SWISSのA330、客室の煙で緊急着陸　4月にデリーで負傷事故を起こした機体

スイスインターナショナルエアラインズ（SWISS）のエアバスA330が7月27日、飛行中に客室で煙が発生したため、米メイン州のバンゴー国際空港に緊急着陸した。この機体は同年4月、インドのデリーでエンジントラブルにより緊急脱出を行い、複数の負傷者を出した機体と同一である。煙の原因は現時点で特定されておらず、米連邦航空局（FAA）とSWISSが調査を進めている。

■月曜日の大西洋上空での出来事

現地時間7月27日（月）午前10時26分ごろ、SWISSのLX16便は予定より約26分遅れてチューリッヒ空港を出発し、ニューヨークのジョン・F・ケネディ国際空港へ向かう予定約8時間の大西洋横断飛行に就いた。フライト追跡データによると、同機はゲートからの出発が遅れた後、北大西洋上空の巡航高度3万6000～3万8000フィート（約1万973～1万1582メートル）まで上昇した。

離陸から約6時間半後、ノバスコシア州沿岸付近で、ビジネスクラス客室の前方に煙が発生した。乗員はすでに高度3万2000フィート（約9754メートル）への降下を開始していたが、メイン州沿岸沖を通過した直後、国際的に使用されている緊急コード「スコーク7700」を発信した。これは、同機を監視するすべてのレーダー施設に緊急事態を知らせ、空域内で同機に優先権を与えるトランスポンダ信号である。その後、乗員はメイン州のバンゴー国際空港へのダイバートを要請した。

フライト追跡データによると、緊急事態の宣言後、同機は約10分間で2万2000フィート（約6706メートル）以上降下した。これは、できるだけ早く着陸することが求められる煙発生時の標準的な緊急手順に沿った急速な降下である。リアルタイムで同便を追跡したAviation A2Zも、この急降下を確認している。

■地上での対応：消防隊の熱画像検査で異常なし

LX16便の進入に備え、バンゴー消防署の複数の消防車両、救助隊、救急車が滑走路沿いに待機した。同機は米東部時間午後12時14分ごろに無事着陸し、滑走路上で完全に停止した。これは、空港の救難・消防チームが機体外部や脚格納部を目視および熱画像で検査する前に行う標準的な手順である。Simple Flyingは、この着陸時刻と緊急対応態勢を確認している。

熱画像検査の結果、機体のどこにも火災や異常な熱の兆候は見つからなかった。火災が確認されなかったため、4月のデリーで負傷者が出た緊急脱出のように、乗客を脱出用スライドで避難させる必要はなかった。安全確認のため1時間近く滑走路上にとどまった後、同機はターミナルまで地上走行することを許可された。乗客は通常の手順で降機した。Aviation A2Zは、地上検査から乗客の降機までの一連の経過を報じている。

航空会社の広報担当者マイケル・ペルツァー氏は、乗客と乗員の計208人全員が無事だったと確認した。

空港広報担当者のエイミー・シボドー氏によると、バンゴー国際空港の滑走路は米東部時間午後12時30分ごろに再開された。同氏は、着陸から約30分後だったと説明している。

■コックピットの火災か客室の煙か：未解決の食い違い

SWISSは今回の緊急事態について、「ビジネスクラス前方で発生した、現時点では原因不明の煙」と説明した。乗客からは電気系統が焦げたような臭いがしたとの報告があり、少なくとも1人は座席から発生した可能性を指摘している。

一方、FAAの初期説明はこれと大きく異なっていた。FAAの広報担当者スティーブ・クルム氏はPortland Press Heraldに電子メールで、乗員がコックピットでの火災を報告したと述べた。これは、航空会社が説明した客室内の煙とは、発生場所も深刻度も明確に異なる。ただしクルム氏は、この情報は暫定的なものであり、変更される可能性があるとも説明している。Portland Press Heraldは、双方の説明を報じている。

コックピットの火災だったのか、客室内の煙だったのかという食い違いについて、公には整合する説明が示されていない。航空会社は、詳細な検査が完了するまで原因について推測しないとしている。

■なぜ客室の煙は即座の緊急対応を要するのか

航空安全上の手順では、飛行中に発生した原因不明の煙は、熱画像検査やほかの証拠によって明確に否定されるまで、潜在的な機内火災として扱われる。その理由は機体の構造にある。壁面パネルの内部や天井の裏側、貨物室など、容易に確認できない場所で発生した火災の煙は、目に見えるようになる前に壊滅的な水準まで広がる可能性があり、目視できる段階に達した後には、対応できる時間が極めて短くなるためだ。

ICAO（国際民間航空機関）とEUROCONTROL（欧州航空航法安全機構）の航空安全知識ベースであるSKYbraryのガイダンスによると、客室内の重大な火災は乗員が直面し得る最悪の事態の一つであり、有毒な煙によって乗員が行動不能になったり、機体を制御できなくなったりするおそれがある。

LX16便の状況には、乗員が考慮したとみられるもう一つの要素があった。もしノバスコシア州に到達する前の大西洋上で煙がさらに深刻化していれば、最も近い陸地まで数百マイル離れていたことになる。その場合、大西洋を横断するワイドボディ機の乗員は、緊急時の選択肢として外洋への着水も考慮しなければならない。航空安全アナリストによると、煙が発生した際にノバスコシア州が比較的近かったことと、乗員が迅速にダイバートしたことは、まさにこうした判断を反映している。

■バンゴーは大西洋横断便の一般的な緊急着陸空港か？

メイン州のバンゴー国際空港は地理的に有利な位置にあり、西行きの大西洋横断便の多くにとって有力なダイバート先となっている。同空港は、北米と欧州を結ぶ数学的に最短となる曲線経路「大圏航路」の直下に位置し、東から米国へ向かう便が最初に利用できる主要空港となる。Simple Flyingによるダイバート先の分析でも、バンゴーの立地が最大の戦略的利点として挙げられている。

同空港の滑走路は1万400フィート（約3170メートル）を超え、現在商業運航されているあらゆるワイドボディ機を受け入れられる長さがある。ボストンやニューヨークと比べて空域が混雑しておらず、米国税関・国境警備局の施設もあるため、予定外の着陸であっても乗客の入国手続きを行える。Simple Flyingによるバンゴーのダイバート受け入れ機能に関する分析は、このような事態に同空港が長年備えてきたことを伝えている。

空港の記録によると、バンゴーは2004年から2012年までに647件の予定外着陸を受け入れた。内訳は、燃料補給が388件、天候が139件、医療上の理由が50件、整備上の問題が49件、保安上の理由が21件である。同空港がこうした役割を担うようになった背景は、大型軍用機の基地として建設された第二次世界大戦期にさかのぼる。そのため、現在も主要ハブ空港に匹敵する長さの滑走路を備えている。

■HB-JHK機が2026年に経験したこと

今回の事案の中心となった機体には、調査当局が新たな事案との関連を検証することになる特有の履歴がある。

4月26日、デリー発チューリッヒ行きのLX147便として運航されていたHB-JHK機には、乗客228人、幼児4人、乗員13人が搭乗していた。同機は現地時間午前1時すぎ、左側のロールス・ロイス製Trent 772B-60エンジンに故障と火災警報が発生したため、インディラ・ガンディー国際空港の滑走路28で離陸を中止した。SWISSのニュースルームは、エンジン故障と緊急脱出の決定を確認している。乗員が離陸を中止した際、機体の速度は約105ノットだった。標準的に離陸を中止できる速度域ではあったが、緊急制動によって主脚の車輪とブレーキが激しく加熱され、目に見える煙が発生して、火災の危険が生じるには十分な速度だった。

着陸装置周辺の火災リスクが高まる中、乗員は膨張式の脱出用スライドを使った全面的な緊急脱出を指示した。搭乗していた約245人のうち、乗客6人が病院に搬送され、そのうち2人が脚を骨折した。これは、高速で展開する脱出用スライドを使用する際に知られている負傷リスクと一致する。AeroInsideの事案記録でも負傷者数が確認されており、インド民間航空総局（DGCA）の航空調査官が正式な調査を開始した。

大規模な修理と検査を経て、HB-JHK機はデリーでの事案から約40日後となる6月4日、商業運航への復帰を許可された。

HB-JHK機はエアバスA330-343Xで、シリアル番号は1276。スイスの自治体にちなんで「Herisau（ヘリザウ）」という愛称が付けられている。2012年1月にSWISSへ納入され、バンゴーでの事案発生時の機齢は約14.6年だった。Simple Flyingが掲載したch-aviationの航空機データで、これらの仕様が確認されている。

■調査当局が今後検証すること

SWISSとFAAの双方が、LX16便で発生した煙に関する調査を開始した。調査結果がまとまる時期は発表されていない。

調査当局が現在検証している可能性が高い最大の未解決事項は、HB-JHK機で起きた2026年の2つの事案に関連があるかどうかだ。デリーでの事案では、負荷がかかった状態で左側のロールス・ロイス製Trentエンジンが故障し、ブレーキ周辺で火災が発生して、脱出用スライドによる全面的な緊急脱出が必要になった。バンゴーでの事案では、ビジネスクラス前方で原因不明の煙が発生し、初期情報ではコックピット火災が報告されたとする説明も出ている。

デリーでの事案後、HB-JHK機が地上にとどまっていた約40日間に実施された整備によって、機体のすべての問題が解消されたのか。また、デリーでの調査によって、客室またはコックピットの電気系統に対する追加検査の必要性が示されていた可能性はないのか。これらは進行中の調査で検証されるべき問題であり、SWISSは公には回答していない。

確かなのは、同じ機体を巡って3カ月足らずの間に2度の重大な緊急対応が行われ、1度目には乗客6人が負傷し、2度目には乗客と乗員の計208人が搭乗していたことだ。現在、二大陸の規制当局が、調査の範囲と機体の整備記録を精査している。

SWISSはまた、影響を受けたLX16便の全乗客に代替の移動手段を手配するため、バンゴー国際空港と調整していると述べた。

■2日前にポートランド国際ジェットポートで起きたこと

月曜日のバンゴーへのダイバートは、メイン州で72時間以内に起きた2件目の航空緊急事態だった。7月26日（土）、ポートランド国際ジェットポート発ニューヨーク行きのデルタ航空5860便が、電気系統の問題によって煙感知器が作動したため、離陸から数分後に緊急事態を宣言し、同空港へ引き返した。ポートランドの消防隊は機内で煙を確認できず、センサーの不具合または回路基板の問題だった可能性があるとみられている。乗客には同日中に代替機が用意された。

2件の事案に関連はなく、航空会社も機体も異なる。この偶然によって、メイン州の航空インフラが一時的に注目されることになった。

■よくある質問

●バンゴーに着陸したSWISS便の煙の原因は何ですか？

記事公開時点で、原因は特定されていません。SWISSは、大西洋横断飛行中にビジネスクラス前方で原因不明の煙が発生したことを確認しましたが、詳細な技術検査が完了するまでは推測しないとしています。FAAの初期説明では、乗員がコックピット火災を報告したとされており、航空会社による客室内の煙という説明とは異なります。この食い違いについて、公には整合する説明が示されていません。現在、航空会社とFAAの双方が調査を進めています。

●バンゴーを経由して飛行するのは安全ですか？また、なぜ多くの便がバンゴーへダイバートするのですか？

バンゴーは乗り継ぎ空港ではなく、設備の整った緊急時のダイバート先です。航空便はバンゴーを「経由して飛行する」というより、緊急着陸先として利用しています。同空港は、大西洋横断飛行の最短経路となる大圏航路の直下に位置し、欧州から米国へ到着する便が最初に利用できる主要空港となっています。滑走路は1万400フィート（約3170メートル）を超え、空域は比較的混雑しておらず、急な国際線の到着にも対応できる米国税関・国境警備局の施設を備えています。2004年から2012年までに647件の予定外着陸を受け入れており、この役割に対応できる設備と人員を備えています。

●同じ機体が2026年に2度の重大な事案に関与したことを、旅行者は懸念すべきですか？

3カ月足らずの間に2度の緊急事態が記録された機体については、整備履歴と調査結果を精査する必要があります。1度目は乗客6人が負傷したエンジン故障で、2度目は原因不明の客室内の煙でした。未解決の重要な問題は、デリーでの事案後に実施された検査によって、HB-JHK機が運航に復帰する前に根本的な問題がすべて解消されていたのか、また、デリーでの調査結果がバンゴーでの煙発生と関係しているのかという点です。調査当局がこれらの疑問に答えるまで、旅行者は2つの事案に関連があるかどうかを判断できません。現在、二大陸の規制当局が両方の事案を調査しています。

●スコーク7700とは何を意味し、なぜ重要なのですか？

スコーク7700は、乗員が同機を監視するすべての航空交通管制機関に一般的な緊急事態を知らせるために発信する、国際的に標準化されたトランスポンダコードです。航空機がスコーク7700を発信すると、直ちに着陸の優先権が与えられ、ほかの航空機は進路を空けるよう誘導され、受け入れ空港の緊急対応部門が待機します。LX16便では、乗員がメイン州沿岸沖を通過した直後にスコーク7700を発信したため、機体が着陸する前からバンゴーの消防車両、救助隊、救急車が滑走路沿いに配置されていました。

元記事: SWISS A330 Behind Delhi Slide Injuries Diverts Again: Bangor Smoke Emergency