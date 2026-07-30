Perplexity AIは2026年7月28日、Windows向けデスクトップAIエージェント「Personal Computer」の提供を開始した。月額200ドル（約3万2800円）からの上位プラン登録者を対象としており、20以上のAIモデルをタスクごとに自動で使い分ける機能を持つ。Microsoft Copilotが優位に立つ企業向け市場において、複数ツールをまたいだ作業の自動化で対抗する構えだ。

■Copilotの牙城に挑むWindows版の展開

Perplexity AIは2026年7月28日（火曜日）、エージェント型デスクトッププラットフォームをMacから拡張し、世界で約14億台のデバイスを動かすOSであるWindows向けに「Personal Computer」の提供を開始した。この展開は、月額200ドル（約3万2800円、1ドル=164円換算）からとなるPerplexityの「Max」および「Enterprise Max」プランのサブスクライバーに初期段階として限定されている。これにより、AI検索スタートアップである同社は、Microsoftの土俵であり、企業の業務の大半が行われているプラットフォームにおいて、Microsoft Copilotと直接競合することになる。

この製品が技術的に際立っているのは、ローカルファイルにアクセスできる点だけではない。その基盤となるアーキテクチャにある。Personal Computerは、Windowsマシン上でAIの推論を実行しない。代わりに、PCを手足として機能させ、Perplexityのクラウドインフラストラクチャを頭脳として機能させる4層のハイブリッドシステムを使用している。この設計により、大規模なマルチモデルのオーケストレーション（連携・統合）が可能になる一方で、アクションが実行される前にローカルファイルに関するデータがPerplexityのサーバーを経由することを意味する。

Windows版Personal Computerは、Word、Excel、PowerPoint、Outlook、OneDrive、TeamsといったMicrosoftのエコシステム全体と統合しつつ、さらにその枠を超えて拡張する。Microsoft CopilotがすべてのタスクをMicrosoftが選択した単一のモデルにルーティングするのに対し、Personal Computerは、サブタスクごとに20以上の最先端AIモデルのプールから自動的に選択する。現在のデフォルトのオーケストレーター（調整役）は「Claude Opus 4.7」であり、ユーザーはメインのコーディネーターとして「GPT-5.4」や「Claude Sonnet 4.6」に切り替えることもできる。

■Copilotにはないモデル非依存の強み

このモデルに依存しないアーキテクチャは、同製品の最も明確な差別化要因である。独立系アナリストは、Copilotが既存のMicrosoftアプリ内でネイティブに動作し、組織のMicrosoft Graphデータに基づいているため、Microsoft 365を多用するワークフローにおいて優位性があると指摘している。対照的に、Perplexityのプラットフォームは独自のサンドボックス環境（隔離された安全な実行環境）で動作し、Salesforce、Snowflake、HubSpotのコネクタや、400以上の追加アプリ連携を含む、Microsoftのスタックを超えたクロスツールのオーケストレーションをカバーしている。

Windows版はクロスデバイスの連続性も提供する。スマートフォンで開始したタスクをWindowsマシンに引き継いで完了させることができ、ローカルのWindowsアプリケーションがファイルの読み書きを処理する一方で、クラウド側のオーケストレーションが推論を処理する。

■4層アーキテクチャの仕組み

Windows版Personal Computerがファイルに対して何を行うかを理解するには、そのアーキテクチャを理解する必要がある。「Personal Computer」という名称が示唆する計算処理の場所とは異なるからだ。

システムは4つの明確な層にまたがって動作する。

・ローカルデバイス層：ネイティブのWindowsアプリケーションが、エージェントのローカルブリッジとして機能する。承認されたフォルダの読み書き、ネイティブWindowsアプリとの対話、マシン上でのファイル管理タスクを実行する。これは、物理的にローカルファイルに触れる唯一の層である。

・クラウドオーケストレーション層：AIの推論と意思決定は、完全にPerplexityのクラウドサーバー上で行われる。ローカルアプリがタスクを受け取ると、ローカルファイルやアクティブなアプリケーションに関するコンテキストを含むタスクの説明をPerplexityのクラウドに送信する。そこでオーケストレーターモデル（デフォルトではClaude Opus 4.7）がタスクをサブタスクに分解し、20以上のモデルリストの中で最も能力の高いモデルにそれぞれをルーティングする。独立系研究者のAjit Singh氏は、2026年3月にシステムのリバースエンジニアリングを通じてこのアーキテクチャを確認している。

・隔離された実行サンドボックス：コードの実行は、独立したクラウドのサンドボックス内で行われる。Singh氏の分析により、OAuthトークン、APIキー、認証情報はPerplexityのバックエンドのサーバー側に保存され、サンドボックス内からは決して見えないこと、そしてサンドボックスとウェブ自動化環境は、異なるIPアドレスとネットワークフィンガープリントを持つ異なるマシンで実行されることが確認された。

・独立したクラウドブラウザ（Comet）：ウェブの自動化は、完全に独立したクラウドブラウザのインスタンスで実行される。悪意のあるJavaScript、セッションハイジャック、フィンガープリンティングといったブラウザベースの脆弱性は、コード実行環境に伝播することはない。2つの環境がメモリ、ファイルシステム、ネットワークスタックを共有していないためである。

これが生み出すエンジニアリング上のトレードオフは現実的なものであり、理解しておく価値がある。Perplexityは、ユーザーにローカルの推論ハードウェアを展開することなく、20以上のモデルのオーケストレーションを提供する能力を得ている。これは、2026年1月にMicrosoft Azureと結んだ3年間で7億5000万ドル（約1230億円）のGPU容量コミットメントによって可能になった。その代償として、ローカルファイルが関与するすべてのタスクにおいて、そのタスクのコンテキストがマシンから離れ、Perplexityのクラウドインフラストラクチャ上で処理される必要がある。

■企業利用におけるセキュリティとプライバシーの懸念

製品の設計にはセキュリティの保護手段が組み込まれている。Perplexityは、メールの送信、ファイルの削除、または別のデバイスから開始されたリモートアクションの実行など、機密性が高い、あるいは元に戻すのが困難なアクションを行う前に、ユーザーの明示的な承認を要求する。セッションは完全な監査証跡を生成し、ファイル操作はサンドボックス環境で実行され、キルスイッチによりユーザーはエージェントの活動を即座に停止できる。同社は、ユーザーデータがAIモデルのトレーニングに使用されることはないと述べている。

しかし、このコミットメントには重要なニュアンスが含まれている。Enterprise Maxのサブスクライバーは、トレーニングデータからの除外を契約上の保証として受け取り、これはデフォルトで有効になっており上書きできない。一方、個人プランで月額200ドルを支払うConsumer Maxのサブスクライバーは、モデルのトレーニングを手動でオプトアウトしなければ、データが含まれるリスクがある。Windows版Personal Computerを評価する読者は、エージェントに機密のローカルフォルダへのアクセスを許可する前に、自分の状況にどのプランタイプが適用されるかを確認すべきである。

プライバシーの状況は、過去の法的問題によってさらに複雑になっている。2026年3月31日に提訴された「Doe v. Perplexity AI」（米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所、事件番号3:26-cv-02803）では、PerplexityがMeta Pixel、Google広告、Google DoubleClick、MetaのコンバージョンAPIトラッカーを埋め込み、Perplexity独自のシークレットモードでの活動を含め、ユーザーの同意なしに会話データをMetaとGoogleに自動的に送信していたと主張された。この訴訟は2026年5月1日に偏見なし（再訴可能）で自主的に取り下げられたため、根本的なプライバシーの疑問は未解決のままであり、再提訴の可能性も残されている。Perplexityはこの疑惑を否定しており、その説明に一致する訴状は送達されていないと述べている。

これとは別に、セキュリティ研究者らは、Windows版Personal Computerがウェブ自動化に使用しているPerplexityの「Comet」ブラウザが、企業のセキュリティベンチマークにおいて、Chromeよりもフィッシングやウェブベースの攻撃に対して最大85%脆弱であることを発見した。研究者らはまた、「インテントコリジョン（意図の衝突）」と呼ばれる構造的な脆弱性も特定した。これは、エージェントが正当なユーザーの指示と攻撃者が制御するウェブコンテンツを単一の実行計画に統合してしまい、両者を確実に区別する方法がないというものである。

これらの発見は、必ずしもPersonal Computerの企業利用を不適格にするものではない。Ajit Singh氏による独立したアーキテクチャの検証では、Cometブラウザの脆弱性がコード実行サンドボックスに伝播しないことが確認されている。しかし、製品のセキュリティ態勢が実際の環境でまだストレステストを受けている段階であることを示している。

■Microsoft Copilotとの比較と価格差

Windows版のリリースが提起する最も鋭い競争上の疑問は、Personal Computerのマルチモデルアーキテクチャが、MicrosoftがWindowsやMicrosoft 365スイートにバンドルしているCopilotと比較して、その価格を正当化できるかどうかである。

Copilotの強みは、Microsoftエコシステム内での深さにある。Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teamsの内部でネイティブに動作し、組織のMicrosoft Graphデータ（Microsoft 365環境に蓄積されるメール、ドキュメント、カレンダーの予定、コラボレーション履歴のリポジトリ）に基づいている。ワークフロー全体がそのエコシステム内に存在するナレッジワーカーにとって、Copilotは構造的なアクセスの優位性を持っており、Personal Computerのアプリコネクタはそれを回避して機能しなければならない。

Perplexityの対抗策はモデルの柔軟性である。Copilotがすべてのタスクを単一のモデルにルーティングするのに対し、Personal Computerはサブタスクごとに利用可能な最適なモデルを自動的に選択する。複雑な推論にはClaude Opus 4.7を使用し、高速なテキスト処理や調査の検索にはより軽量なモデルを使用する可能性がある。Salesforceのパイプライン、ローカルのExcelモデル、ウェブでの調査ステップ、Googleドキュメントでの成果物作成など、複数のプラットフォームにまたがるワークフローを持つワーカーにとって、このクロスツールのオーケストレーションこそが、Personal ComputerのアーキテクチャがCopilotのMicrosoft中心のアプローチに対して真の優位性を提供する部分である。

また、明確に述べておくべき価格の非対称性もある。Microsoft Copilotは、スタンドアロンのアドオンとして1ユーザーあたり月額約30ドル（約4920円）で利用でき、一部のMicrosoft 365プランにはすでに含まれている。一方、PerplexityのWindows版Personal Computerは、月額200ドルからとなるMaxまたはEnterprise Maxのサブスクリプションを必要とし、そのコストは6倍以上となる。

さらに注目すべき点として、Perplexity自身が2026年1月に署名した3年間で7億5000万ドルのGPU容量コミットメントに基づき、Microsoft Azure上でクラウドインフラストラクチャを運用していることが挙げられる。狭い技術的な意味において、同社はMicrosoftの顧客でありながら、Microsoft自身のAIレイヤーと競合する製品を構築していることになる。

■実際の企業ワークフローにおける活用例

Perplexityは、公式発表の中で詳しく述べられているように、Windows版Personal Computerが一般的な企業機能全体で処理できるワークフローの具体的な例を挙げている。

・財務チーム向け：エージェントは、同期されたOneDriveフォルダから貸し手向けのプレゼン資料を更新できる。ローカルのExcelの財務制限条項モデルからレバレッジと流動性の数値を抽出し、ローカルのWordドキュメントの注釈を書き換え、両方のファイルをディスクに保存し直す作業を、ユーザーが手動でアプリケーションを切り替えることなく実行する。

・法務チーム向け：ローカルのExcelトラッカーから日付と責任者を引き出し、Wordの契約書のチェックリスト部分を書き換え、オフラインアクセスのために両方をディスクに保存することで、クロージングチェックリストを完成させることができる。

・営業向け：担当者が移動中に提案書を更新できる。担当者がスマートフォンからタスクを開始すると、WindowsマシンがローカルのExcel見積書から最新の価格設定を引き出し、WordまたはPowerPointのピッチ資料を書き換え、更新されたバージョンをモバイルとデスクトップの両方に同期する。

いずれのケースでも、説明されているワークフローは、ローカルファイル（Excelの財務制限条項モデル、Wordのプレゼン資料など）とクラウドまたはウェブのソース（最新の市場データ、OneDriveの同期、メールなど）の両方にまたがる作業である。これこそがPersonal Computerがターゲットとする特定のギャップ、すなわち、ブラウザベースのチャットウィンドウで行うには煩雑すぎ、手動で行うには反復的すぎるエンタープライズタスクである。

これらの主張を評価するためのより広い背景として、エンタープライズAIエージェントというカテゴリーがまだ初期段階にあることが挙げられる。2025年11月のWall Street Journalの分析では、AIエージェントを導入した企業で投資対効果（ROI）を得られたところはほとんどないことが判明した。2025年6月のGartnerのレポートは、「エージェント型AI」として販売されている多くの製品が過去のリリースをリブランドしたものであると非難し、この慣行を「エージェントウォッシング」と呼んだ。今回のWindows版のリリースにより、Perplexityの実行能力に関する主張は、マーケティングが実証済みの結果を上回っているカテゴリーに置かれることになり、月額200ドルという価格設定により、実際のROIは企業のバイヤーが自社のパイロット運用の結果から答えを出す必要がある疑問となる。

■PerplexityのWindowsエコシステム戦略

28日のリリースは、Perplexityが2026年を通じて構築してきたMicrosoftエコシステム戦略の3つ目の柱を完成させるものである。2026年5月下旬、同社はMicrosoft 365向けに「Computer」をリリースし、Excel、Word、PowerPoint、Outlookにネイティブのサイドパネルを追加した。これはMicrosoft Marketplace経由でインストール可能で、Pro、Max、Enterprise Maxのサブスクライバーが利用できる。ほぼ同時期に、Teams向けにもComputerが展開された。

Windows版Personal Computerは、これらのクラウドベースの統合をローカルファイルシステムに拡張する。これは、ほとんどの企業ファイルがSharePointやOneDriveに到達する前に実際に存在するレイヤーである。

Perplexityは1年前にCometブラウザでデスクトップカテゴリーに参入し、昨年8月にはGoogleのChromeブラウザの買収という大胆な試みを行った。同社はAI搭載の検索エンジンからエンタープライズデスクトップの生産性レイヤーへと位置付けを変えており、Personal Computerはその戦略の中心となる。

Windows版Personal Computerは現在、ウェイトリストに登録されているMaxおよびEnterprise Maxのサブスクライバー向けに順次提供されている。Perplexityは、より広範な提供や下位のサブスクリプション層向けのタイムラインを発表していない。

■注目ポイントQ&A

●PerplexityのWindows版Personal Computerとは何ですか？ Microsoft Copilotとはどう違いますか？

PerplexityのWindows版Personal Computerは、ローカルファイルの読み書き、ネイティブWindowsアプリやウェブサービスをまたいだ作業、そしてサブタスクを20以上の異なる最先端AIモデルにルーティングすることでタスクを調整できるAIデスクトップエージェントです。Microsoft Copilotは、Microsoftが選択した単一のモデルを使用し、Microsoft 365アプリ内でネイティブに動作します。アーキテクチャ上の主な違いはモデルの柔軟性です。Perplexityはタスクの各部分に最適なモデルを自動的に選択しますが、Copilotはすべてを1つのベンダーのスタックを通じてルーティングします。価格の主な違いも重要です。Personal Computerは月額200ドル（MaxまたはEnterprise Maxプラン）からですが、Copilotはスタンドアロンのアドオンとして1ユーザーあたり月額約30ドルで利用できます。

●PerplexityのWindows版Personal Computerは、ファイルを私のマシン上に保持しますか？

ローカルのWindowsアプリケーションはマシン上でファイルの読み書きを行い、Perplexityは承認されたフォルダにのみアクセスするとしています。しかし、それらのファイルで何を行うかを決定するAIの推論はPerplexityのクラウドサーバー上で行われるため、タスクのコンテキスト（ローカルファイルに関する情報を含む）はPerplexityのインフラストラクチャを経由します。Enterprise Maxのサブスクライバーは、デフォルトで自社のデータに対するトレーニング不使用の契約上の保証を受けます。Consumer Maxのサブスクライバーは、モデルのトレーニングを手動でオプトアウトする必要があります。2026年3月に提訴された集団訴訟では、Perplexityがユーザーの会話をMetaやGoogleにルーティングする隠しトラッカーを埋め込んでいたと主張されました。この訴訟は2026年5月に偏見なしで自主的に取り下げられ、根本的な疑問は未解決のままであり、Perplexityは疑惑を否定しています。機密データや規制対象データを管理する読者は、導入前にPerplexityのエンタープライズデータ処理契約を確認する必要があります。

●Perplexity Personal ComputerはどのAIモデルを使用しますか？ また、タスクを処理するモデルを選択できますか？

現在のデフォルトのオーケストレーター（タスクを受け取り、サブタスクに分割し、リスト内の最も適切なモデルにそれぞれをルーティングするモデル）はClaude Opus 4.7です。ユーザーはメインのオーケストレーターをGPT-5.4またはClaude Sonnet 4.6に切り替えることができます。20以上の最先端モデルのプール全体には、タスクの種類に応じてオーケストレーターが自動的に選択するオプションが含まれています。各ステップをどのサブモデルが処理するかを直接設定することはできず、オーケストレーター層がそのルーティングを管理します。

●最近のセキュリティ上の懸念を踏まえると、Perplexity Personal Computerは企業での使用に安全ですか？

独立系研究者のAjit Singh氏は2026年3月に、Perplexityの4層アーキテクチャがOAuth認証情報をサーバー側に保持し、ブラウザベースの脆弱性がコード実行環境に伝播するのを防いでいることを確認しました。Perplexityは、機密性の高いアクションや元に戻せないアクションに対してユーザーの承認を要求し、完全な監査証跡を維持し、キルスイッチを備えています。しかし、ウェブ自動化に使用されるCometブラウザコンポーネントは、LayerXのセキュリティ研究者Paloma Perlov氏によって、企業のベンチマークにおいてChromeよりもフィッシング攻撃に対して最大85%脆弱であることが発見されました。研究者のStav Cohen氏も、完全にはパッチを当てることができないAIブラウザエージェントの構造的な「インテントコリジョン」の脆弱性を文書化しています。企業のITチームは、広範な展開の前に、PerplexityのEnterprise Max層のデータガバナンスと製品の現在のセキュリティ成熟度が組織の基準を満たしているかどうかを評価する必要があります。

元記事: Perplexity Brings AI Desktop Agent to Windows, Routing Tasks Across 20 Models