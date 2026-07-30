*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2東京エレクトロン、キオクシアHD、シリコンスタジオなど

銘柄名<コード>29日終値⇒前日比

東京エレクトロン＜8035＞ 50000 -5920

米SOX指数は4％超の下落に。

太陽誘電＜6976＞ 9005 -1270

村田製作所とともにMLCC関連きつい下げ。

ローツェ＜6323＞ 3450 -378

半導体製造装置関連として売り優勢。

日本ケミコン＜6997＞ 2570 -256

MLCC関連株安の流れで。

芝浦メカトロニクス＜6590＞ 4105 -515

半導体製造装置株は総じて安い。

タムラ製作所＜6768＞ 751 -59

電子部品株も幅広く売られる流れに。

トクヤマ＜4043＞ 3911 -401

今期の営業減益見通しをマイナス視。

キオクシアHD＜285A＞ 38380 -6170

米サンディスクの大幅下落で。

あいちFG＜7389＞ 1700 -123

日銀決定会合控え地銀株には換金売りも。

日東紡績＜3110＞ 2622 -264

AIインフラ関連として売り圧力が続く。

沖電気工業＜6703＞ 2976 -299

他のAIインフラ関連同様に売り優勢。

TOWA＜6315＞ 2307 -231

半導体製造装置株は総じて安い。

KOA＜6999＞ 2066 -169

決算発表受けた買い一巡後は手じまい売り続く。

CKD＜6407＞ 5130 -430

半導体関連の一角として売りが波及。

池田泉州＜8714＞ 981 -80

28日は決算発表後に買い先行となったが。

ニチコン＜6996＞ 2526 -229

電子部品株は幅広く売られる。

リガク＜268A＞ 1825 -120

キオクシアの株安なども影響。

南都銀行＜8367＞ 1757 -137

第1四半期進捗率限定的で利食い売り優勢。

日本電波工業＜6779＞ 2256 -139

AIインフラ関連の株安で。

シリコンスタジオ＜3907＞ 1318 +300

短期資金のマネーゲームで。

ヤマックス<5285> 1487 +159

熊本地震の復興関連として物色。

全保連<5845> 1140 +120

業績・配当予想を上方修正。

富士PS<1848> 705 +68

九州地盤企業として復興関連物色。

マイクロ波化学<9227> 922 +105

開放空間で利用できるマイクロ波技術を開発。

Chordia<190A> 73 -2

厚労省部会でCLK阻害薬rogocekibの希少疾病用医薬品指定が了承。

上昇して始まるが失速。

マクアケ<4479> 855 -169

第3四半期営業利益が前年同期比2.0倍。上期の2.1倍から増益率縮小。

monoAI<5240> 228 +18

200日線が下値を支える形。

学びエイド<184A> 316 -36

28日上昇したが長い上ひげとなり手仕舞い売り誘う。

ステラファーマ<4888> 299 -11

量子科学技術研究開発機構QST病院と新たな粒子線治療の実現に向け基本合意。

上昇して始まるが買い続かず。

サクシード<9256> 1446 -400

28日ストップ安の売り地合いが継続。

フルッタ<2586> 93 +2

中国展開で輸出貿易企業と提携。

フィーチャ<4052> 280 -41

27日高値で達成感。

クオリプス<4894> 4235 +105

27年3月期損益予想を上方修正。《CS》