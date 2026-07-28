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東証グロ－ス指数は大幅反落、東京市場全体にリスク回避ムード
*16:49JST 東証グロ－ス指数は大幅反落、東京市場全体にリスク回避ムード
東証グロース市場指数 875.60 -22.57／出来高 4億4661万株／売買代金 1283億円東証グロース市場250指数 676.57 -18.35／出来高 1億8119万株／売買代金 923億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅反落。値下がり銘柄数は397、値上がり銘柄数は145、変わらずは50。
前日27日の米株式市場でダウ平均は続伸。原油価格下落や金利低下、トランプ大統領が和平合意の可能性を指摘したことなどが株価の支えとなった。一方、中国政府系企業が液浸型深紫外線（DUV）露光装置の製造を開始したとの報道を受け半導体製造装置銘柄が売られ、ナウダックは下落に転じた。
今日のグロ－ス市場は売り優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は1.32％安となった。昨日の米株式市場は指数によって高安まちまちだったが、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が2.23％下落したことから、今日の東京市場は東証プライムの半導体関連株中心に売られ、日経平均は大幅安となった。半導体関連株に代わる投資先の一つとして新興市場にも資金が向かいやすくなるとの期待もあったが、今日は東京市場全体にリスク回避ムードが広がり、新興市場も東証プライムに歩調を合わせ、大幅に下げた。また、今週は、29日に米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表とウォーシュ米連邦準備理事会（FRB）議長の記者会見、31日に日銀金融政策決定会合の結果発表と植田日銀総裁の記者会見が予定されており、これを見極めたいとし押し目買いも限定的だった。一方、原油価格の低下などが市場で安心感となったが、今日は積極的な買いにはつながらず、東証グロース市場指数は終日、売りが優勢の展開だった。
個別では、抗体誘導ペプチド「FPP004X」の第1相臨床試験の速報結果を発表したファンペップ＜4881＞、前日ストップ高の反動安となったフィーチャ＜4052＞、22日高値で達成感が意識されたテラドローン＜278A＞、25日線維持できず手仕舞い売りが出たアスタリスク＜6522＞が下げた。時価総額上位銘柄では、MTG＜7806＞やパワーエックス＜485A＞が下落。値下がり率上位には、サクシード＜9256＞、JSH＜150A＞などが顔を出した。
一方、22日高値を更新し先高期待が高まったスマレジ＜4431＞、75日線を上抜け先高期待の買いを集めたBirdman＜7063＞、25日線を回復し先高期待が高まったトリドリ＜9337＞、75日線を上抜け先高期待が高まったモビルス＜4370＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やGO＜581A＞が上昇。値上がり率上位には、サイバー・バズ＜7069＞、学びエイド＜184A＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7063|バードマン | 118| 28| 31.11|
2| 7069|サイバー・バズ | 674| 66| 10.86|
3| 9337|トリドリ | 1666| 159| 10.55|
4| 4370|モビルス | 325| 24| 7.97|
5| 184A|学びエイド | 352| 19| 5.71|
6| 3976|シャノン | 595| 32| 5.68|
7| 7363|ベビーカレンダー | 1246| 64| 5.41|
8| 464A|ＱＰＳＨＤ | 1517| 74| 5.13|
9| 5619|マーソ | 877| 42| 5.03|
10| 7133|ヒュウガプライマ | 1246| 56| 4.71|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4881|ファンペップ | 52| -16| -23.53|
2| 9256|サクシード | 1846| -500| -21.31|
3| 4052|フィーチャ | 321| -80| -19.95|
4| 278A|テラドローン | 10380| -2540| -19.66|
5| 150A|ＪＳＨ | 447| -90| -16.76|
6| 584A|ＬｉＮＫＸ | 2240| -434| -16.23|
7| 5240|ｍｏｎｏＡＩ | 210| -40| -16.00|
8| 4381|ビープラッツ | 326| -58| -15.10|
9| 485A|パワーエックス | 1520| -257| -14.46|
10| 5242|アイズ | 2323| -386| -14.25|《SK》
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