*16:01JST 東京為替：ドル・円は軟調、下押し圧力続く

28日の東京市場でドル・円は軟調。日本の為替介入と国内資産への投資拡大の観測が続くなか、片山財務相の円安牽制発言で163円83銭から163円66銭まで値を下げた。米金融政策決定を前にドルは売り後退で下げ渋る場面もあったが、夕方に再び値を下げる展開。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は163円67銭から163円83銭、ユ-ロ・円は186円05銭から186円30銭、ユ-ロ・ドルは1.1362ドルから1.1380ドル。

・ユ-ロ・円は186円30銭から186円05銭まで値を下げた。

・ユ-ロ・ドルはユ-ロ・ドルは1.13⑻0ドルから1.1362ドルまで下落した。

【要人発言】

・片山財務相

「円安は実需面でメリットもデメリットもある」

「為替水準については申し上げない」

「為替、必要に応じて措置を取るということは日米一致」

「物価は健全な形で上昇」

「一両日中に中長期の財政試算を公表」

「骨太で高市首相の方針が具現化」

【経済指標】

・特になし《TY》