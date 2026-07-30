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7/30の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:39JST 7/30
[強弱材料]
強気材料
・高市内閣による経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（61434.19、-930.73）
・NYダウは下落（51594.14、-1153.18）
・ナスダック総合指数は下落（24442.94、-433.97）
・SOX指数は下落（10447.49、-588.19）
・シカゴ日経225先物は下落（61320、-1130）
・米長期金利上昇
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・対外・対内証券投資(先週)
・7月消費者態度指数
・日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)
・米国新規失業保険申請件数(先週)
・4-6月期米国GDP速報値
・6月米国個人所得
・6月米国個人消費支出
・6月米国個人消費支出(PCE)価格コア指数
・韓国サムスン電子の2026年4-6月期決算
・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表
・7月ユーロ圏景況感指数
・7月ユーロ圏消費者信頼感指数
・6月ユーロ圏失業率
・4-6月期ユーロ圏GDP速報値
・4-6月期ドイツGDP速報値
・7月ドイツCPI
・4-6月期メキシコGDP
・7月ブラジルFGVインフレ率IGPM
・6月ブラジルローン残高
・6月ブラジル融資残高
・6月ブラジル個人ローン・デフォルト率
・6月ブラジル全国失業率《YY》
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