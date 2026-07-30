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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏GDP速報値、英中央銀行が政策金利発表、米GDP速報値など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏GDP速報値、英中央銀行が政策金利発表、米GDP速報値など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
14:00 消費者態度指数(7月) 33.8
日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)
＜海外＞
17:00 独・GDP速報値(4-6月) 0.5％
18:00 欧・ユーロ圏景況感指数(7月) 95
18:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(7月) -15.9
18:00 欧・ユーロ圏失業率(6月) 6.2％ 6.2％
18:00 欧・ユーロ圏GDP速報値(4-6月) 0.5％ 0.5％
20:00 ブ・FGVインフレ率IGPM(7月) -1.03％ -0.50％
20:00 英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表 3.75％ 3.75％
20:30 ブ・ローン残高(6月) 0.6％
20:30 ブ・融資残高(6月) 7兆3000億レアル
20:30 ブ・個人ローン・デフォルト率(6月) 7.6％
21:00 ブ・全国失業率(6月) 5.4％ 5.6％
21:00 独・CPI(7月) 2.6％ 2.3％
21:00 メキシコ・GDP(4-6月) 0.9％ 0.2％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 20.5万件 18.7万件
21:30 米・GDP速報値(4-6月) 2.3％ 2.1％
21:30 米・個人所得(6月) 0.3％ 0.7％
21:30 米・個人消費支出(6月) 0.4％ 0.7％
21:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(6月) 0.1％ 0.3％
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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