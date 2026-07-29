*11:57JST SDエンターテイメント---カメリアキッズの英語・運動プログラム、17施設に導入

SDエンターテイメント＜4650＞は28日、子会社で企業主導型保育園「カメリアキッズ」を運営するITグループが、カメリアキッズで実践してきた英語プログラム「イングリッシュタイム」と運動プログラム「サーキットプログラム」の外部提供を2026年1月に開始したと発表した。

提供開始から約6か月となる現時点で、両プログラムは保育園・幼稚園など17施設に導入され、さらに5施設が導入を検討している。全国の保育園、幼稚園、認定こども園などを対象に、専門講師によるプログラムの実施、園ごとの年間カリキュラムの作成、教材および活動内容の提供を行っている。

両プログラムは、カメリアキッズが0～2歳児の保育現場で培ってきたノウハウをもとに開発・実践してきたもので、導入する園の対象年齢、保育方針、園児数、実施環境などに応じて内容を調整し、3～5歳児にも対応する。

英語や運動を専門とする職員の確保が難しい、活動の企画や教材準備に時間をかけにくい、園庭や十分な運動スペースがないといった保育現場の課題に対し、園ごとの環境に合わせた導入・運用支援を行う。また、東京都内の園では、東京都が推進する「とうきょう すくわくプログラム」の探究活動への活用も支援する。《KT》