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GMOメディア 「キレイパスコネクト byGMO」、「AI音声カルテ機能」を提供開始
記事提供元：フィスコ
*11:00JST GMOメディア---「キレイパスコネクト byGMO」、「AI音声カルテ機能」を提供開始
GMOメディア＜6180＞は22日、GMOビューティーが提供する自由診療・美容クリニック向け経営支援プラットフォーム「キレイパスコネクト byGMO」において、「AI音声カルテ機能」の提供を開始したと発表した。
本機能はAI機能シリーズ「Amane AI」の第2弾として位置付けられ、診察中の医師と患者の会話をリアルタイムで音声認識し、テキスト化した内容をもとにAIが自動で要約を生成する。カルテ記載業務の効率化を支援し、診療へ集中できる環境づくりを後押しする。
また、録音画面はコンパクト表示に対応しており、診察の流れを妨げにくい設計としたほか、要約生成時のプロンプトを自由に設定・変更できるため、クリニックごとのカルテ記載スタイルや項目に合わせた柔軟な運用が可能となる。美容医療市場で高まる業務効率化ニーズに対応し、医師やスタッフの負担軽減と診療品質向上を支援する。
さらに、企業向け商用APIを採用し、入力内容がAIモデルの学習に利用されない仕組みを採用したほか、AIがアクセスできるデータをアーキテクチャレベルで分離することで、患者の氏名や生年月日、連絡先などの個人情報や診療情報が他院へ流出しない安全設計としている。《KT》
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