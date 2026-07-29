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出来高変化率ランキング（14時台）～マイクロ波化学、テセックなどがランクイン
*14:42JST 出来高変化率ランキング（14時台）～マイクロ波化学、テセックなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月29日 14:17 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜9227＞ マイクロ波化 2818000 79634 347.67% 0.1517%
＜6337＞ テセック 778200 136039.56 280.83% 0.1178%
＜2767＞ 円谷フィール 3452700 744876.28 260.7% 0.2072%
＜2586＞ フルッタフルッタ 6805500 68087.18 256.8% 0.0329%
＜8218＞ コメリ 436200 252699.3 217.23% 0.1115%
＜2929＞ ファーマフーズ 572000 53924.94 198.93% 0.019%
＜543A＞ ARCHION 173971600 6944873.18 193.09% -0.0517%
＜2653＞ イオン九州 82700 43433.44 193% -0.0007%
＜5834＞ SBIリーシンク 337100 187283.92 177.53% 0.0703%
＜449A＞ SSSPヘ無 176250 28665.988 176.87% -0.0004%
＜4290＞ PI 2028400 287063.44 175.57% 0.0597%
＜1813＞ 不動テトラ 276900 152650.88 170.25% -0.0261%
＜2211＞ 不二家 90800 56416.86 165.38% 0.0068%
＜504A＞ イノバセル 490500 52745.54 165.21% 0.1543%
＜8927＞ 明豊エンター 374000 40519.7 164.08% -0.0043%
＜2011＞ SM日高配 257000 49745.979 159.78% 0.0075%
＜1368＞ iFTPXWベ 355034 12633.213 156.42% -0.006%
＜3565＞ アセンテック 665800 70850.78 151.64% 0.0393%
＜2971＞ エスコンJPN 2135 60916.38 147.91% 0.0084%
＜9605＞ 東映 377100 551668.2 146.92% 0.0701%
<3455> HCM 3349 88321.64 146.14% 0.0081%
<3459> サムティレジ 4848 114531.52 144.41% 0.0115%
<586A> NF日経エン 1546040 104673.216 144.12% 0.0277%
<261A> 日水コン 37600 20491.88 140.27% 0.0009%
<2640> GXゲームアニ 109368 103455.276 139.79% 0.0529%
<1546> NFダウヘ無 3277 78612.226 134.05% 0.0064%
<7678> あさくま 56600 106779.8 133.83% -0.0094%
<1929> 日特建 249800 91828.38 132.9% 0.0201%
<1569> TPX－1倍 116480 27190.709 132.71% 0.0021%
<412A> 台湾テク50 28474 31774.472 132.44% -0.0774%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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