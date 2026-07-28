*11:02JST ブランディングテクノロジー：中堅・中小企業のブランド構築とデジタルシフトを伴走支援

ブランディングテクノロジー＜7067＞は、日本国内の中堅・中小企業および開業医を主要な顧客層とし、独自のブランド構築とデジタルマーケティングを組み合わせたワンストップの経営・事業成長支援を展開する企業である。同社は「ブランドを軸に中堅・中小企業様のデジタルシフトを担う」をミッションに掲げ、日本企業の99.7％を占めるこれらの中小規模企業が直面する専門人材不足、社内ノウハウの欠如、限定的な投資予算といった主要課題の解決に取り組んでいる。

主な事業セグメントは「ブランド事業」と「デジタルマーケティング事業」の2つから構成される。ブランド事業では、不動産、建築、外壁塗装、歯科・医療業界などの特定領域における豊富なノウハウに基づき、コンテンツマーケティング支援、さらにはベトナムにおけるオフショアや沖縄でのニアショア体制を活用した効率的なデジタルコンテンツの制作供給を行っている。一方、デジタルマーケティング事業では、企業のマーケティングDX推進に向けて、Webコンサルティング、インターネット広告の運用、SEOおよびAIO対策、詳細なアクセス解析などをワンストップかつ伴走型で提供し、顧客のカスタマーサクセスとライフタイムバリューの最大化を支援している。

同社の第一の強みは、中堅・中小企業向け支援に特化して最適化されたユニット型組織体制と、それを体現する高い専門性を持ったフロント人材の存在である。市場セグメントごとに最適なサービスを提供する6つの事業ユニットを配置し、顧客の事業成長フェーズや予算に寄り添う総勢78名（2026年3月末時点）のフロント人材を揃え、大手の代理店には真似のできないきめ細やかな長期伴走支援を実現している。第二の強みは、医療や不動産、建築といった業界別の集客「勝ちパターン」を数多くの実績から抽出・体系化し、再現性の高い独自のノウハウ・データベースを構築している点である。これに基づき、各種ホワイトペーパーの作成やセミナーを通じた効率的なオンラインによる顧客獲得を成功させており、契約後の高い継続取引率を維持することに繋がっている。第三の強みは、中堅・中小企業が抱える様々なブランディング、経営戦略策定からデジタルマーケティング、クリエイティブ制作、広告運用に至るまで、機能が分断されることなく総合的かつ一気通貫で支援できる体制を有していることである。これにより、顧客は複数の取引先を管理する煩雑さから解放され、高い投資効率と質の高い施策実行を同時に享受することができる。

2026年3月期の通期連結業績は、売上高4,795百万円（前年同期比4.6%減）、営業利益78百万円（同28.9%減）で着地した。ブランド事業におけるブランディング案件や単発コンサルティング、代理店経由の大型Web制作案件の受注・納品減少、デジタルマーケティング事業における大型案件の終了等が影響した。ただ、月々の売上において安定的な顧客基盤を形成する継続的な「ストック売上比率」は通期平均で87.2％と極めて高い水準を維持しており、経営の土台は非常に強固である。2027年3月期の通期業績予測については、売上高4,850百万円（同1.1%増）、営業利益100百万円（同27.2%増）を見込んでいる。

市場環境では、経済産業省が主導する省力化や大規模投資を支援する「中堅企業成長促進政策」が国策として強力に推進され、ターゲットとする中堅企業の成長投資額が今後大幅に増加していくと想定されている。さらに、提携パートナーとの業務提携や資本提携に基づく「コンソーシアム」の構築による支援力の向上効果も期待される。

今後の成長戦略における最大の見通しと成長ドライバーは、最先端のAIエージェント開発・実装と人的資本の強化である。AIエージェントの開発提供を行うJAPAN AI社や戦略的PR支援を行うEnjin社と資本業務提携を締結しており、これらの主要パートナーとの資本業務提携からコンソーシアム体制をより強固にしている。同社は2025年10月から2026年1月にかけて、広告運用改善やAIO対策、SEO提案、アクセス解析提案に対応する高度なAIエージェントを4ヶ月連続で開発・リリースし、デジタルマーケティング業務におけるフロント人材の生産性向上と業務の脱属人化、コンサルティングの精度向上を推進している。また、企業のブランド分析をわずか数分で行う「BRANDING ANALYSIS」などの無料ツールを公開してリード獲得のマーケティング効率を高めている。

株主還元について、同社は安定的な株主還元と将来的な持続成長のための投資のバランスを重視した方針を示している。成長投資への資金配分を積極的に進める一方で、直近の2026年3月期において10円を維持し、配当性向は35.6％にまで上昇させた。2027年3月期の配当予想についても同水準の年間配当金10円00銭を据え置く見通しであり、今後も事業推進に必要なAI投資やアライアンス強化、フロント人材への人的投資を行いながらも、強固な財務体質を背景に、安定的かつ魅力ある株主還元を継続していく。

総じて、ブランディングテクノロジーは、一時的な過渡期による業績変動はあるものの、高水準のストック売上比率に支えられた安定した経営基盤を有している。さらに、国策による追い風を受ける中堅企業向けの支援コンソーシアム体制の強化や、最先端AIエージェントの本格的な活用によるフロント人材の生産性向上といった今後の成長ドライバーが明確であり、中期的な収益拡大と日本経済活性化への貢献に注目していきたい。《YS》