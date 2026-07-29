*13:51JST TalentX--- TISIが「MyTalent Platform」を導入

TalentX ＜330A＞は28日、TISI ＜3626＞が、統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」内のリファラル採用サービス「MyRefer(MyTalent Refer)」を導入し、リファラル採用を本格始動したと発表した。

TISIは、金融決済領域をはじめ、高い信頼性が求められる基幹システム構築を強みとし、「人的資本シナリオ」のもとで事業変革を担う「先鋭人材」の育成・採用に注力している。採用人数の確保だけでなく入社後の定着や活躍を見据えたカルチャーフィットを重視しており、社員を介して候補者のスキルや人柄を把握できるリファラル採用に着目していた。同社では、特別な施策がない状況でも応募経路の10％以上を社員紹介が占めていたことから、その文化を全社へ定着させる狙いで「MyRefer(MyTalent Refer)」の導入を決定した。導入後は、社員のアクセス状況や活動状況に応じた働きかけが可能となり、導入1カ月で社内認知が着実に拡大し、人事への相談件数も増加するなどの効果が見られ、主体的な紹介文化の醸成が進み、2032年までにリファラル採用比率を30％へ引き上げる目標を掲げている。《KT》