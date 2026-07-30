*08:39JST 7/30

[強弱材料]

強気材料

・高市内閣による経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（61434.19、-930.73）

・NYダウは下落（51594.14、-1153.18）

・ナスダック総合指数は下落（24442.94、-433.97）

・SOX指数は下落（10447.49、-588.19）

・シカゴ日経225先物は下落（61320、-1130）

・米長期金利上昇

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・対外・対内証券投資(先週)

・7月消費者態度指数

・日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)

・米国新規失業保険申請件数(先週)

・4-6月期米国GDP速報値

・6月米国個人所得

・6月米国個人消費支出

・6月米国個人消費支出(PCE)価格コア指数

・韓国サムスン電子の2026年4-6月期決算

・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表

・7月ユーロ圏景況感指数

・7月ユーロ圏消費者信頼感指数

・6月ユーロ圏失業率

・4-6月期ユーロ圏GDP速報値

・4-6月期ドイツGDP速報値

・7月ドイツCPI

・4-6月期メキシコGDP

・7月ブラジルFGVインフレ率IGPM

・6月ブラジルローン残高

・6月ブラジル融資残高

・6月ブラジル個人ローン・デフォルト率

・6月ブラジル全国失業率《YY》