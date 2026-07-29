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東証グロ－ス指数は大幅続落、イベント控え積極的な買いは見送り
*17:13JST 東証グロ－ス指数は大幅続落、イベント控え積極的な買いは見送り
東証グロース市場指数 862.33 -13.27／出来高 4億1044万株／売買代金 1439億円東証グロース市場250指数 666.12 -10.45／出来高 1億7546万株／売買代金 1067億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅続落。値下がり銘柄数は330、値上がり銘柄数は226、変わらずは37。
前日28日の米株式市場でダウ平均は大幅に3日続伸。格付け会社フィッチが第3四半期の世界リスク見通しを巡り人工知能（AI）大規模投資が主要信用リスクになり得ると警告しハイテク株の売り圧力となった。ダウは一部企業決算を好感し、続伸。ナスダックは終日軟調に推移し、主要指数は高安まちまちで終了した。
今日のグロ－ス市場は売りが優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は2.22％安となった。朝方は底堅く推移した。昨日の米株式市場は指数によって高安まちまちだったが、ダウ平均が1.03％高で3日続伸となったことが東京市場の株価支援要因となった。一方、熊本地震が経済に及ぼす影響が懸念され、投資家心理を慎重にさせた。また、東証グロース市場指数が昨日、年初来安値を更新したことから、株価の調整は長期化するとの見方があった。さらに、日本時間の明日未明に、米国で連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表とウォーシュ米連邦準備理事会（FRB）議長の記者会見が予定されており、これを見極めたいとして積極的な買いは見送られた。こうした状況から、今日の東証グロース市場指数は、朝方は上昇する場面があったが上値は重く、取引開始後に下に転じた後は午前は下げ幅を拡大。午後も戻りの鈍い展開となった。
個別では、第3四半期営業利益が前年同期比2.0倍と上期の2.1倍から増益率が縮小したマクアケ＜4479＞、前日上昇したが長い上ひげとなり手仕舞い売りを誘った学びエイド＜184A＞、前日ストップ安の売り地合いが継続したサクシード＜9256＞、27日高値で達成感が意識されたフィーチャ＜4052＞が下げた。時価総額上位銘柄では、MTG＜7806＞やパワーエックス＜485A＞が下落。値下がり率上位には、アーキテクツSJ＜6085＞、Birdman＜7063＞などが顔を出した。
一方、開放空間で利用できるマイクロ波技術を開発したと発表したマイクロ波化学＜9227＞、27年3月期損益予想を上方修正したクオリプス＜4894＞、第1四半期営業利益が54.1％増となったSBIリーシング＜5834＞、中国展開で輸出貿易企業と提携したと発表したフルッタ＜2586＞が上げた。時価総額上位銘柄では、フリー＜4478＞やタイミー＜215A＞が上昇。値上がり率上位には、イノバセル＜504A＞、アスタリスク＜6522＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 504A|イノバセル | 553| 80| 16.91|
2| 9227|マイクロ波化学 | 922| 105| 12.85|
3| 6522|アスタリスク | 1632| 173| 11.86|
4| 5240|ｍｏｎｏＡＩ | 228| 18| 8.57|
5| 3187|ミラタップ | 350| 27| 8.36|
6| 2370|ＭＤＮＴ | 26| 2| 8.33|
7| 4424|Ａｍａｚｉａ | 390| 30| 8.33|
8| 4058|トヨクモ | 2387| 166| 7.47|
9| 5242|アイズ | 2490| 167| 7.19|
10| 5034|ｕｎｅｒｒｙ | 2432| 147| 6.43|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9256|サクシード | 1446| -400| -21.67|
2| 4479|マクアケ | 855| -169| -16.50|
3| 6085|アキテクツＳＪ | 85| -13| -13.27|
4| 4052|フィーチャ | 280| -41| -12.77|
5| 7063|バードマン | 104| -14| -11.86|
6| 5132|ｐｌｕｓｚｅｒｏ | 1712| -209| -10.88|
7| 6613|ＱＤレーザ | 1243| -148| -10.64|
8| 485A|パワーエックス | 1360| -160| -10.53|
9| 184A|学びエイド | 316| -36| -10.23|
10| 6548|旅工房 | 106| -12| -10.17|《SK》
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