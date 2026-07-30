台湾AEWIN、AMD EPYC 9006「Venice」搭載サーバーを発表──1Uサイズに2相式液冷と600W GPUを統合

台湾のサーバーメーカーAEWIN Technologiesは2026年7月28日、AMDの第6世代EPYC 9006「Venice」プロセッサを搭載した4機種のサーバーポートフォリオを発表した。目玉となる1UサイズのエッジAIサーバーは、2相式直接液冷システムを採用し、高発熱なCPUと2基の600W GPUの統合を実現している。価格や提供時期は未定だが、搭載されるVeniceプロセッサは2026年第4四半期に商用出荷が開始される予定だ。

■AMD EPYC 9006「Venice」の概要

台湾のサーバーメーカーでありBenQ Qisda Groupの子会社であるAEWIN Technologiesは2026年7月28日、AMDが第6世代EPYC 9006「Venice」プロセッサを正式発表したのと同じ週に、4つのプラットフォームからなるサーバーポートフォリオを発表した。AMDは7月22日と23日にサンフランシスコで開催された「Advancing AI 2026」カンファレンスでVeniceを披露しており、今回の発表により、エンタープライズおよびエッジAIの事業者はVeniceへの移行パスを即座に確保できることになる。EPYC 9006 SP7システムの顧客向け商用出荷は2026年第4四半期まで開始されないため、AEWINの発表は調達期間の初期段階で行われたことになる。

目玉となるプラットフォーム「BG18-A10710」は、CPUと2基の1スロット幅600W GPUの両方をカバーする完全な2相式直接液冷（DLC）システムを統合した1U AIサーバーだ。1Uシャーシでのこの組み合わせは、これまで高密度のGPUコンピューティングをより大型のシャーシや複雑な設備インフラに制限してきた熱の制約を解決するものであり、注目に値する技術的アプローチである。

Veniceは、TSMCの2nmプロセスノードで製造される初のサーバー向けCPUだ。このノードは、過去10年間のチップ製造の主流であったFinFETアーキテクチャではなく、ゲートオールアラウンド（GAA）ナノシートトランジスタを採用している。このプロセスの移行により、アーキテクチャの改良を加える前のトランジスタレベルで、ワット当たりのパフォーマンスが約10〜15%向上する。

アーキテクチャの改良も大幅なものだ。VeniceはZen 6マイクロアーキテクチャを導入し、2つの異なるコア構成を提供する。標準のZen 6チップは1ソケットあたり最大96コア/192スレッド、高密度なZen 6cチップは最大256コア/512スレッドに達する。発表時点で名称が明かされている唯一のSKUは「EPYC 9996」で、これは約1GB（1,024MB）のL3キャッシュと2,030億個のトランジスタを1つのソケットに詰め込んだ256コア/512スレッドの高密度モデルである。AMDは、幅広いラインナップの完全なSKU表、価格、電力や周波数の詳細をまだ公開していない。

コア数の増加に伴い、プラットフォームレベルでも3つの変更が加えられている。1つ目はPCIe Gen 6の採用で、PAM-4（4値パルス振幅変調）とFLITベースのエンコーディングを使用して高速時の信号整合性を維持し、レーンあたりの帯域幅をPCIe Gen 5の32 GT/sから64 GT/sへと倍増させている。2つ目は新しいSP7ソケットの追加で、現在Turinが稼働しているSP5インフラとの下位互換性がないため、導入にはプラットフォームの全面的な置き換えが必要となる。3つ目はメモリサブシステムのアップグレードで、12,800 MT/sのMRDIMM（Multiplexed Registered DIMM）をサポートする16チャネルDDR5を採用し、標準的なDDR5-6400と比較してチャネルあたりの帯域幅を倍増させ、合計1.6 TB/sのメモリ帯域幅を提供する。

AMDはVeniceを、単一のプロンプトに応答するのではなく、自律的なAIエージェントが計画を立て、外部ツールを呼び出し、複数ステップの推論を実行し、複雑なタスクをループ処理する「エージェンティックAI（agentic AI）」ワークロード向けに特化して位置づけている。コンピューティングがプロンプトと応答による推論からエージェンティックなパイプラインへと移行するにつれ、CPUはGPUアクセラレータにデータを供給するオーケストレーション層となるため、コアあたりのパフォーマンス、メモリ帯域幅、インターコネクトの速度が、純粋なトレーニングの時代よりも戦略的に重要になる。

AMD独自のベンチマークデータ（AMDのテストシステムで実行されたもので、第三者による検証はまだ行われていない）によると、256コアのVenice構成は、同じ100kWのラック電力予算内で、SPEC CPU 2017の整数演算ワークロードにおいてNVIDIA Veraの約3.3倍、Intel Xeon 6980Pの約2倍のラックスループットを提供するとしている。独立した第三者によるテスト結果は、2026年第4四半期の提供開始に向けてSP7システムがレビュアーの手に渡る時期に明らかになると予想される。

Intelの次世代PコアXeonであるDiamond Rapidsは早くとも2027年まで登場しないとみられており、AMDは少なくとも来年末までプロセスノードにおいて圧倒的なリードを保つことになる。

■エッジ環境における2相式液冷の優位性

BG18-A10710の技術的な主張には、いくつかの解説が必要だ。単相式と2相式の直接液冷（チップ直付け冷却）の違いは、単に「優れている」か「劣っている」かではなく、特定の密度条件下で有利になる特有のトレードオフが存在するからだ。

Schneider Electric傘下のMotivairでシニアサーマルエンジニアを務めるGreg Alexander氏の推計によると、2026年時点の新規液冷導入の約55%を占める主流のアプローチである単相式直接液冷では、冷却液（通常は水75%とグリコール25%の混合液）がCPUやGPUの表面に直接取り付けられたコールドプレート内を継続的に循環する。冷却液は液体のまま対流によって熱を吸収し、熱交換器へと運ぶ。業界標準の流量は、熱負荷1キロワットあたり毎分1.5リットルである。

一方、2相式直接液冷では、誘電性流体または冷媒が実際にチップ表面で沸騰する。物理的な最大の利点は気化熱（潜熱）であり、物質を液体から気体に変化させるのに必要なエネルギーは、同じ液体の温度を一定量上昇させるのに必要なエネルギーよりもはるかに大きい。熱媒体を専門とするChemoursの部門であるOpteonの調査によると、2相式流体は単相式の代替品と比較して、冷却液の単位量あたり10〜100倍の熱伝達能力を提供できると推定されている。冷却液が一定の温度で沸騰するため、チップ表面の温度もより均一に保たれる。これは、熱勾配がコンポーネントの疲労を加速させる持続的なGPUワークロードにおいて特有の利点となる。

1Uシャーシにおけるエンジニアリング上の意味合いは具体的だ。1Uの筐体に2基の600W GPUと高電力のEPYC Venice CPUを搭載すると、総熱負荷は1.5kW以上に達する可能性がある。業界標準の1.5 L/min/kWの流量では、単相式システムの場合、高さわずか44.45mm（1.75インチ）のシャーシの狭い配管に毎分約2.25リットルの冷却液を押し込む必要がある。2相式DLCは、温度上昇ではなく相変化によって熱を抽出することで必要な流量を劇的に減らし、単相式システムでは不便なほど太いパイプや許容できないほど高いポンプ速度が必要になるようなコンパクトな配管を物理的に実現可能にする。

MotivairのGreg Alexander氏が2026年5月に指摘したように、現在、2相式DTC（直接液冷）が大規模に「使用されることはめったになく」、事業者は複雑さが低く導入が早い単相式を好む傾向にある。しかし、2相式冷却企業であるAccelsiusのCEO、Josh Claman氏は長期的な見通しについて次のように明確に述べている。「今後5年から10年で最も高い熱流束を持つデータセンターが2相式に移行しないと誰が予想するでしょうか。他のすべての産業分野はすでに2相式に移行しています」

AEWINにとってこの技術は新しいものではない。同社と冷却部門の子会社であるArivor Technologiesは、2026年6月のComputexで、ラックあたり100kWを超えるインフラ向けに設計され、3,000Wを超えるチップを処理できるラック規模の2相式DLCシステムをデモンストレーションしている。今回の1Uモデル「BG18-A10710」の発表は、その専門知識をエッジ向けのフォームファクタに縮小したものだ。

■モジュール規格「DC-MHS」に準拠した4つのプラットフォーム

AEWINの4つのプラットフォームはすべて、相互運用可能な機械的、電気的、熱的、および管理インターフェースを定義するOpen Compute Projectの規格であるDC-MHS（Data Center Modular Hardware System）フォームファクタを共有している。AMD、Dell、Google、HPE、Microsoft、NVIDIAなどが支持するこの規格により、エンタープライズ事業者は異なるベンダーのコンポーネントを組み合わせたり、サーバー全体を交換するのではなく、コンピューティングモジュールやネットワーキングモジュールを個別にアップグレードしたりすることが可能になる。

前述の通り、BG18-A10710（1U）が目玉となるプラットフォームだ。16個のDDR5 MRDIMMスロットは最大12,800 MT/sをサポートし、8個のPCIe Gen 6 x4 E1.S NVMe SSDスロットはそれぞれスロットあたり32 GB/sの総読み取り帯域幅（PCIe Gen 5の同等品の2倍）を提供し、AI推論のコンテキストやKVキャッシュ検索用の高速ストレージからCPUにデータを供給する。

BG28-A10710（2U）は、より大規模な大規模言語モデル（LLM）のトレーニングや生成AIワークロードをターゲットにしており、PCIe 6.0接続を備えたフルハイト・フルレングスのGPUカードを最大4枚搭載でき、それぞれ最大600Wを消費するアクセラレータをサポートする。これは、空冷の限界にすでに達しており、ラック密度が運用上の主な制約となっている推論クラスターやHPC展開に適したプラットフォームである。

BX28-A10710（2U）は、ポートフォリオの中でコンピューティングとストレージのバランスをとった汎用エンタープライズサーバーだ。最大12台のPCIe Gen 5 x4 U.2 NVMeドライブ、2つのPCIe 6.0拡張スロット、1つのOCP 3.0ネットワークスロット、および高メモリ帯域幅の仮想化と分散データ処理のための16個のDDR5 RDIMM/MRDIMMスロットを備えている。

BS28-A10710（2U）は、ストレージに特化したプラットフォームとしてポートフォリオを締めくくる。最大16台のPCIe 6.0 x4 NVMe E3.Sドライブ、12,800 MT/sの16個のDDR5 MRDIMMスロット、およびI/Oスループットがボトルネックとなるデータレイク、バックアップワークロード、エンタープライズストレージ階層で実用的なPCIe Gen 6のフル帯域幅のヘッドルームを備えている。

■VeniceエコシステムにおけるAEWINの立ち位置と今後の見通し

AEWINのR&D第2部門担当バイスプレジデントであるDavid Chung氏は、「第6世代AMD EPYCをベースにした新しいポートフォリオの立ち上げは、次世代プロセッサ技術を本番環境に対応したプラットフォームへと迅速に変換するAEWINの能力を反映しています」と述べている。「AIアクセラレーションやエンタープライズコンピューティングから高密度ストレージまで、当社は顧客が導入サイクルを短縮し、ソリューション開発を加速させ、自信を持って拡張できるよう支援する専用のインフラストラクチャを提供します」

AEWINの発表は、競争の激しい分野で行われた。Supermicro、Wiwynn、Inventecなど、より著名な台湾のODM企業も、サーバーの発表をチップの発表に積極的に合わせており、従来の12〜18か月のハードウェア認定サイクルを圧縮して、同日にポートフォリオを公開している。コモディティ化されたエンタープライズ展開において、AEWINのモジュール式DC-MHSアーキテクチャと迅速なプラットフォームの準備は、競争の激しいODM市場における差別化要因ではあるが、独自の強みというわけではない。

AEWINの戦略を明確に際立たせているのは、1Uサイズへの2相式DLCの統合だろう。AI推論が、ハイパースケールデータセンターの完全な冷却インフラをサポートできない通信施設、産業現場、分散型エンタープライズ拠点などのエッジ環境へと拡大するにつれ、2相式DLCを統合した1Uシャーシは、単なる熱対策のチェックボックスではなく、負荷を支えるインフラとなる。こうした環境の事業者は、施設規模の冷却液分配ユニットを後付けすることはできず、冷却システムが自己完結型であり、ラック内で完結している必要がある。BG18-A10710は、まさにその制約に向けて位置づけられている。

発表時点では、AEWINの4つのプラットフォームすべての価格と具体的な提供時期は明らかにされていない。これらのサーバーの基盤となるSP7 Veniceプロセッサファミリーは、2026年第4四半期に商用出荷が開始される予定だ。AEWINのプラットフォームの提供時期もそのスケジュールに従うと推測されるが、AEWINは確認していない。

AMDのVeniceに関するベンチマークの主張は、依然として自己申告によるものだ。第4四半期に向けてSP7システムがラボに届くにつれて、ハードウェアレビュアーによる独立したテスト結果が期待されており、それがEPYC 9006をNVIDIA VeraやIntel Xeon 6ラインナップと比較評価するエンタープライズ調達チームにとって意味のあるデータポイントとなるだろう。

■注目ポイントQ&A

●2相式液冷とは何ですか。標準的な液冷とはどう違うのですか。

標準的（単相式）な直接液冷では、水とグリコールの混合液がCPUやGPU表面のコールドプレートを循環し、液体のまま熱を吸収してラジエーターに伝達します。冷却液の状態は変化しません。一方、2相式直接液冷では、冷却液（通常は誘電性流体や冷媒）がチップ表面で実際に沸騰し、液体から気体への相転移を通じて熱を吸収します。気化熱（潜熱）は液体の顕熱吸収よりもはるかに大きいため、2相式システムははるかに少ない流量で冷却液の単位量あたりより多くの熱を抽出できます。この流量の削減が、1Uシャーシにおける重要なエンジニアリング上の利点です。コンパクトな筐体に2基の600W GPUを搭載する場合、単相式では不便なほど高いポンプ速度が必要になりますが、2相式は流量要件が低いため、狭い1Uの配管に収まります。2相式システムは導入が複雑でコストがかかるため、2026年時点の新規液冷導入の約55%は依然として単相式が占めています。

●PCIe Gen 6はAI推論サーバーの性能をどのように変えますか。

PCIe Gen 6は、PAM-4（4値パルス振幅変調）と呼ばれる新しい信号方式と前方誤り訂正を使用して高速時の信頼性を維持し、レーンあたりの帯域幅をPCIe Gen 5の32 GT/sから64 GT/s（ギガトランスファー/秒）に倍増させます。AI推論サーバーにおいて、これはCPU、GPU、NVMeストレージ間のデータ移動の高速化に直結します。これは、CPUが複数ステップのエージェントタスクをオーケストレーションし、高速ストレージからコンテキストを取得し、GPUアクセラレータに継続的にデータを供給しなければならないエージェンティックAIワークロードにおいて重要です。AEWINの1Uサーバーは8つのPCIe Gen 6 x4 NVMeスロットを使用しており、それぞれがGen 5の同等品の2倍となる32 GB/sを提供します。レイテンシが主要な指標となるエッジでの推論において、この帯域幅の余裕は、CPUのボトルネックとバランスの取れたパイプラインの違いを生み出します。

●AMD EPYC 9006 Veniceサーバーはいつ実際に利用可能になりますか。

AMDのSP7フラッグシップVeniceサーバープラットフォームは、2026年第4四半期に商用出荷を開始する予定です。AEWINによるこれら4つのプラットフォームの発表は、ロードマップのプレビューではなく生産を意図したものであり、ハードウェアは存在していますが、顧客は基盤となるプロセッサが生産可能になるまで納品を待つことになります。SP8メインストリームプラットフォームは2027年上半期をターゲットにしています。AMDの3D V-Cache（Venice-X）およびLPDDR5XベースのVeranoバリアントは、2027年下半期に予定されています。AEWINのプラットフォームの価格は公開されておらず、AMDも同様に完全なEPYC 9006 SKUの価格表を発表していません。エンタープライズの購入者は、SP7ソケットがTurinが使用するSP5インフラと互換性がないため、Veniceを採用するにはCPUのアップグレードではなくサーバーの全面的な置き換えが必要になることに注意する必要があります。

●AEWINの1Uエッジサーバーは、産業現場や通信施設でのAI展開に適していますか。

BG18-A10710の2相式直接液冷は、自己完結型の2相ループが大規模な液冷実装で必要となる施設規模の冷却液分配インフラを必要としないため、制約のある施設において単相式の代替品よりも実行可能です。ラックスペースが数ユニットに制限され、施設の冷却プラントが利用できない産業現場、通信エッジ施設、分散型エンタープライズ拠点は、まさにこのプラットフォームがターゲットとする展開シナリオです。重要な注意点として、2相式システムは単相式よりも厳密な密閉と慎重な流体管理を必要とするため、DLCの経験がない事業者はより急峻な運用の学習曲線に直面することになります。AEWINは、このプラットフォームのメンテナンス仕様、冷却液の種類、またはサービス間隔に関する情報をまだ公開していません。

元記事: Two-Phase Cooling Squeezes Dual 600W GPUs Into 1U Edge AI Server at AMD EPYC 9006 Venice Launch