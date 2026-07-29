*17:08JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、夕方は持ち直し

29日の東京市場でドル・円は下げ渋り。163円後半で日本の為替介入への警戒感から円買いに振れ、163円88銭から下落基調に。米連邦公開市場委員会（FOMC）の政策決定を前にドルに調整売りが強まり、午後は163円28銭まで下値を切り下げた。ただ、夕方にかけては持ち直す展開となった。

・ユ-ロ・円は186円63銭から186円19銭まで値を下げた。

・ユ-ロ・ドルはユ-ロ・ドルは1.1382ドルから1.1403ドルまで上昇した。

・日経平均株価：始値62,734.68円、高値63,138.04円、安値60,448.90円、終値61,434.19円(前日比930.73円安)

・17時時点：ドル・円163円60-70銭、ユ-ロ・円186円50-60銭

【要人発言】

・ネタニヤフ・イスラエル首相

「イランから攻撃を受ければ激しい力で反撃」

「イランとの合意に懐疑的」

「9月に国連総会出席のためNYを訪問」

【経済指標】

・豪・消費者物価指数(6月)：前年比+3.8％、予想+4.1％、前回+4.0％《TY》