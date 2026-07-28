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東京為替：ドル・円は軟調、下押し圧力続く
記事提供元：フィスコ
*16:01JST 東京為替：ドル・円は軟調、下押し圧力続く
28日の東京市場でドル・円は軟調。日本の為替介入と国内資産への投資拡大の観測が続くなか、片山財務相の円安牽制発言で163円83銭から163円66銭まで値を下げた。米金融政策決定を前にドルは売り後退で下げ渋る場面もあったが、夕方に再び値を下げる展開。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は163円67銭から163円83銭、ユ-ロ・円は186円05銭から186円30銭、ユ-ロ・ドルは1.1362ドルから1.1380ドル。
・ユ-ロ・円は186円30銭から186円05銭まで値を下げた。
・ユ-ロ・ドルはユ-ロ・ドルは1.13⑻0ドルから1.1362ドルまで下落した。
【要人発言】
・片山財務相
「円安は実需面でメリットもデメリットもある」
「為替水準については申し上げない」
「為替、必要に応じて措置を取るということは日米一致」
「物価は健全な形で上昇」
「一両日中に中長期の財政試算を公表」
「骨太で高市首相の方針が具現化」
【経済指標】
・特になし《TY》
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