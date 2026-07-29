TikTok Shop Japan、1年でユーザー30倍超と発表　中国法下のデータ義務も論点に

TikTok Shop Japanは、日本でのサービス開始から1年を迎え、2025年7月から2026年6月までの間にユーザー数が30倍超に増えたと発表した。7月28日に東京都内で開いたプレスラウンドテーブルでは、国内企業30社を対象とする中小企業支援プログラム「Japan SOAR Together」も発表した。ただし、これらの数値は北京に本社を置く親会社ByteDanceが公表したもので、第三者による監査は受けていない。日本の出店者や消費者、ブランド戦略担当者は、ByteDanceが中国の国家情報法の適用対象であることも踏まえ、プラットフォームの利用を検討する必要がある。記事中の通貨換算は2026年7月28日時点の為替レートに基づく概算である。

■日本での「発見型コマース」1年目：データが示す実態

TikTok Shop Japanは2025年6月30日にサービスを開始し、キーワード検索ではなくショート動画やライブ配信を通じてユーザーが商品に出会う「発見型コマース」のモデルを日本市場に持ち込んだ。この市場では長らく、楽天市場（年間流通取引総額〈GMV〉約6兆円、約370億ドル）、Amazon Japan（年間GMV約1.5兆円、約90億ドル）、Yahoo!ショッピングが大きな存在感を持ってきた。これら3つのプラットフォームは、2025年の日本の消費者向けeコマースGMVの推定55～60％を占めていた。

7月28日のプレスラウンドテーブルで公表されたTikTok Shop Japanのデータによると、初年度のGMVの70％超は、直接検索ではなく、動画やライブ配信といったコンテンツを起点とする購入によるものだった。ユーザー数は2025年7月の基準値と比べて30倍超に増えたという。ただし、同プラットフォームは、日本におけるユーザー数の実数やGMVの総額を開示していない。

ブランドによる日本でのTikTokの捉え方を変える可能性があるのが、ユーザーの年齢構成に関するデータだ。サービス開始前の分析では、TikTokのコマース事業はZ世代に偏ると一般に想定されていた。しかし、TikTok Shop Japanによると、実際には35歳以上がユーザー全体の約60％を占め、18～34歳は約40％だった。ショップ開設前、日本には約2600万人の成人TikTokユーザーがいた。コマースの利用が比較的高い年齢層に広がったことは、10代のアーリーアダプターに依存するのではなく、既存の利用者を購買につなげることに成功した可能性を示している。

■ライブ配信がTikTok Shop Japanのコンテンツ経由GMVの60％を生み出す理由

TikTok Shopの仕組みは、重なり合う2つのアルゴリズム層で構成されている。1つ目は、TikTokの標準的な「おすすめ（For You）」フィードのランキングだ。ショート動画の拡散を左右するのと同じシステムで、視聴時間、視聴完了率、エンゲージメントを基に最適化する。2つ目はTikTok Shop固有のコマース層で、コンバージョン率、販売速度、セラーアカウントの健全性を追跡する。購入につながった商品動画は、単純な再生回数にかかわらず、ショップ関連のレコメンドで優先的に表示される。セラーがライブ配信を始めると、TikTokのアルゴリズムは開始から120秒以内に、その配信をエンターテインメントまたはコマースの配信プールに分類する。コマースに分類された配信には、同プラットフォームで最近商品を購入した視聴者からのトラフィックが振り向けられる。

TikTok Shop Japanによると、こうした仕組みにより、コンテンツを起点とするGMVの約60％が、ショート動画ではなくライブ配信から生まれたという。業界調査では、ライブコマースのコンバージョン率は同等の商品動画の3～8倍とされる。その主な要因として、在庫が減っていく様子を確認できるリアルタイムの希少性、配信中にほかの視聴者がコメントしたり購入したりする様子が生む社会的証明、視聴者が継続的な配信を通じて配信者との間に築く擬似的な信頼関係という、3つの心理的メカニズムが挙げられる。

ライブコマースは2016年に中国で始まった。AlibabaのTaobaoが導入した形式を、後にTikTokの中国市場向けサービスであるDouyinが大規模に展開した。TikTok Shop Japanの発表は、実績のあるこの仕組みが、最近まで定着しにくいと一部のアナリストからみられていた日本市場にも持ち込まれたことを示している。日本の消費者は購買判断が慎重で、ブランドへの忠誠心も高いため、衝動買いを促すライブ販売には適さないと評されていた。

2つのブランド事例から、この仕組みが実際にどのように機能するかが分かる。ライブコマースを早期に導入した企業の1つであるCrocs Japanは、月30回を超えるライブ配信を実施している。TikTok Shop Japanのデータによると、同社のライブコマースによるGMVは、プラットフォーム参加初月から2カ月目にかけて40倍超に増加した。同社はライブ配信で、Jibbitzチャームを使ったカスタマイズをリアルタイムで実演している。静止画だけでは伝えにくい商品の魅力を、視聴者が参加できるスタイリング企画として見せる狙いだ。Gap Japanは、2026年4月にTikTok Shopへ参加した後、異なるアプローチを採用した。自社の販売スタッフをTikTokクリエイターとして起用し、店舗スタッフが個人のアカウントからショート動画を投稿した。TikTok Shop Japanによると、Gap Japanの参加2カ月目のGMVは初月の200倍となった。スタッフは164本の動画を制作し、最も多く視聴された動画は再生回数410万回を超えたという。

■アフィリエイトの仕組み：上位セラーの動画経由GMVの90％超をクリエイターが創出

TikTok Shopのアフィリエイトセンターは、クリエイターを介したコマースモデルを大規模に運用するための基盤だ。セラーがアフィリエイトセンターに商品を登録すると、独立したクリエイターが商品一覧を閲覧し、紹介したい商品を選び、商品ごとに固有のトラッキングリンクを受け取る。TikTokのコマースアルゴリズムは、各クリエイターのコンテンツから発生したコンバージョンを追跡し、その実績に応じて報酬を支払う。セラーはインプレッションに対して料金を支払うのではなく、コンバージョンが発生した場合にのみ報酬を支払うことで顧客を獲得できる。

TikTok Shop Japanのデータによると、2026年6月時点で、売上上位セラーの動画経由GMVの90％超は、クリエイターとのアフィリエイト提携を通じてもたらされた。Anker Japanの「Brand Day」キャンペーンは、このモデルを大規模に展開した事例だ。同社は100人を超えるクリエイターと提携し、150本を超えるショート動画を制作するとともに、3日間連続でライブ配信を実施した。TikTok Shop Japanによると、キャンペーン期間中のGMVは通常の50倍超となり、3日間すべてで全カテゴリーを通じた日次GMVの1位を獲得した。キャンペーン後には、一部のAnker製品で、競合するeコマースプラットフォームにおける検索回数と売上も増加した。TikTok Shop Japanはこれを、発見型コマースがより広い小売市場に波及する「ハロー効果」と呼んでいる。

取り扱いカテゴリーも、初期のソーシャルコマースで中心となりがちな美容やファッション以外へ広がっている。2026年上半期時点で、TikTok Shop JapanでGMVが発生しているカテゴリーには、レディースファッション、スキンケア・メイクアップ、健康食品・飲料、玩具、スポーツ・アウトドア用品、スマートデバイス、ウェアラブルデバイスなどがある。レディースファッションではアクセサリーとジュエリー、スキンケア・メイクアップではフレグランスが特に高い成長を示している。同プラットフォームは2026年4月に「LIVE Auction」機能を開始し、中古品にも対象を広げた。こうした動きは、価格を重視する利用者へ対象市場を広げるとともに、流行商品の販売だけに依存するコマースモデルからの脱却を進めるものだ。

■Japan SOAR Together：職人や地域の生産者を対象とする中小企業アクセラレーター

7月28日に1周年データとあわせて発表された「Japan SOAR Together」は、TikTok Shopが世界で展開する「Supporting Our Artisans and Retailers」イニシアチブの日本版だ。ByteDanceによると、このグローバルイニシアチブは2024年以降、10を超える市場で1500人を超える起業家を支援してきたという。日本版は国内の中小企業30社を対象とし、社会起業家の育成や地域の中小企業支援に実績を持つ、東京都の認定NPO法人ETIC.（エティック）との提携により開発されている。

同プログラムは、現地訪問、メンタリング、デジタルマーケティングやeコマース運営に関する実践的なスキル開発、事業成長支援を提供する。特に、職人、地域特産品の生産者、農業事業者を重視している。これらの事業者は、ブランドの知名度が商品の発見を左右するキーワード検索型のeコマースでは、消費者の目に触れにくい傾向があった。経済産業省によると、日本のBtoC eコマース市場は2024年に前年比5.1％増の26兆1000億円（約1590億ドル）に達した一方、eコマース化率は9.8％にとどまった。これは、日本の小売取引の約90％が依然としてオフラインで行われていることを意味する。この差が、TikTok Shop Japanの狙う事業機会となっている。

応募開始は2026年8月の予定だ。このプログラムに先立ち、TikTok Shopは2026年3月、人気クリエイターと地域企業を組み合わせ、ライブ配信で地域特産品を販売する「TikTok Shop Local」を開始した。香川県での取り組みでは、参加したセラーから、購入者の大半が県外の顧客だったとの報告があった。その後に実施された沖縄県での取り組みでは、10組を超えるクリエイターグループが2日間にわたり、那覇市内の複数の場所からライブ配信を行い、合計視聴回数は750万回を超えた。

■ByteDanceが中国法上負う義務と、日本のセラー・消費者への意味

TikTok Shop Japanのすべての出店者、クリエイター、消費者は、中国・北京に本社を置くByteDanceが運営するプラットフォーム上で取引している。この法的管轄に伴う問題については、プレスラウンドテーブルや各社の事例資料では触れられていなかった。

中国の国家情報法は2017年に施行され、第7条で「いかなる組織および国民も、法に従って国家情報活動を支持し、協力しなければならない」と定めている。また、2017年施行の中国サイバーセキュリティ法は、中国国内で、または中国を通じて事業を行う企業が保有するデータについて、中国政府当局に広範な検査権限を認め、特定のデータを国内に保存するよう企業に義務付けている。2021年施行のデータセキュリティ法と個人情報保護法にも、政府によるデータアクセスに関係する規定がある。

China Law Translateに寄稿する法学者のジェレミー・ダウム氏は、国家情報法第7条には、企業に能動的なデータ共有を行わせるための直接的な執行手段がなく、同法の条文では「情報活動」の意味も定義されていないと指摘している。同法が実務上どこまで及ぶかを論じる際には、この点を考慮する必要がある。一方、米国国土安全保障省は、同法について、中国の企業や組織に「国外および国内で収集した」データを中華人民共和国へ引き渡すよう強制するものだと説明している。中国政府がTikTok Shopの出店者または消費者のデータにアクセスしたと確認された事例は、公には報告されていない。

一方、2022年12月には、ByteDanceが、中国にいる従業員が米国のジャーナリストのTikTokデータへ無断でアクセスし、その位置情報の追跡や情報源の特定に利用したことを認めている。また、中国政府は、ByteDanceの中国国内子会社であるDouyin Information Service Co., Ltd.の1％の「黄金株」を保有し、それに伴う取締役ポストには政府系機関の関係者が就いている。ByteDanceは、米国の国家安全保障上の懸念に対処するため2026年1月に設立されたTikTok USDSの合弁事業についても19.9％の持ち分を維持している。複数の報道機関が確認した報道によると、ByteDanceはレコメンドアルゴリズムに対する管理権も維持した。

Internet Safety Labsの分析によると、日本のセラーと消費者に関係する、TikTok Shopのシステムを通じて処理されるデータには、購入・取引履歴、閲覧履歴や商品への反応、セラーの在庫・価格戦略、クリエイターによるアフィリエイトキャンペーンの実績、TikTokの各機能が収集する場合の生体情報などが含まれる。日本には個人情報保護法（APPI）があり、TikTok Shop Japanには同法の規定を順守することが求められる。また、同社には、プラットフォームのセラーを責任上の直接の販売者として扱う、公正取引委員会の2025年の電子商取引透明性指針も適用される。

日本の出店者と消費者がデータ面のリスクを抑えるために取れる対策としては、TikTok Shop Japanの個人情報保護法に対応したプライバシー設定を確認すること、アカウントのプロフィールに保存する個人情報を最小限にすることなどがある。機密性の高い価格情報や在庫データを扱う企業は、セラー契約を締結する前に、国境を越えたデータの取り扱いに詳しいプライバシー分野の弁護士へ相談することも考えられる。

日本における同プラットフォームのセキュリティ態勢が、米国以外の別の市場に比べ、本質的にリスクが高い、または低いというわけではない。構造的な法的条件は共通している。日本で異なるのは、ByteDanceの広報資料が主張するペースでTikTok Shop Japanが成長しているようにみえる点だ。これは、その法的枠組みの下で処理されるデータの規模も拡大していることを意味する。

■TikTok Shop Japan対楽天・Amazon：販売形式だけではない構造的な競争

TikTok Shop Japanが掲げる「発見型コマース」は、単なるデザイン上の考え方ではなく、競争構造そのものに関する主張でもある。楽天市場、Amazon Japan、Yahoo!ショッピングはいずれもキーワード検索を中心に構築されている。ユーザーは欲しい商品をある程度把握したうえで検索語を入力し、表示された結果を比較する。これに対してTikTok Shopは、ユーザーが検索しようと考えるより前の段階で、エンターテインメントコンテンツを通じて商品を提示する。

この上流の位置取りは、新商品の初回購入需要を生み出す点でTikTok Shopに構造的な優位性をもたらす。一方、顧客が欲しい商品をすでに把握し、楽天市場やAmazonへ直接向かうような再購入需要の獲得では、構造的に不利となる。TikTok Shop Japanが生鮮食品、健康関連商品、寝具、米といった日常的に購入されるカテゴリーへ進出していることは、この再購入面の弱点を埋めようとしている可能性を示す。ただし、初年度のデータでは、GMVが新規購入者とリピート購入者に分けて開示されていない。

世界全体で、TikTok ShopのGMVは2024年の200億ドル（約3兆2800億円、1ドル＝164円で換算）から、2025年には330億ドル（約5兆4120億円、同）に増加した。TikTok Shopは、欧州と日本への事業拡大を、次に狙う7700億ドル（約126兆2800億円、同）規模の成長市場として位置付けている。日本の平均注文額は約5000円（約31ドル）で、一部の欧米市場では20％以上となる返品率も、日本では5～10％と非常に低い。こうした特性は、セラーにとって運営上魅力的であり、TikTok Shopが最適化してきた、高頻度かつ中程度の購入単価を想定したライブコマースモデルに適している。

■日本の出店者と中小企業が参入前に検討すべきこと

TikTok Shop Japanが公表した初年度の数字は、2025年6月以前にはソーシャルコマースが定着しにくいと広く評されていた日本市場で、同プラットフォームが勢いを得ていることを示している。ユーザーの60％を35歳以上が占めるというデータは、発見型コマースは若年層だけのものだという想定と食い違う。これは、ソーシャルチャネルでは自社の顧客層に届かないと考え、これまで投資を抑えてきたブランドにとって重要な意味を持つ。

ただし、この記事で扱った成長数値はすべてByteDanceの広報資料に基づくもので、第三者による監査は受けていない。「Japan SOAR Together」への参加企業は、親会社のByteDanceが、国家情報活動への協力を求め得る中国法の下で事業を行っているプラットフォーム上に、デジタルコマース戦略を構築することになる。プログラムのNPOパートナーであるETIC.は、社会起業家や地域企業の支援で評価されている組織であり、その参加はアクセラレータープログラムに制度面での信頼性を加える。ただし、ByteDanceのデータ関連義務を規定する法的枠組みを変えるものではない。

TikTok Shop Japanへの参入を検討する日本の中小企業にとって、判断すべきなのは、同プラットフォームが成長しているかどうかだけではない。ByteDance自身の説明に基づけば、成長していることは明らかだ。重要なのは、データ主権を巡るトレードオフを十分に理解し、意識的に受け入れられるかどうかである。日本の消費者には、同プラットフォームに適用される個人情報保護法による国内の法的保護があるが、それによってByteDanceに対する中国法上の要求が無効になるわけではない。TikTok Shop Japanの初年度を評価する際には、ユーザー数が30倍超に増えたという発表と、その成長を支える事業が置かれた法的条件の双方を見る必要がある。

■注目ポイントQ&A

●TikTok Shop Japanのユーザー数30倍超という発表は、第三者によって検証されていますか？

いいえ。2026年7月28日のプレスラウンドテーブルで発表された業績数値には、ユーザー数が30倍超に増えたとの主張、コンテンツ経由GMVが70％超を占めるとの数値、Crocs Japan、Gap Japan、Anker Japanの事例で示された増加倍率などがあります。いずれもTikTok Shop Japanによる自己申告で、第三者による監査は受けていません。同プラットフォームは、日本市場におけるユーザー数の実数やGMVの総額も開示していません。したがって、これらは監査済みの実績ではなく、傾向を示す指標として捉えるべきです。

●TikTok Shop Japanのライブコマースは、技術的にどのような仕組みですか？

TikTok Shopのレコメンドシステムは、重なり合う2つの層で構成されています。1つ目は、視聴時間、エンゲージメント、視聴完了率に基づいて動画を提示するTikTokの標準的なコンテンツランキングアルゴリズムです。2つ目はコマース固有の層で、タグ付けされた商品のコンバージョン率、販売速度、ショップの健全性を追跡します。セラーがライブ配信を始めると、TikTokのシステムは開始から2分以内に、その配信をエンターテインメントまたはコマースのコンテンツとして分類します。コマースに分類された配信は、同プラットフォームで最近商品を購入したユーザーに振り向けられます。業界調査によると、ライブ配信のコンバージョン率は同等の商品動画の3～8倍です。主な要因として、リアルタイムの希少性、ほかの視聴者による購入という社会的証明、継続して登場する配信者と視聴者の間に形成される擬似的な信頼関係が挙げられています。

●Japan SOAR Togetherとは、どのようなプログラムですか？

Japan SOAR Togetherは、職人、地域特産品の生産者、農業事業者など、日本の中小企業30社を対象とするTikTok Shopのアクセラレータープログラムです。社会起業家の支援に取り組む東京都の認定NPO法人ETIC.との提携により開発されています。プログラムでは6カ月にわたり、現地訪問、メンタリング、デジタルマーケティング研修、事業成長支援を提供します。プログラムは2026年7月28日に東京都内のプレスラウンドテーブルで発表され、応募の詳細は同年8月に公表される予定です。応募を検討する事業者は、TikTok Shop Japanの公式チャネルで最新情報を確認する必要があります。

●ByteDanceは中国政府に対してどのようなデータ関連義務を負い、それはTikTok Shop Japanのユーザーにどう影響しますか？

ByteDanceは中国・北京に本社を置き、2017年施行の中国国家情報法の適用対象です。同法第7条は、すべての組織および国民に対し、国家情報活動を支持し、協力する義務を定めています。ByteDanceには、中国のサイバーセキュリティ法、データセキュリティ法、個人情報保護法も適用されます。これらの法律は、中国企業が保有するデータに政府当局がアクセスするための広範な権限に関係しています。中国政府がTikTok Shopのユーザーまたは出店者のデータにアクセスしたと確認された事例は、公には報告されていません。また、国家情報法上の協力義務を実際にどの程度直接強制できるかについては、法学者の間でも見解があります。しかし、ByteDanceが掲げるポリシーやサーバーの物理的な所在地にかかわらず、同社が中国法の適用を受けるという構造的な条件は変わりません。日本では、TikTok Shop Japanには個人情報保護法が適用され、国内法による保護が提供されますが、それによってByteDanceの中国法上の義務がなくなるわけではありません。リスクを抑えたい出店者や消費者は、TikTok Shop Japanのプライバシー設定を確認し、企業としての重要な判断については、データプライバシーに詳しい弁護士へ相談することが考えられます。

元記事: TikTok Shop Japan Grew 30x in a Year: Its China Parent’s Data Laws Come With It