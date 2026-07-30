後場の日経平均は325円高でスタート、アドバンテストやNECなどが上昇



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;61760.07;+325.88TOPIX;3946.12;-27.91



[後場寄り付き概況]

後場の日経平均は前日比325.88円高の61760.07円と、前引け（62218.41円）から上げ幅を縮小してスタート。ランチタイム中の日経225先物は61740円-62360円のレンジで下落。ドル・円は1ドル＝163.50-60円と午前9時頃から20銭ほど円安・ドル高水準。アジア市況は上海総合指数が朝方は小幅に上昇したがその後は軟調で1.1％ほど下落している一方、香港ハンセン指数は前日終値をはさんだ推移で0.09％ほど下落している。後場の東京市場は前引けに比べやや売りが先行して始まった。午前の時間帯に大幅に反発した韓国KOSPIが下げに転じたことが東京市場で警戒材料となっているもよう。一方、日経平均は昨日までの続落で3500円近く下げたことから、今日は押し目買いが入りやすいようだ。

セクターでは、電気機器、精密機器、非鉄金属が上昇率上位となっている一方、証券商品先物、空運業、その他金融業が下落率上位となっている。東証プライム市場の売買代金上位では、アドバンテスト＜6857＞、NEC＜6701＞、KOKUSAI＜6525＞、村田製＜6981＞、三井金属＜5706＞、キオクシアHD＜285A＞、東エレク＜8035＞、日立＜6501＞、TDK＜6762＞、イビデン＜4062＞が高い。一方、ソシオネクスト＜6526＞、SUMCO＜3436＞、カプコン＜9697＞、OLC＜4661＞、ソフトバンクG＜9984＞、りそなHD＜8308＞、三菱UFJ＜8306＞、みずほ＜8411＞、東京電力HD＜9501＞、東京海上＜8766＞、日本製鉄<5401>、三井住友<8316>が下落している。《CS》