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出来高変化率ランキング（14時台）～マイクロ波化学、テセックなどがランクイン

2026年7月29日 14:42

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記事提供元：フィスコ

*14:42JST 出来高変化率ランキング（14時台）～マイクロ波化学、テセックなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月29日　14:17　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜9227＞ マイクロ波化　　　 2818000 　79634　 347.67% 0.1517%
＜6337＞ テセック　　　　　　778200 　136039.56　 280.83% 0.1178%
＜2767＞ 円谷フィール　　　　3452700 　744876.28　 260.7% 0.2072%
＜2586＞ フルッタフルッタ　　6805500 　68087.18　 256.8% 0.0329%
＜8218＞ コメリ　　　　　　　436200 　252699.3　 217.23% 0.1115%
＜2929＞ ファーマフーズ　　　572000 　53924.94　 198.93% 0.019%
＜543A＞ ARCHION　　　173971600 　6944873.18　 193.09% -0.0517%
＜2653＞ イオン九州　　　　　82700 　43433.44　 193% -0.0007%
＜5834＞ SBIリーシンク　　337100 　187283.92　 177.53% 0.0703%
＜449A＞ SSSPヘ無　　　　176250 　28665.988　 176.87% -0.0004%
＜4290＞ PI　　　　　　　　2028400 　287063.44　 175.57% 0.0597%
＜1813＞ 不動テトラ　　　　　276900 　152650.88　 170.25% -0.0261%
＜2211＞ 不二家　　　　　　　90800 　56416.86　 165.38% 0.0068%
＜504A＞ イノバセル　　　　　490500 　52745.54　 165.21% 0.1543%
＜8927＞ 明豊エンター　　　　374000 　40519.7　 164.08% -0.0043%
＜2011＞ SM日高配　　　　　257000 　49745.979　 159.78% 0.0075%
＜1368＞ iFTPXWベ　　　355034 　12633.213　 156.42% -0.006%
＜3565＞ アセンテック　　　　665800 　70850.78　 151.64% 0.0393%
＜2971＞ エスコンJPN　　　2135 　60916.38　 147.91% 0.0084%
＜9605＞ 東映　　　　　　　　377100 　551668.2　 146.92% 0.0701%
<3455> HCM　　　　　　　3349 　88321.64　 146.14% 0.0081%
<3459> サムティレジ　　　　4848 　114531.52　 144.41% 0.0115%
<586A> NF日経エン　　　　1546040 　104673.216　 144.12% 0.0277%
<261A> 日水コン　　　　　　37600 　20491.88　 140.27% 0.0009%
<2640> GXゲームアニ　　　109368 　103455.276　 139.79% 0.0529%
<1546> NFダウヘ無　　　　3277 　78612.226　 134.05% 0.0064%
<7678> あさくま　　　　　　56600 　106779.8　 133.83% -0.0094%
<1929> 日特建　　　　　　　249800 　91828.38　 132.9% 0.0201%
<1569> TPX－1倍　　　　116480 　27190.709　 132.71% 0.0021%
<412A> 台湾テク50　　　　28474 　31774.472　 132.44% -0.0774%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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