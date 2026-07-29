日銀、7月31日は金利1%据え置きの公算　円が約40年ぶり安値圏、GDP見通しは上方修正へ

日本銀行は7月31日の金融政策決定会合で、政策金利を1%に据え置くことがほぼ確実視されている。市場の関心は、同時に公表される「展望レポート」でのGDP成長率の上方修正や、植田和男総裁の記者会見におけるインフレリスクへの言及に向けられている。円相場が約40年ぶりの安値水準に沈むなか、総裁の発言次第ではキャリートレードの巻き戻しなど、市場に大きな影響を与える可能性がある。

■市場の焦点は金利据え置きから総裁発言へ

日銀の政策委員会が7月31日に2日間の会合を終える際、市場が織り込んでいる金利据え置きが決定されることはほぼ確実とみられている。市場が注視しているのは別の要素であり、午後の記者会見で植田和男総裁が用いる具体的な表現や、決定と同時に公表される四半期ごとの「展望レポート」に示される成長率およびインフレ率の数値である。東京の9人の政策委員による据え置き決定であっても、総裁の発言が予想より多い、あるいは少ない追加利上げを示唆すれば、数分で為替相場を1%動かす可能性がある。円が対ドルで約40年ぶりの安値水準まで下落している市場環境において、植田総裁は就任以来、特に難しい政策コミュニケーションを迫られている。

本記事執筆時点（2026年7月27日、換算値は概算）で、ドル円相場は1980年代半ば以来となる1ドル＝163.57円前後で推移しており、本記事公開直前の取引では一時163.99円を付け、円は約40年ぶりの安値を更新した。

■1995年以来の高金利でも続く円キャリートレード

日銀は6月16日の会合で政策金利を25ベーシスポイント引き上げ、1.00%とした。これは1995年以来の高水準であり、現在の金融政策正常化局面における3回目の利上げとなった。高市早苗首相が最近任命した審議委員の一人である浅田東一郎氏は、経済の下振れリスクが過小評価されているとして唯一反対票を投じ、賛成7、反対1での決定となった。

この金利水準は日本にとって歴史的な意味を持つものの、米連邦準備制度理事会（FRB）の政策金利の目標レンジ（3.50～3.75%）との間には、依然として約250～275ベーシスポイントの金利差が存在する。この金利差が、世界の金融市場で長く続いてきた取引の一つを支えている。すなわち、低金利で円を借り入れ、ドルに交換して利回りの高い米国資産に投資し、その利ざやを得る円キャリートレードだ。実際には、外国為替のロールオーバーの仕組みを通じて日々収益が積み上がるため、日銀の金利がFRBを下回っている限り、世界の投資家は円よりもドルを保有することでプレミアムを受け取ることになる。

その結果、日本の財務省が今年4月28日から5月27日にかけて、日本の歴史上でも最大級と報じられた11兆7349億円（約717億ドル）の直接的な為替介入を実施して以降も、円は持続的な回復を見せていない。介入直後に円は一時的に安定したものの、再び下落に転じ、7月21日には1ドル＝163円台に戻った。JPモルガン・チェース銀行のFXリサーチ責任者である棚瀬順哉氏は、「市場が以前想定していた防衛ラインは事実上消滅した」と指摘した。市場は1ドル＝162円に達するよりかなり前に日本政府が介入すると想定していたという。その水準で介入が行われなかったか、介入が行われても円安を止められなかったとの見方から、円の下落を見込む市場参加者はますます自信を深めている。

■金曜日の決定以上に「展望レポート」が重要視される理由

日銀は「経済・物価情勢の展望（展望レポート）」を、1月、4月、7月、10月の年4回公表している。金曜日の会合はそのうちの1回にあたり、レポートに盛り込まれる改定後の予測は、将来の利上げに対する日銀の確信度を市場が読み取るための主要な材料となる。

日銀の考えに詳しい関係者によると、政策委員会は2026年度の実質GDP成長率見通しを、4月時点の0.5%から約0.8%へ上方修正すると予想されている。この上方修正の背景には、2つの構造的な要因がある。第一に、世界的なAIインフラ投資により、AIハードウェアのサプライチェーンで重要な役割を担う日本の半導体および精密機器製造業の受注残が高水準となっていることだ。第二に、中東紛争が航路の混乱やエネルギー価格の高騰を通じて日本の輸出経済に打撃を与えるとの当初の懸念が、6月の米国とイランによる暫定的な停戦合意を受けた原油価格の下落により、部分的に後退したことである。

インフレに関しては、より複雑な状況となっている。成長見通しを押し上げた原油価格の下落は、日銀の2026年度のコアCPI見通しを、4月時点の2.8%から小幅に下方修正させる要因になるとみられている。しかし関係者によれば、政策委員会はこれをインフレ警戒姿勢の後退とはみなしていないという。戦争に伴うサプライチェーンの迂回による物流コストの上昇、輸入原材料のコストを押し上げる円安、そして1990年代以降のどの時期よりも積極的にコスト上昇分を価格へ転嫁するようになった日本企業の価格設定行動の変化などを背景に、日銀は物価の上振れリスクを警戒する表現を維持すると予想されている。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券のアナリストは調査ノートで、日銀は物価見通しに対するリスクが上振れ方向に偏っているとの見方を維持する可能性が高いと指摘し、次回利上げの基本シナリオを12月としている。同ノートはまた、「日銀がインフレの上振れに対する警戒感を強めた場合、あるいは止まらない円安を受けて政権が利上げは不可避だと判断した場合には、その時期が9月や10月に前倒しされる可能性がある」と付け加えている。

■植田総裁の発言をどう読み解くか：シグナルの意味

7月31日午後3時30分（日本時間、米東部時間では同日午前2時30分）に予定されている植田総裁の会合後の記者会見は、世界中の為替取引担当者によってリアルタイムで分析されることになる。最も情報価値の高いシグナルは、政策委員会の予測と比べたインフレの軌道をどのような表現で説明するかである。以下の具体的な表現に注目が集まる。

植田総裁がインフレの上振れリスクを「従来の評価よりも大きい」と表現したり、中長期的な期待インフレ率が日銀の許容範囲を超える形で上昇していると示唆したりした場合、市場はこれをタカ派的と受け止めるだろう。その結果、円高が進んでキャリートレードの収益性が低下し、10月利上げの可能性が高まるとみられる。日銀の手法をモデルにしたバンク・オブ・アメリカの複合指標は、中長期的な期待インフレ率についてすでに2%の基準を超えたと報じられており、タカ派的な見方と整合する。

一方、植田総裁が表現を強めることなく、従来の「上振れリスクは存在するが管理可能である」という枠組みを維持した場合、シグナルは曖昧となり、キャリートレードを支える環境が続く。市場は10月と12月の利上げをほぼ同程度に織り込んでいる。今週実施されたブルームバーグのエコノミスト52人を対象とした調査では、40%が10月、50%が12月を予想しており、回答者の59%が高市政権の影響力を早期の利上げを妨げる可能性がある要因として挙げた。また、7月23日に実施されたロイターのエコノミスト87人を対象とした別の調査では、86%が12月までに政策金利を1.25%へ25ベーシスポイント引き上げると予想している。

政策委員会はまた、日本国債の買い入れ減額に関する方針を更新すると予想されている。これは効果の表れ方は緩やかだが、構造的に重要な政策手段であり、政策金利とは別に日本の長期金利へ影響を与える。継続的な減額によって日本のイールドカーブの長期ゾーンの利回りが上昇すれば、機関投資家にとって国内資産の相対的な魅力が増し、円で資金を調達して海外でキャリーポジションを構築するインセンティブが徐々に低下することになる。

■キャリートレードのリスク：2024年8月の教訓

キャリートレードの仕組みは、一般的な金融政策決定の事前予想では過小評価されがちなリスクを生み出している。2024年8月、日銀が予想を下回る小幅な利上げ（わずか15ベーシスポイント）を伝え、同時にFRBが今後の利下げを示唆した際には、金利差の縮小によって世界中で円キャリーポジションの急速かつ連鎖的な巻き戻しが発生した。世界の株価指数は数日のうちに急落した。レバレッジをかけたキャリーポジションへの追加証拠金請求により、投資家は円建ての借入金を返済するために円を買い戻そうとし、複数の資産クラスで売却を余儀なくされた。

この2024年8月のメカニズムは、金曜日の日銀の政策コミュニケーションにも直接関係する。タカ派的なサプライズ、すなわち10月利上げの可能性を明確に高める発言や、中立金利に向けたより急速な引き締めを示唆する発言があれば、市場が予想する将来の金利差が縮小し、現在のさらに大規模な円売りポジションの一部巻き戻しを引き起こす可能性がある。日銀内で特にタカ派的な立場を取る田村直樹審議委員は、政策金利を「数カ月の間隔で」約2%の中立的な水準へ近づけるべきであり、インフレリスクが強まれば日銀は「躊躇なく利上げのペースを加速させる」べきだとの見解を示している。一方、投資家は、11.7兆円規模の介入でも円相場を1ドル＝163円より円高の水準に維持できなかったことから財務省の介入に対する警戒感を弱めている。インプライド・ボラティリティも安定しているため、円キャリーポジションを保有しやすいとの感触が強まっている。

ここには明確な矛盾がある。市場参加者のポジションが円キャリートレードに最も集中し、環境が最も安定しているように感じられるときこそ、急激な巻き戻しに対して最も脆弱になるということだ。

■高市首相による人事と日銀の独立性への焦点

金曜日の会合は、高市首相が任命した2人目の審議委員として6月30日に就任した佐藤綾乃氏にとって、初めて議決権を行使する場となる。金融緩和の擁護者と評される57歳の元研究者である佐藤氏は、就任会見で「金融政策はインフレに焦点を当てるべきだが、財政政策は物価高の影響を受ける家計や企業を支援すべきだ」と慎重な見解を示した。この発言は、明確にタカ派的な方向性を示すというより、経済指標を重視する姿勢を表したものだった。

佐藤氏は、6月の利上げに反対票を投じた浅田東一郎氏に続いて政策委員会に加わり、高市首相が任命した慎重姿勢の委員は2人となった。野村證券のFXストラテジストである宮入裕介氏は、制度面の懸念について「現時点で日銀の独立性が脅かされているとは言わないが、政府は日銀の政策決定において、より大きな影響力を持とうとしている」と述べた。より速いペースでの利上げを求める可能性が高い2人のタカ派委員、田村氏と高田創氏は2027年7月に任期満了を迎える予定であり、その時点で高市首相は後任を任命する権限も得ることになる。

この政治的な計算は抽象的なものではない。ロイターの7月23日の調査ではエコノミストの86%が12月までに1.25%への利上げを予想しているが、ブルームバーグの調査回答者の59%は、高市政権の影響が利上げのペースを遅らせる可能性があるとみている。経済指標が本来正当化するよりも利上げを抑える中央銀行は、キャリートレードを支える金利差をより長く維持し、円安を長引かせることになる。調査対象となったエコノミストの79%は、現在の円安がすでに日本経済のファンダメンタルズと比べて過度な水準にあるとみている。

■市場が注視するインフレ見通しと国債減額のペース

日銀の政策決定内容は、7月31日の東京時間正午ごろ（米東部時間では7月30日午後11時ごろ）に発表される見通しだ。植田総裁の記者会見は、その後の7月31日午後3時30分ごろ（米東部時間では同日午前2時30分ごろ）に行われる。

金利決定そのもの以外で、特に重要な情報を含む具体的な要素は以下の通りである。

インフレに関する表現：政策委員会は上振れリスクが「高まった」と表現するか、それとも単に「引き続き存在する」とするか。前者はタカ派的なシグナルであり、後者は現状維持を示すシグナルとなる。

成長に関する説明：政策委員会はGDP成長率見通しの上方修正を、追加利上げを正当化する条件とどの程度明確に結びつけるか。「AI需要が持続すれば」といった条件付きの説明は、無条件のものよりもタカ派的な意味を持つ。

日本国債の買い入れ減額ペース：国債買い入れの減額ペースが加速すれば、政策金利が動かなくても日本の長期金利が上昇し、キャリートレードの相対的な魅力が低下する。

円相場について：片山さつき財務相は、為替介入という選択肢があると繰り返し警告しているが、市場はそうした発言を概ね織り込み済みとしている。ロイターの7月23日の調査では、エコノミストの70%が2027年第2四半期までに政策金利が少なくとも1.50%に達すると予想しており、51%が1.50%をターミナルレート（利上げの最終到達点）とみなしている。

■注目ポイントQ&A

●2026年7月31日に日本銀行は何を決定しますか？

政策金利を1.00%に据え置くとの予想が圧倒的です。より重要なのは同時に公表される四半期ごとの「展望レポート」で、2026年度の実質GDP成長率見通しが4月時点の0.5%から約0.8%へ上方修正される一方、インフレ見通しは小幅に下方修正されるとみられています。また、次回の25ベーシスポイントの利上げが10月と12月のどちらになる可能性が高いかを探るため、決定後の植田総裁の記者会見における発言が注視されます。

●円キャリートレードとは何ですか？なぜ金曜日の会合が重要なのですか？

円キャリートレードとは、日本の低金利（現在1.00%）で円を借り入れ、ドルへ交換して、FRBのより高い金利（3.50～3.75%）を反映した米国資産に投資する取引です。外国為替のロールオーバーの仕組みを通じて、約250～275ベーシスポイントの金利差に基づく収益を日々積み上げます。金利差が大きく、蓄積した収益を打ち消すほど急速に円高が進まない限り、円キャリートレードを支える構造は維持されます。金曜日の「展望レポート」や植田総裁の発言によって将来の利上げ時期が前倒しされると受け止められた場合、予想される将来の金利差が縮小し、取引の魅力が低下してポジションの一部巻き戻しを引き起こす可能性があります。これは、2024年8月に日銀の予想を下回る利上げとFRBの政策転換シグナルが重なって金利差が急速に縮まり、世界的な株価急落を引き起こしたのと同じメカニズムです。

●日銀の次回の利上げはいつになると予想されていますか？

エコノミストの予想は2026年10月と12月に分かれています。ブルームバーグの調査では40%が10月、50%が12月を予想しています。一方、7月23日のロイター調査では、86%が12月末までに政策金利を1.25%へ25ベーシスポイント引き上げると予想しており、高市政権からの政治的圧力が利上げを遅らせる可能性のある要因として挙げられています。さらに先を見ると、ロイターの回答者の70%が2027年第2四半期までに少なくとも1.50%に達すると予想し、51%が1.50%をターミナルレートとみています。

●日本の円買い介入は効果を上げていますか？

持続的な効果は出ていません。財務省は2026年4月28日から5月27日にかけて、過去最大級と報じられた11兆7349億円（約717億ドル）の為替介入を実施しましたが、円は一時的に回復した後に再び下落し、7月21日には1ドル＝163円台に戻りました。JPモルガンのFXリサーチ責任者は、市場が以前介入を想定していた1ドル＝162円前後の水準を円相場が突破したことで、介入に対する市場の警戒水準が事実上後退したと指摘しています。円相場が持続的に回復するには、日米金利差の縮小、エネルギー輸入コストの低下、または日銀による一段と積極的な金融引き締めが必要です。構造的なキャリープレミアムが残る限り、介入だけで円高を維持することは困難です。

元記事: Bank of Japan Holds Rates at 1% and Upgrades GDP Forecast as Yen Nears 40-Year Low