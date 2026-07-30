SHIFT子会社JADC、陸上自衛隊の防衛装備品向けRMF技術支援を受託

■2028年3月末まで約1年9カ月、リスク管理業務の整理・分析を支援

SHIFT<3697>(東証プライム)のグループ会社で、防衛領域に特化したコンサルティング企業の株式会社Japan Aerospace & Defense Consulting(JADC)は7月29日、陸上自衛隊が整備・運用する防衛装備品などにおけるRMF(リスク管理枠組み)対応の技術支援役務を受託し、6月23日にプロジェクトを開始したと発表した。期間は2028年3月31日までの約1年9カ月を予定する。

プロジェクトでは、陸上自衛隊が整備・運用する防衛装備品のRMF対応業務について、技術的事項の整理・分析を行い、業務の円滑な実施を支援する。RMFは、情報システムの準備、分類、管理策の選択・実装、評価、認可、継続監視を通じて、ライフサイクル全体でリスクを管理する枠組みである。

防衛省は2023年に「防衛省の情報保証に関する訓令」を改正し、米国国防総省で採用されるRMFを導入した。DoDI 8510とNIST SP800に基づく継続的なリスク管理を、防衛省・自衛隊の情報システムのライフサイクル全般で進めており、対象は従来のIT分野からIoTやOTを含む領域へ広がっている。

JADCは、RMF対応コンサルティングや防衛産業サイバーセキュリティ基準への対応支援などで培った実績、RMFに関する知見、防衛分野のサイバーセキュリティに関する専門性が技術要件を満たしたとしている。同社は2025年4月にSHIFTグループが設立し、防衛関連省庁・企業向けに調査研究、技術支援・工程管理、RMFコンサルティングなどを提供している。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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