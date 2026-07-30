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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏GDP速報値、英中央銀行が政策金利発表、米GDP速報値など

2026年7月30日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏GDP速報値、英中央銀行が政策金利発表、米GDP速報値など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
14:00　消費者態度指数(7月)　　33.8


日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)


＜海外＞
17:00　独・GDP速報値(4-6月)　　0.5％
18:00　欧・ユーロ圏景況感指数(7月)　　95
18:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(7月)　　-15.9
18:00　欧・ユーロ圏失業率(6月)　6.2％　6.2％
18:00　欧・ユーロ圏GDP速報値(4-6月)　0.5％　0.5％
20:00　ブ・FGVインフレ率IGPM(7月)　-1.03％　-0.50％
20:00　英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表　3.75％　3.75％
20:30　ブ・ローン残高(6月)　　0.6％
20:30　ブ・融資残高(6月)　　7兆3000億レアル
20:30　ブ・個人ローン・デフォルト率(6月)　　7.6％
21:00　ブ・全国失業率(6月)　5.4％　5.6％
21:00　独・CPI(7月)　2.6％　2.3％
21:00　メキシコ・GDP(4-6月)　0.9％　0.2％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　20.5万件　18.7万件
21:30　米・GDP速報値(4-6月)　2.3％　2.1％
21:30　米・個人所得(6月)　0.3％　0.7％
21:30　米・個人消費支出(6月)　0.4％　0.7％
21:30　米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(6月)　0.1％　0.3％


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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