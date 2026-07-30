*17:16JST 東証グロ－ス指数は小幅に3日ぶり反発、強弱材料混在し方向感定まらず

東証グロース市場指数 862.37 ＋0.04／出来高 3億3808万株／売買代金 923億円東証グロース市場250指数 666.97 ＋0.85／出来高 1億4032万株／売買代金 762億円

本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって小幅に3日ぶり反発。値上がり銘柄数は288、値下がり銘柄数は255、変わらずは44。

前日29日の米株式市場でダウ平均は大幅に4日ぶり反落。対イラン軍事行動再開や、人工知能（AI）大規模投資への根強い懸念が相場を押し下げた。連邦公開市場委員会（FOMC）後のウォーシュ議長の会見を受け、利上げの遅れによるインフレ加速を織り込む金利高を警戒し、終盤にかけ売りが加速した。

今日のグロ－ス市場は前日終値をはさんで方向感の定まらない展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は0.26％高となった。東証グロース市場指数は昨日までの続落で4％近く下げており、今日の新興市場では押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすかった。また、国内主要企業の4-6月期決算発表が増えている。新興市場企業の決算発表のピークは8月上・中旬だが、このところ東証プライムと新興市場の株価は同じ方向に動くことが多く、今日は東証プライムで好決算・好業績銘柄が物色される動きとなったことも、新興市場の株価の支えとなった。一方、昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、イラン情勢の先行き不透明感が強まっており、原油価格や日米の長期金利が強含みとなっていることも、特にバリュエーション（投資尺度）面で割高感が意識されやすい新興市場で警戒材料となった。さらに、日銀金融政策決定会合の結果発表と植田日銀総裁の記者会見を明日に控え、積極的な買いを見送る向きもあった。こうした強弱材料が混在する状況から、今日の東証グロース市場指数は方向感が定まらず、午前はプラス圏で推移する時間が長かったが上値は重く、午後は前日終値近辺での展開となった。

個別では、前日大幅安で押し目買いが優勢となったpluszero＜5132＞、200日線が下値を支える形となったQDレーザ＜6613＞、75日線が下値を支えたJ・TEC＜7774＞、前日に3月安値を下回り押し目買いを誘ったSyns＜290A＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やパワーエックス＜485A＞が上昇。値上がり率上位には、TalentX＜330A＞、DMP＜3652＞などが顔を出した。

一方、上期営業利益が71.3％減となったAiming＜3911＞、株主優待制度を廃止すると発表したジーネクスト＜4179＞、前日大幅高だが長い上ひげとなり売りを誘ったmonoAI＜5240＞、前日大幅安の売り地合いが継続したマクアケ＜4479＞が下げた。時価総額上位銘柄では、MTG＜7806＞やBUYSELL＜7685＞が下落。値下がり率上位には、はてな＜3930＞、ベストワンドット＜6577＞などが顔を出した。



[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位

|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|

1| 330A|ＴａｌｅｎｔＸ | 490| 43| 9.62|

2| 7774|Ｊ・ＴＥＣ | 660| 55| 9.09|

3| 3652|ＤＭＰ | 2206| 163| 7.98|

4| 485A|パワーエックス | 1455| 95| 6.99|

5| 6085|アキテクツＳＪ | 90| 5| 5.88|

6| 206A|ＰＲＩＳＭＢｉｏ | 152| 8| 5.56|

7| 3070|ジェリービーンズＧ | 76| 4| 5.56|

8| 190A|Ｃｈｏｒｄｉａ | 77| 4| 5.48|

9| 186A|アストロスケール | 955| 49| 5.41|

10| 472A|ミラティブ | 538| 26| 5.08|

・値下がり率上位10位

|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|

1| 3930|はてな | 840| -300| -26.32|

2| 6577|ベストワン | 1953| -436| -18.25|

3| 3931|バリューゴルフ | 1550| -335| -17.77|

4| 5248|テクノロジーズ | 467| -67| -12.55|

5| 7063|バードマン | 91| -13| -12.50|

6| 4381|ビープラッツ | 272| -30| -9.93|

7| 3911|Ａｉｍｉｎｇ | 185| -20| -9.76|

8| 7073|ジェイック | 2265| -228| -9.15|

9| 5575|Ｇｌｏｂｅｅ | 990| -96| -8.84|

10| 6040|スキー場開発 | 480| -46| -8.75|《SK》