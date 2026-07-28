KEF、ロス・ラブグローブ氏デザインの新型ワイヤレススピーカーを7月30日に発表へ

KEFは、著名なインダストリアルデザイナーであるロス・ラブグローブ氏が手掛けた新型ワイヤレススピーカーを、2026年7月30日（現地時間）にロンドンで発表する予定だ。同氏がデザインした超高級スピーカー「Muon」の系譜を継ぐ製品とみられるが、価格や詳細なスペック、製品名などは現時点では未確認となっている。本記事では、ティーザー画像から読み取れる情報と、KEFの技術的背景について解説する。

■65年にわたる音響技術の歴史

KEFは1961年にRaymond Cookeによって設立された。Kent Engineering and Foundryの跡地にあるカマボコ兵舎（Nissen hut）を改装して設立されたことが社名の由来だ。同社は150以上の特許を持ち、スピーカー設計にコンピュータシミュレーションを初めて導入したメーカーであり、1988年に特許を取得したUni-Qドライバーの発明者でもある（KEFのUni-Q技術ページより）。

Wikipediaによると、KEFは1992年にGold Peak Groupに買収され、現在はGP Acoustics Internationalの傘下にある。製品開発と音響研究は現在もメイドストーンで行われており、Muon、Reference、Bladeなどのフラッグシップモデルはそこで組み立てられている。

メイドストーンの技術的系譜は、Uni-Qドライバー、Metamaterial Absorption Technology（MAT）、Uni-Coreなどの技術ポートフォリオに受け継がれている。新型ワイヤレススピーカーはこれらの技術の少なくとも1つを継承するとみられ、公開されたすべてのティーザー画像でUni-Qドライバーが確認できる。

■Uni-Qドライバーの重要性

KEFのUni-Q技術ページによると、従来のスピーカーでは高音域を担当するツイーターと中低音域を担当するミッド/バスドライバーがキャビネットのバッフルに数センチ離れて配置されている。この物理的な分離により、高音と中音が空間の異なる点から耳に届くため、クロスオーバーポイントで干渉が起きる「ロービング」現象が発生し、リスニングの「スイートスポット」が狭くなる。

KEFのUni-Qは、25mmツイーターをミッド/バスドライバーのコーンの音響的中心に正確に配置することで、両方の周波数が単一の点音源から放射されるようにしてこの問題を解決している。KEFの音響部門責任者であるJack Oclee-Brown博士は、耳と脳が音を処理する進化の過程に合わせて、空間的に離れた2つのドライバーからではなく、単一の一貫した音源から音を届けることが目標だと説明している。

AudiogradeによるLS50 Wireless IIのレビューによると、現在のワイヤレスラインナップに搭載されている第12世代Uni-Qには2つの重要な改良が加えられている。1つはツイーターギャップダンパーの追加による歪みの低減、もう1つはAcoustic Metamaterials Groupと共同開発したMetamaterial Absorption Technology（MAT）の採用による不要な高周波エネルギーの99%吸収である（ListenUpの仕様より）。

7月30日に発表されるスピーカーのティーザー画像には、深く湾曲したキャビネットに囲まれたUni-Qドライバーが写っている。ドライバー自体はこのクラスの製品ライン間で変更されていないため、性能向上があれば、それはドライバーアレイの変更ではなく、キャビネットの形状とアクティブ電子回路によるものになるとみられる。

■ロス・ラブグローブ氏と「Muon」の誕生

公式スタジオウェブサイトによると、ロス・ラブグローブ氏は1958年にウェールズのカーディフで生まれ、ソニーやApple、Knoll Internationalなどでプロジェクトを手掛けた後、1990年にロンドンでStudio Xを設立した。彼の哲学である「オーガニック・エッセンシャリズム」は、デザインされた物体の形は幾何学的な慣習からではなく、自然の法則から生まれるべきだというものだ。

KEFの公式製品ページによると、KEFがこの哲学を初めて適用したのは2007年頃の「Muon」だった。音響工学に形を決定させ、形が音響に奉仕するという条件で開発された。Hi-Fi Newsの技術レビューによると、その結果生まれたのは、高さ2メートル、重さ115kgのフロアスタンディング型スピーカーで、航空宇宙製造から借用したプロセスを用いて6mm厚の5083アルミニウム合金シートから製造された。

このスーパーフォーミングと呼ばれるプロセスにより、従来の金属加工では不可能な複合曲線と、ドライバーの出力を損なう共振を効果的に防ぐ剛性の高いキャビネットが実現した。生産は100ペアに限定され、当初の英国での発売価格は7万ポンド（現在の為替レートで約93,128ドル、約1,527万円、1ドル=164円換算）だった。SoundStage Hi-Fiのレビューによると、アップデートされたMuon Mk.IIの現在の米国小売価格は224,999.99ドル（約3,690万円、同換算）である。

その後、ラブグローブ氏はポータブルBluetoothスピーカー「Muo」や、ヘッドホン・イヤホンの「Mu」シリーズをデザインした（ecousticsのレビューより）。7月30日に発表される新スピーカーは、このラブグローブ氏とKEFのファミリーにおける4番目で最大の製品となる。

■「ワイヤレス」化がもたらす設計上の課題

Muonはパッシブスピーカーであり、キャビネット内にクロスオーバーネットワーク以外の電子機器を搭載していなかった。しかし、新スピーカーはワイヤレスであることが確認されており、これにより設計の要件が大きく変わる。

SoundStage Simplifiの技術レビューによると、KEFの既存のワイヤレスHi-Fiスピーカーはアクティブシステムであり、各ドライバーが専用のアンプを備えている。LS50 Wireless IIの場合、キャビネットあたり380ワットのアンプが密閉されたエンクロージャー内で熱を発生させる（ListenUpの仕様ページより）。さらに、DSPアルゴリズムによるクロスオーバー処理や、ハイレゾ音源に対応したストリーミングプラットフォームなど、多数の電子部品やアンテナ、発熱部品が内部に追加される。

新しいワイヤレススピーカーのキャビネットは、ラブグローブ氏の有機的なフォルムを維持しながら、これらすべてを収容しなければならない。ティーザー画像に見られる湾曲したキャビネットが、完全なアクティブ電子回路を搭載しつつ、Muonのような音響的剛性と視覚的ドラマチックさを実現できるかどうかが、このプロジェクトの最も興味深いエンジニアリング上の課題であり、7月30日の発表でその答えが明らかになり始めるだろう。

Business Growth Reportsの分析によると、世界のプレミアムオーディオ市場は2026年に約168億ドル（約2兆7,552億円、1ドル=164円換算）と推定され、年平均約5%で成長している。KEFの公式ブログでの「ラグジュアリーの新たな定義」というティーザーの言葉は、新スピーカーをデザインのコレクターズアイテムと音響機器の交差点に位置づけている。

■ティーザー画像が示唆するものと未確定情報

KEFの公式ウェブサイトに引用されているように、2026年7月14日に公開された公式ティーザーでは、新製品を「彫刻的なフォルム、エフォートレスなサウンド」と表現し、「驚くほどの音の透明感、よりシャープなディテール、広がりのあるサウンドステージ」を約束している。ラブグローブ氏の名前、Muon/Muo/Muの系譜、そしてワイヤレス形式であることが確認されている。

本記事執筆時点で未確認なのは、価格、製品名、Uni-Q以外のドライバー構成、キャビネット素材、アンプの出力、ストリーミングプラットフォームの仕様、ハイレゾオーディオ認証、および物理的な寸法である。ブックシェルフ型かフロアスタンディング型か、あるいは全く新しいものか、そしてKEFのラインナップの中でどこに位置づけられるのかは、木曜日（7月30日）まで分からない。

What Hi-Fi?は7月14日の報道で、この製品がMuonのより手頃な親戚か、LS50コレクションのラグジュアリーワイヤレス領域への拡張か、あるいはブランドにとって全く新しいカテゴリーを代表する可能性があると指摘した。StereoNETは7月15日の記事で、KEFの言葉は「既存のシリーズの日常的なアップデートよりも野心的でデザイン主導のもの」を示唆していると報じた。

Muonは製造した職人によって測定、署名、認証され、各ペアに固有の周波数特性曲線が添付されていた。新しいスピーカーが、ごく一部の購入者以外にも手の届く価格で、そのレベルの特注生産の経済性を再現する可能性は低いとみられる。しかし、Muonの美学をミラノでのデビューから20年近く経った今でも現代的に感じさせるデザイン言語は引き継がれる可能性がある。

そのフォルムの耐久性こそが、木曜日の発表を注目すべきものにしている。KEFはMuonへの郷愁を売ろうとしているわけではない。音響的な必要性から生まれるフォルム、装飾ではなく機能に奉仕する曲線という、ラブグローブ氏のスピーカー設計へのアプローチが、今でも形にする価値のあるアイデアを生み出すと賭けているのだ。

■注目ポイントQ&A

●KEFのUni-Qドライバーとは何ですか？また、なぜ新スピーカーに搭載されているのですか？

Uni-Qは、1988年に開発されたKEFの特許取得済み同軸ドライバーで、25mmツイーターをミッド/バスドライバーのコーンの音響的中心に配置しています。両方の周波数が同じ物理的ポイントから放射されることで、スピーカーは真の点音源として機能し、従来の2ドライバー設計で生じる干渉パターンや狭いリスニングのスイートスポットを排除します。新スピーカーのティーザー画像に見られる第12世代Uni-Qは、ツイーターギャップダンパーとMetamaterial Absorption Technology（MAT）を追加して歪みをさらに低減しています。ティーザーにこれが登場することは、新スピーカーが視覚的な魅力のために音質を犠牲にした製品ではなく、KEFの音響工学の伝統を完全に受け継いでいることを示唆しています。

●ロス・ラブグローブ氏は、この新スピーカーの前にKEFで何をデザインしましたか？

ラブグローブ氏のKEFでの仕事は、過去の3製品に及びます。「Muon」（2007年頃）は、高さ2メートル、重さ115kgのパッシブ型フロアスタンディングスピーカーで、航空宇宙用アルミニウムをスーパーフォーミング加工して作られ、100ペア限定で生産されました。当時の英国での価格は7万ポンド（現在の為替レートで約93,128ドル）で、現在のMuon Mk.IIの米国小売価格は224,999.99ドルです。「Muo」は、同じ有機的なフォルムを消費者向けの価格帯で実現したポータブルBluetoothスピーカーです。「Mu」シリーズは、オーバーイヤーヘッドホンと完全ワイヤレスイヤホンを展開しています。これら3つはすべて、外観のために押し付けられたものではなく、機能から導き出された複合曲線という、ラブグローブ氏の「オーガニック・エッセンシャリズム」の哲学を共有しています。

●このスピーカーが実際に機能する上で、「ワイヤレス」とは何を意味しますか？

KEFの製品ラインにおいて「ワイヤレス」とは、主電源からの解放ではなく、オーディオストリーミングを意味しており、スピーカーには依然として電源ケーブルが必要です。また、これはアクティブアーキテクチャであることも示しており、キャビネット内にドライバーごとのアンプ（通常は数百ワット）、クロスオーバーと室内音響補正を処理するデジタルシグナルプロセッサ、ハイレゾオーディオプロトコルをサポートするストリーミングプラットフォーム、および関連するアンテナと熱管理システムが内蔵されていることを意味します。外部アンプを必要としたパッシブ型のMuonとは異なり、新しいワイヤレススピーカーは自己完結型のシステムになります。LS50 Wireless IIやLS60 WirelessなどのKEFの既存のワイヤレススピーカーは、キャビネットあたり380ワットのアンプを使用し、最大24bit/384kHzのオーディオストリーミングをサポートしています。

●KEFの新しいスピーカーはいつ、どこで正式に発表されますか？

KEFは2026年7月30日にロンドンの本社で限定的なローンチイベントを開催する予定であり、そこで製品名、詳細な仕様、価格、発売時期が発表されると報じられています。そのイベントに先立って、価格、Uni-Q以外のドライバー構成、キャビネット素材などは公開されていません。

元記事: Muon Designer Ross Lovegrove Returns to KEF for Wireless Speaker Debut