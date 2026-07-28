ビットコインETFは3週連続の純流入、FRB決定前に下落ヘッジは今年最低水準

米国上場の現物ビットコインETFは3週連続の純流入を記録したが、同時にオプション市場ではトレーダーが下落ヘッジを外している。今週水曜日の米連邦準備制度理事会（FRB）の金利決定を前に、市場は異例なほど無防備な状態にある。FRBの発表や法案の動向次第では、ビットコイン価格が大きく変動する可能性がある。

■ビットコインETFの流入：3週連続も依然として脆弱

SoSoValueが追跡したデータによると、米国の上場現物ビットコインファンド全体で、7月24日に終わる週の純流入額は3379万ドル（約55億円、1ドル=164円換算）となった。これは3週連続のプラス記録の中で最も小規模であり、過去2週はそれぞれ1億9700万ドル（約323億円）と7567万ドル（約124億円）の流入を記録していた。

この見出しの数字は、危うくマイナスに転じるところだった。7月23日と24日の2日間の反転により、それぞれ2億2520万ドル（約369億円）と2億4010万ドル（約394億円）がファンドから流出し、7営業日続いた連続流入記録が途絶え、その週の利益をほぼ帳消しにした。週末の総流出額4億6526万ドル（約763億円）のうち、ブラックロックのiShares Bitcoin Trust（IBIT）が約4億1500万ドル（約681億円）を占めた。

3週連続の流入は5月上旬以来の持続的なプラス基調であり、5月15日から6月3日までの13日間にわたる流出（全体で44億ドル＝約7216億円が流出）から反転した。この流出により、2026年のETFの累積フローは、2024年1月の商品ローンチ以来初めてマイナスに転じていた。2026年全体を通してみると、米国の現物ビットコインETFは依然として47億6000万ドル（約7806億円）の純流出となっており、3週間の回復は今年受けたダメージのほんの一部を取り戻したに過ぎない。

週末の売りは、7月22日のセッションで記録した7月の最高値6万6500ドル（約1091万円）からビットコインが後退したことに続くものだった。この下落は、半導体株に引きずられて下落したナスダック100の弱さと一致していた。

暗号資産分析企業BRNはCoinDeskへの声明で、「5月と6月の大規模な流出の後、7月の修復局面は安堵をもたらしたが、機関投資家の需要は依然として慎重だ」と述べている。

■FRBを前にオプション市場のトレーダーは下落保護を解除

同時に、ビットコインのデリバティブ市場では、6月の急落時に構築された防衛的なヘッジが密かに解除されており、それ自体がリスクを伴う薄いオーダーブックを生み出している。

Glassnodeによると、プット契約（下落への賭け）がコール契約（上昇への賭け）に対してどれだけ存在するかを測るプット/コール建玉比率は、6月下旬の約0.76から7月24日時点で約0.52に低下した。0.52という数値は、トレーダーがプット1つに対して約2つのコールを保有していることを意味し、2026年で最も強気なオプションのポジション取りとなっている。

同等の上昇エクスポージャーに対して下落保護がどれだけ割高かを示す25デルタスキューは、カーブの短期側で急激に圧縮されている。1週間のスキューは約4%とほぼ中立な水準に低下した一方で、3〜6ヶ月満期のオプションは依然として約11%〜12%の防衛的プレミアムを伴っている。この乖離は特定のストーリーを物語っている。つまり、トレーダーは今後7日間については概ね楽観視しているが、年内のさらに先のリスクに対する保険には引き続き対価を支払っているということだ。

市場が予測するビットコインの将来の価格変動率であるインプライド・ボラティリティは全体的に圧縮されており、1週間オプションで34.3%、6ヶ月契約で40.8%となっている。期先のボラティリティが期近よりも高いこの右肩上がりの期間構造は、予定されている既知のマクロイベントの前としては異例である。通常、重要なイベントが差し迫っている場合、オプションの買い手がイベント期間中の保護のために高い対価を支払うため、短期のインプライド・ボラティリティは急上昇する。現在の構成は、市場がすでにFRBによる無難な金利据え置きを織り込んでいることを示唆しており、ウォーシュ議長が予期せぬ発言をした場合のクッションがほとんど残されていない賭けとなっている。

Deribitでの30日間の将来ボラティリティを追跡するGlassnodeのDVOLインデックスは、この期間に48ポイントから40ポイントに低下した。Deribitでは、ビットコインオプションは権利行使価格7万ドル（約1148万円）と7万2000ドル（約1181万円）に大きく集中しており、これらを合わせると約50億ドル（約8200億円）、つまり同取引所の総建玉280億ドル（約4兆5920億円）の約18%を占め、両水準でコールがプットを圧倒的に上回っている。このコールのポジション取りの多くは、8月の議会休会前に上院での採決が行われる予定のデジタル資産関連法案「CLARITY法案」を巡る楽観論に結びついている。

価格変動に応じてオプションディーラーがどれだけ積極的にヘッジを調整しなければならないかを示すガンマ・エクスポージャーは、現在の価格水準である6万5000ドル（約1066万円）付近と7万2000ドルに集中している。6万5000ドルのクラスターが近いことは、短期的な値動きに対する重力的なアンカーとして機能する。一方、7万2000ドルのクラスターは遠すぎるため、決定的な材料がなければ意味のある引力を発揮することはできない。

■なぜFRBがビットコインの次の動きの鍵を握るのか

回復しつつあるETFの流入と、解除されたオプションのヘッジという2つのシグナルの収束は、それがFRBの決定が行われる週に到来したという点で特に重要である。

FRBの政策とビットコイン価格の構造的なつながりは、もはや付随的なものではない。機関投資家が米国の現物ビットコインETFの株式を解約すると、指定参加者（Jane Street、Virtu Americas、Citadel Securitiesなどの大手ブローカー・ディーラー）はそれらの株式をファンドに返還し、カストディアン（主要なETFの多くでは通常Coinbase）は現物市場でビットコインを売却して解約者に現金を返す。したがって、持続的な流出は、個々のトレーダーの資産価値に対する見方とは無関係に、プログラムされたルールベースのビットコイン売却に直結する。Citigroupの調査によると、ETFの純流入が1億ドル（約164億円）あるごとに、同日のビットコイン価格は約53ベーシスポイント変動し、10営業日での累積効果は約96ベーシスポイントに達するという。複数の2026年の市場分析で引用された調査では、ETFのフローが現在、週間のビットコイン価格変動の約45%を占めていると推定されている。

これがそのメカニズムである。タカ派的なFRBの声明や、ウォーシュ議長の予想外に厳しい記者会見は、機関投資家によるETFの解約を引き起こし、指定参加者が現物市場でビットコインを売却するよう仕向け、価格下落をもたらす可能性が高い。これは、6月17日の会合でのウォーシュ議長のタカ派的なデビュー直後に、ビットコインが6万4000ドル（約1050万円）近くまで下落したのと同じ連鎖である。

連邦公開市場委員会（FOMC）は7月28日（火）に招集され、29日（水）午後2時（日本時間30日午前3時）に金利決定を発表する。ウォーシュ議長の記者会見は午後2時30分（日本時間30日午前3時30分）に始まる。7月の会合には経済見通しの概要（SEP）が含まれておらず、ドットプロットも発表されないため、声明の文言と台本なしの記者会見が、9月と10月の金利予想を再評価する上で全責任を負うことになる。

FactSetが調査したエコノミストらは概ね、FRBがフェデラルファンド（FF）金利の誘導目標レンジを3.50%〜3.75%に据え置くと予想しており、これは5会合連続の金利据え置きとなる。しかし、ウォーシュ議長はジェローム・パウエル時代を特徴づけていたフォワードガイダンスを意図的に放棄し、事前に意図を示すことを拒否している。6月の会合では、18人のFOMCメンバーのうち9人が年末までに少なくとも1回の利上げを予想しており、最近の原油価格が1バレル100ドル（約1万6400円）を超えたことで、インフレの状況は依然として不安定である。タカ派的な据え置きではなく、「純粋な据え置き」と読み取れるバランスの取れた声明であれば、ETFフローの暫定的な回復を長引かせ、コール偏重のオプションのポジション取りを支える可能性がある。タカ派的な傾斜、あるいはウォーシュ議長による9月の会合に関する厳しい一言があれば、その両方を即座に反転させる可能性がある。

■市場は実際にどこまで回復したのか？

3週連続の流入は現実のものであるが、楽観論を控えめにさせるより大きな文脈の中に置かれている。ビットコインは2025年10月の史上最高値約12万6000ドル（約2066万円）から、2026年6月下旬には21ヶ月ぶりの安値となる5万8000ドル（約951万円）付近まで下落し、その下落幅は50%を超えた。7月の3週間の純流入額約3億700万ドル（約503億円）は、6月だけでファンドから流出した45億1000万ドル（約7396億円）のほんの一部に過ぎない。先週の時点で、7月の回復は6月のダメージの約7%を取り戻したに過ぎない。

ETF群におけるIBITの優位性は、この波乱の期間にさらに高まっている。7月22日、同ファンドは米国の13の現物ビットコインETF全体の取引高の約79%を占め、存在するビットコインの総供給量の3.70%を保有していた。対照的に、IBITの0.25%に対して1.50%の年間手数料を徴収するグレースケールのGBTCは、ETFへの転換以来274億2000万ドル（約4兆4969億円）を失い、資金流出が続いている。

■CLARITY法案は状況を変えるか？

別個ではあるが関連する変数として、CLARITY法案（デジタル資産市場明確化法案、H.R. 3633）がある。この法案は2025年7月に下院を294対134で通過し、2026年5月に上院銀行委員会を通過したが、まだ上院本会議での採決には至っていない。この法案は厳しい期限に直面している。上院は8月の休会に入り、本会議での採決は議会がワシントンを離れる前に行われなければならない。

Deribitでの7万ドルと7万2000ドルのコールの集中は、法案の通過と、それが機関投資家によるビットコインのカストディおよび取引に提供する規制の明確化に対する投資家の楽観論に一部起因しているとされている。法案が前進すれば、これらの権利行使価格で再びコールの買いが見られる可能性がある。採決なしに期限が過ぎれば、そのポジションの一部が解消され、すでに圧縮されているオプションのオーダーブックにさらなる圧力がかかる可能性がある。

言い換えれば、今週はFRBの決定と立法期限という2つのバイナリーイベントが含まれており、下落保護を今年最低水準にまで引き下げた市場に収束している。3週連続のETF流入は真の修復を表している。その修復が持続的なものかどうかは、水曜日の記者会見が答えを出し始める問題である。

※本記事公開時点において、ビットコインは約6万5000ドルで取引されていた。本記事は投資助言を構成するものではない。

■注目ポイントQ&A

●ビットコインのプット/コール比率が0.52に低下したことは、価格にとって何を意味しますか？

プット/コール建玉比率が1.0を下回るということは、コールオプション（上昇への賭け）がプットオプション（下落保護）を上回っていることを意味します。0.52という数値は、プット1つに対して約2つのコールが存在することを示し、2026年でこれまでで最も強気なオプションのポジション取りです。これは、短期的な価格下落への懸念が後退していることを示唆しています。しかし同時に、水曜日の連邦準備制度理事会（FRB）からのタカ派的なサプライズなど、予期せぬ事態が発生した場合に、下落の動きを和らげるためのヘッジが市場に少ないことも意味します。保護が薄いと、動きを吸収するのではなく増幅させてしまいます。

●なぜFRBの決定がビットコイン価格に直接影響するのですか？

ETFの構造が直接的な機械的リンクを生み出しているためです。機関投資家が現物ビットコインETFの株式を解約すると、指定参加者（大手ブローカー・ディーラー）はそれらの解約資金を調達するために現物市場でビットコインを売却します。持続的な解約は、個々のトレーダーのビットコインの価値に対する見方に関係なく、現物価格を動かすプログラムされたルールベースの売却につながります。Citigroupの調査によると、ETFの純流出が1億ドルあるごとに、同日のビットコイン価格は約53ベーシスポイント変動すると推定されています。そのため、機関投資家の解約を引き起こす可能性が高いタカ派的なFRBの声明は、急激かつ即座のビットコイン価格下落をもたらす可能性があります。

●3週連続のビットコインETF流入は、強気相場への回帰の兆しですか？

利用可能なデータによると、まだそうとは言えません。3週間の純流入総額は約3億700万ドルであり、これは6月だけでビットコインETFから流出した45億1000万ドルの約7%に過ぎません。ビットコインETFは2026年において、依然として47億6000万ドルの純流出となっています。BRNのアナリストは、7月をブレイクアウトではなく「修復局面」と特徴づけ、機関投資家の需要は力強いというより「慎重」であると指摘しました。連続流入は真の改善ですが、フローの規模（特にその週の3379万ドルという総額が、週末の4億6500万ドルの売りによってほぼ帳消しになったこと）は、幅広い機関投資家の確信というよりも、押し目買いや選択的な再参入を示唆しています。

●25デルタスキューとは何ですか？なぜ今その圧縮が重要なのですか？

25デルタスキューは、同等の上昇コールオプションに対して、下落プットオプションがどれだけ割高かをインプライド・ボラティリティのポイントで表したものです。1週間の期間でスキューが4%に近いということは、短期的な下落保護が上昇への賭けよりもわずかに高いだけであり、市場がほぼ中立であることを意味します。対照的に、3〜6ヶ月のオプションは依然として11%〜12%のスキューを伴っており、トレーダーが年内のさらに先のリスクが高いと考えていることを示しています。短期的な圧縮が今週重要である理由は、市場が水曜日のFRBのイベントを低リスクの瞬間として価格に織り込んでおり、ウォーシュ議長の声明や記者会見がサプライズをもたらした場合に、異例なほど無防備な状態になっていることを意味するからです。

元記事: Bitcoin ETF Streak Reaches Three Weeks as Traders Drop Downside Hedges