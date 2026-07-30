関連記事
前日に動いた銘柄 part2東京エレクトロン、キオクシアHD、シリコンスタジオなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2東京エレクトロン、キオクシアHD、シリコンスタジオなど
銘柄名<コード>29日終値⇒前日比
東京エレクトロン＜8035＞ 50000 -5920
米SOX指数は4％超の下落に。
太陽誘電＜6976＞ 9005 -1270
村田製作所とともにMLCC関連きつい下げ。
ローツェ＜6323＞ 3450 -378
半導体製造装置関連として売り優勢。
日本ケミコン＜6997＞ 2570 -256
MLCC関連株安の流れで。
芝浦メカトロニクス＜6590＞ 4105 -515
半導体製造装置株は総じて安い。
タムラ製作所＜6768＞ 751 -59
電子部品株も幅広く売られる流れに。
トクヤマ＜4043＞ 3911 -401
今期の営業減益見通しをマイナス視。
キオクシアHD＜285A＞ 38380 -6170
米サンディスクの大幅下落で。
あいちFG＜7389＞ 1700 -123
日銀決定会合控え地銀株には換金売りも。
日東紡績＜3110＞ 2622 -264
AIインフラ関連として売り圧力が続く。
沖電気工業＜6703＞ 2976 -299
他のAIインフラ関連同様に売り優勢。
TOWA＜6315＞ 2307 -231
半導体製造装置株は総じて安い。
KOA＜6999＞ 2066 -169
決算発表受けた買い一巡後は手じまい売り続く。
CKD＜6407＞ 5130 -430
半導体関連の一角として売りが波及。
池田泉州＜8714＞ 981 -80
28日は決算発表後に買い先行となったが。
ニチコン＜6996＞ 2526 -229
電子部品株は幅広く売られる。
リガク＜268A＞ 1825 -120
キオクシアの株安なども影響。
南都銀行＜8367＞ 1757 -137
第1四半期進捗率限定的で利食い売り優勢。
日本電波工業＜6779＞ 2256 -139
AIインフラ関連の株安で。
シリコンスタジオ＜3907＞ 1318 +300
短期資金のマネーゲームで。
ヤマックス<5285> 1487 +159
熊本地震の復興関連として物色。
全保連<5845> 1140 +120
業績・配当予想を上方修正。
富士PS<1848> 705 +68
九州地盤企業として復興関連物色。
マイクロ波化学<9227> 922 +105
開放空間で利用できるマイクロ波技術を開発。
Chordia<190A> 73 -2
厚労省部会でCLK阻害薬rogocekibの希少疾病用医薬品指定が了承。
上昇して始まるが失速。
マクアケ<4479> 855 -169
第3四半期営業利益が前年同期比2.0倍。上期の2.1倍から増益率縮小。
monoAI<5240> 228 +18
200日線が下値を支える形。
学びエイド<184A> 316 -36
28日上昇したが長い上ひげとなり手仕舞い売り誘う。
ステラファーマ<4888> 299 -11
量子科学技術研究開発機構QST病院と新たな粒子線治療の実現に向け基本合意。
上昇して始まるが買い続かず。
サクシード<9256> 1446 -400
28日ストップ安の売り地合いが継続。
フルッタ<2586> 93 +2
中国展開で輸出貿易企業と提携。
フィーチャ<4052> 280 -41
27日高値で達成感。
クオリプス<4894> 4235 +105
27年3月期損益予想を上方修正。《CS》
スポンサードリンク