPort 2.1a×1、HDMI 2.1b×2／発売価格（推奨販売価格）：279ドル／初期市場：アジア太平洋、日本、ラテンアメリカ

OEM専用4GB版（単体販売なし）：Compute Unit数は同じ。64ビットメモリバスの4GB GDDR6を搭載し、帯域幅は約144 GB/s。Best Buyで販売されているGamer Master GMA6600BST（889.99ドル、約14万6000円、1ドル＝164円換算）など、CyberPowerPC製BTOパソコンにのみ搭載される。

■注目ポイントQ&A

●RX 9050の4GB版と8GB版の違いは何ですか？

両者は同じGPUコアを採用し、16基のCompute Unit、1,024基のストリームプロセッサを備え、クロック速度も同じですが、メモリ構成がまったく異なります。リテール向け8GBモデルは128ビットのメモリバスを使用し、288 GB/sの帯域幅を提供します。OEM専用4GBモデルは64ビットのメモリバスを使用し、帯域幅は約半分の144 GB/sとなります。4GB版は単体カードとして販売されておらず、現在はBest Buyで販売されているCyberPowerPC製BTOデスクトップにのみ搭載されています。RX 9050を搭載すると記載されたパソコンを購入する前に、詳細な仕様でメモリ容量とバス幅を確認してください。

●RX 9050はNvidia RTX 5050と比べてどうですか？

リテール版RX 9050の独立したベンチマークはまだありません。AMDは本日の発売に先立ち、レビュアーへカードを提供しませんでした。AMDが公開した1080pベンチマークの結果は、『サイバーパンク2077』で96 FPS、『007: First Light』で60 FPSとなっており、いずれも中設定で、ハイエンドのRyzen 7 9800X3D環境を使用した自社測定値です。参考として、RX 9050の16基に対して28基のCompute Unitを備える関連製品のRX 9060は、独立したテストでRTX 5050を平均19.8％上回りました。RX 9060のほぼ半分のCompute Unitを備えるRX 9050は、RTX 5050にかなり近い性能になると予想されています。RTX 5050は希望小売価格249ドルで発売されましたが、現在の米国での実売価格は約309ドルです。RX 9050の279ドルという推奨販売価格は初期市場であるアジア太平洋およびラテンアメリカに適用されるもので、北米で発売される際には異なる可能性があります。

●AMD RX 9050は米国でいつ購入できるようになりますか？

AMDは北米や欧州での発売日を発表していません。本日の発売対象はアジア太平洋、日本、ラテンアメリカに限られます。数カ月間にわたって地域限定で販売された後、世界市場へ展開されたRadeon RX 9070 GREの前例は、RX 9050も将来的に販売地域が広がる可能性を示していますが、具体的な予定は明らかにされていません。米国で発売される場合、継続するGDDR6メモリの価格上昇により、実売価格が279ドルの推奨販売価格を上回る可能性があります。

●RX 9050は古い低価格帯カードからのアップグレードに適していますか？

リテール向け8GBモデルについては、特にRadeon RX 5000、RX 6000、初期のRX 7000シリーズから買い替える利用者に適しています。MLベースのアップスケーリング、AIフレーム生成、レイトレーシング映像のノイズ除去を含むRDNA 4のFSR Redstone全機能を、標準ボード電力92WのRX 9050で利用できます。このため、132W以上の電力を必要とするRX 9060シリーズを搭載できない古いシステムでも利用できます。DisplayPort 2.1aとHDMI 2.1bを備える接続仕様も、AMDのフラッグシップカードと同等です。ただし、独立した性能検証はまだ行われていません。また、AMD自身のテスト環境で『007: First Light』が1080pの中設定で60 FPSだったことから、今後ゲームの要求性能が高まった場合にどれほど余裕があるかという疑問も残ります。

元記事: AMD Radeon RX 9050 Official: $279 Retail Card Shares Name With Inferior Pre-Built