『Spider-Man 2』最新パッチ配信、PS5 Pro向けネイティブPSSR 2.0対応と無料スーツ2種を追加

Insomniac Gamesは7月28日、『Marvel's Spider-Man 2』の最新パッチを配信開始した。本アップデートでは、PS5 Pro向けのネイティブPSSR 2.0サポートや、全プレイヤー向けの無料スーツ2種、省電力モードが追加される。映画最新作の公開に合わせたもので、PS5およびPC版の全ユーザーが追加費用なしで利用可能だ。

■2つの無料スーツとクロスメディア展開

Insomniac Gamesは火曜日（7月28日）早朝、『Marvel's Spider-Man 2』にパッチv1.005.000を配信した。このアップデートには、PS5 Proでのソニーの「Enhanced PlayStation Spectral Super Resolution（PSSR 2.0）」のネイティブサポート、ピーター・パーカー用の2つの無料コスメティックスーツ、そして全PS5コンソール向けの新しい省電力（Power Saver）モードという、注目すべき3つの追加要素が含まれている。このアップデートは、7月31日（金）の全米公開に先駆けて本日から海外市場で公開が始まった映画『Spider-Man: Brand New Day』の全世界劇場公開に合わせたものだ。Insomniac GamesがX（旧Twitter）で発表した通り、PC版もSteamおよびEpic Games Storeで同時にv2.727.0.0へとアップデートされた。

これら3つの追加要素はすべて無料である。ゲーム本編を所有しているか、現在同タイトルがカタログに含まれているPlayStation Plusのエクストラまたはプレミアムプランに加入していれば、追加の購入は必要ない。

新たに追加された2つのスーツは、今後2週間以内に登場するソニー作品と直接連動している。

『Spider-Man: Brand New Day』にインスパイアされた「Fresh Start Suit」は、映画の美学を取り入れ、ピーター・パーカーにより地に足のついたシルエットを与えている。デスティン・ダニエル・クレットンが監督を務め、トム・ホランド、ゼンデイヤ、ジェイコブ・バタロンが出演し、ジョン・バーンサルやマーク・ラファロも加わるこのMCU映画は、金曜日に全米で公開される。『ノー・ウェイ・ホーム』（2021年）以来となるピーター・パーカーの単独作品であり、彼が何者であるか世界が忘れてから4年後を舞台としている。

「Marvel Tōkon: Fighting Souls Suit」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントが販売するアークシステムワークスの新作4対4タッグ格闘ゲームのビジュアルスタイルに合わせた、セルシェーディングのアニメ調デザインを採用している。同作は8月6日に発売され、初期ロースターとして20キャラクターが登場する。TechTimesの以前の報道によれば、このクロスプロモーションは双方向で行われ、『Fighting Souls』のアルティメットエディションを購入したプレイヤーには、『Spider-Man 2』にインスパイアされた「Advanced Suit 2.0」コスチュームが提供されるという。

InsomniacはXで、両スーツとも無料で追加購入は不要であると確認した。スーツを入手するには、本日のアップデートをインストールしてゲームを起動するだけでよく、スーツは直接ワードローブに追加される。

■ネイティブPSSR 2.0の仕組みとシステム設定との違い

PS5 Proユーザーにとって、本日のパッチにおけるより重要な追加要素は、Enhanced PSSRのネイティブサポートである。これは、『Spider-Man 2』が今回のアップデートまで依存していたシステム全体のPSSR切り替え機能とは意味合いが異なる。

その違いは以下の通りだ。PS5 Proのシステム全体のPSSR切り替え機能は、専用パッチを必要とせずに、互換性のあるあらゆるゲームにソニーのAIアップスケーリングを適用する。これは機能するものの、汎用的な動作にとどまる。アップスケーリングアルゴリズムには、処理対象のゲームに特化した情報が提供されないからだ。ゲームがモーションをどう処理しているか、深度パイプラインがどのようになっているか、フレームタイプ間で内部解像度がどう変化するかをアルゴリズムは把握していない。WccfTechが本日のパッチに関する報道で指摘したように、同作はこれまでシステム全体の切り替え機能に依存しており、アップスケーラーの改良版を考慮していなかった。

ネイティブなPSSR 2.0の統合はそれを変える。開発者がネイティブのEnhanced PSSR APIを使用するようにゲームにパッチを当てると、アップスケーラーはゲーム固有のレンダリングデータ（モーションベクター、深度バッファ、何がどのくらいの速度で動いているかというフレームごとのヒント）を受け取ることができ、アルゴリズムがよりシャープな再構成の決定を下せるようになる。ソニーは2026年3月の公式発表でその結果について、「画像の再構成がより正確になり、モーションの安定性が向上し、開発者はPS5 Pro上でパフォーマンスと忠実度のバランスをとる柔軟性が高まる」と説明している。

このアップグレードを支える技術アーキテクチャは、ソニーとAMDの共同開発プログラム「Project Amethyst」から生まれたものだ。ソニーは同じ発表の中で、「新しいPSSRで使用されているアルゴリズムとニューラルネットワークは、AMDとのProject Amethystパートナーシップに由来する」と確認している。PSSR 2.0に関する発売前の技術報道によれば、内部的には、ソニーが「Multi Frame Super Resolution 2（MFSR2）」と呼ぶ技術を中心に構築されており、現在のフレームだけでなく過去のシーン状態の配列を分析することで、より多くの時間的データを使用して各ピクセルの再構成をより正確に行うという。

この実用的な効果を得るにはタイトルごとの開発者パッチが必要であり、本日のアップデートがまさにそれを提供している。v1.005.000以前のPS5 Pro版『Spider-Man 2』は、システム切り替え機能による汎用的なPSSRパスで動作していた。ネイティブ統合により、Insomniacとソニーはアップスケーラーを『Spider-Man 2』の特定のレンダリングパイプラインに合わせて調整できるようになった。今朝公開されたプレイヤーの初期報告によれば、以前のアプローチと比較して、よりクリアな映像になり、ぼやけが著しく軽減されているという。

ネイティブのEnhanced PSSRサポートを受けるゲームはこれが初めてではない。『Resident Evil Requiem』がローンチ時に搭載した最初のタイトルであり、2026年3月のシステムソフトウェアアップデートにより、『Monster Hunter Wilds』『Final Fantasy VII Rebirth』『Silent Hill f』などにもサポートが拡大された。しかし、ライフサイクルの3年目を迎えようとしている『Spider-Man 2』が今回そのリストに加わったことで、業界の技術アナリストたちは、このアップグレードがPS5 Proの価値提案を再考させるほど重要なものであると評価している。

ネイティブパッチを持たない古いタイトルのためのフォールバックとして、システム切り替え機能は引き続き利用可能だ。しかし、ネイティブサポートを受けたゲームにとっては、ネイティブパスが優れた選択肢となる。

■省電力モードと今後の展開

本日のパッチにおける3つ目の追加要素である省電力（Power Saver）モードは、すべてのPS5ハードウェアに適用され、消費電力を削減するためにゲームのパフォーマンスを抑えることができる。これは小規模ながらも歓迎すべき追加であり、ここ数ヶ月で他のPlayStation Studiosタイトルに追加された同様のオプションと一致している。

これら本日の追加要素は全体として、個々の機能以上に目立たないある事実を反映している。それは、スパイダーマンフランチャイズが現在、ソニーの主要なクロスメディアの柱としての地位を確立しているということだ。本日のパッチに含まれる2つのスーツは、今後登場する2つのソニー作品（MCUの主要な劇場公開作品と、高く評価されている開発元による新しいファーストパーティ格闘ゲーム）に直接結びついており、これらは互いに9日以内にリリースされる。Insomniacは別途、9月15日に発売される次期PS5専用タイトル『Marvel's Wolverine』にも、「Marvel Tōkon: Fighting Souls」のコラボレーションスーツが追加されることを確認している。

2023年10月にPS5専用タイトルとして発売されて以来、『Spider-Man 2』は1600万本以上を売り上げ、そのうち最初の11日間で500万本以上を販売した。これは同世代のPlayStation専用タイトルの中で最も早く売れた作品の一つである。PC版発売時の報道によれば、Nixxes Softwareによる2025年1月のPC移植版では、強化されたレイトレーシングとともにDLSS 3、FSR 3.1、XeSSのサポートが追加され、そのオーディエンスをさらに拡大した。本日のパッチはネイティブPSSR 2.0を搭載しており、発売以来最も重要なPS5 Pro向けの技術的アップグレードとなる。

■アップデートの適用方法

パッチは標準的な自動アップデートとして配信される。PS5では、起動時にコンソールのアップデートキューに表示される。SteamおよびEpic Games StoreのPCプレイヤーは、各プラットフォームの標準的なアップデートメカニズムを通じてv2.727.0.0を受け取る。新しいスーツにアクセスするために購入は必要なく、インストールして起動し、ワードローブを確認するだけでよい。

■注目ポイントQ&A

●ネイティブPSSR 2.0サポートとは何ですか？PS5 Proのシステム全体の切り替え機能とはどう違うのですか？

PS5 Proには、専用パッチなしで互換性のあるゲームにソニーのAIアップスケーリングを適用する、システム全体のPSSR切り替え機能が含まれています。これは、処理対象のゲームについて具体的な情報を何も知らない汎用的なアルゴリズムを使用します。本日の『Spider-Man 2』のパッチが提供するネイティブPSSR 2.0統合は、Insomniacの開発者がゲーム固有のレンダリングデータ（モーションベクター、深度バッファ、時間的ヒント）をソニーのアップスケーリングアルゴリズムに直接渡せることを意味します。これにより、『Spider-Man 2』のフレームレンダリング方法に特化して調整された、より正確な画像再構成が可能になります。プレイヤーの初期報告やソニー自身の技術説明によれば、その結果として、システム切り替えパスと比較してよりシャープな出力が得られ、モーションブラーが減少します。

●2つの無料の『Spider-Man 2』スーツはどうすれば入手できますか？

パッチv1.005.000（PS5）またはv2.727.0.0（PC）をインストールし（コンソールまたはPCで自動的にプロンプトが表示されるはずです）、ゲームを起動してください。『Spider-Man: Brand New Day』にインスパイアされた「Fresh Start Suit」と、「Marvel Tōkon: Fighting Souls Suit」がピーター・パーカーのワードローブに表示されます。追加の購入、DLCパック、ゲーム内通貨は必要ありません。

●本日のアップデートの恩恵を受けるにはPS5 Proを購入する必要がありますか？

いいえ。2つの無料スーツと新しい省電力モードは、すべてのPS5ハードウェアとPCに適用されます。ネイティブPSSR 2.0のアップグレードは、ソニーのAIアップスケーリングチップ（NPU）を搭載した唯一のPlayStationコンソールであるPS5 Proに特化したものです。Proをお持ちでない標準のPS5およびPCプレイヤーも、追加費用なしでスーツと省電力モードを受け取ることができます。

●『Marvel's Spider-Man 2』は完全に購入しなくてもプレイできますか？

はい。『Marvel's Spider-Man 2』は現在、PlayStation Plusのエクストラカタログに含まれており、サブスクリプション以外の追加費用なしで利用できます。また、PlayStation Storeや、PC向けにはSteamおよびEpic Games Storeで購入することも可能です。

元記事: Spider-Man 2 Gets Native PSSR 2.0 and Two Free Suits in Brand New Day Patch