*07:39JST NYの視点：米7月消費者信頼感指数：消費者は神経質に、労働市場に悲観的、利上げを正当化せず

コンファレンスボードが発表した米7月消費者信頼感指数は90.8と、予想外に6月92.2から低下した。原油価格の高止まりや中東情勢受け、消費者はより注意深くなっている証拠となった。6月分は91.2から92.2へ上方修正された。現況指数は114.9と、6月から上昇予想に反し低下し21年2月来で最低に落ち込み全体指数を押し下げた。期待指数は74.7と、予想を上回った。6月分も74.7と、74.4から上方修正され昨年8月来の高水準を維持した。

同時に、消費者の住宅や自動車購入意欲は緩やかに強まったほか、サービスへの支出意欲は強く、消費が引き続き成長を支えていく可能性が示唆された。また、12カ月のインフレ期待も平均5.5と、2月来の低水準となった事は、今後、消費者心理改善につながる可能性が期待される。

エコノミストが雇用状況を判断するうえで注視している雇用が「十分」24.6と「困難」21.5の差は3.1。6月3.8からさらに悪化し、2021年2月来で最低となり、雇用を得るのが寄り困難な環境となったことが明かになった。連邦準備制度理事会（FRB）関係者や市場関係者の見解に反し、消費者の労働市場への見解はそれほど強くないことが証明された。トランプ大統領から利下げの圧力がかけられているウォーシュFRB議長にとっては、連邦公開市場委員会（FOMC）メンバーの利上げ要請を退ける良い理由となる可能性がある。

◇米7月消費者信頼感指数：90.8（予想92.4、6月92.2←91.2）

現況：114.9（6月118.5←116.4）

期待：74.7（6月74.7←74.4）

●雇用（％）

十分：24.6（25.5）

不十分：53.9（52.8）

困難：21.5（21.7）

6カ月後の予想

増加：16.7（15.6）

減少：25.3（25.5）

不変：58.0（58.9）

所得

改善：20.3（20.7）

悪化：13.0（12.9）

不変：66.7（66.4）

●12カ月のインフレ期待

平均：5.5（5.9）《CS》