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出来高変化率ランキング（10時台）～Birdman、日本新薬などがランクイン
*10:39JST 出来高変化率ランキング（10時台）～Birdman、日本新薬などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月28日 10:20 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜1457＞ iFTPXベア 153661 14699.535 327.23% 0.0269%
＜2526＞ NZAM400 2628 7492.2 261.24% -0.0227%
＜1593＞ MXS400 10799 38402.436 260.39% -0.0268%
＜354A＞ iF高配50 227186 133535.765 212.56% -0.0073%
＜315A＞ GX銀高配 894360 359831.075 199.24% -0.0401%
＜346A＞ SP500半 30499 35627.581 156.91% -0.0688%
＜7063＞ Birdman 1141500 33570.2 120.28% 0.1%
＜1631＞ NF銀行17 14423 207308.412 106.31% -0.0376%
＜1476＞ iSJリート 320599 235959.19 100.42% 0.002%
＜1494＞ One高配 3334 88433.038 96.8% -0.0176%
＜2017＞ iFJPX150 86329 56071.062 83.35% -0.0291%
＜4516＞ 日本新薬 598900 970772.26 74.96% -0.1287%
＜1358＞ 上場2倍 21694 1264096.6 74.09% -0.0825%
＜2527＞ NZAMJリコア 150765 80586.889 71.5% -0.0026%
＜1625＞ NF電機精 4278 111032.464 67.18% -0.0601%
＜4765＞ SBIGアセット 936100 250231.38 64.51% 0.0104%
＜213A＞ 上日経半 2897440 633400.234 63.7% -0.1073%
＜221A＞ MX日経半 920730 506506.21 62.63% -0.1082%
＜1488＞ iFJリート 235045 279769.378 62.57% -0.002%
＜1632＞ NF金融 2711 64175.906 60.27% -0.0181%
<1547> 上場米国 19168 175229.25 57.81% -0.0109%
<1366> iF225Wベ 3115258 198510.562 56.07% 0.0958%
<5242> アイズ 180500 282671.18 53.27% 0.1849%
<563A> GXナスDカバ 1883731 1150959.766 52.54% -0.0206%
<408A> iSベストAI 923110 162732.579 52.29% -0.0723%
<282A> GX半導10 764863 1023983.527 46.89% -0.1011%
<1578> 上場225M 9139 30637.146 46.82% -0.0429%
<350A> デジタルグ 351200 170826.88 41.93% -0.0383%
<1345> 上場Jリート 129399 192484.677 41.48% -0.0057%
<6384> 昭和真空 18200 20255.72 40.8% -0.0267%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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