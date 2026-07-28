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出来高変化率ランキング（10時台）～Birdman、日本新薬などがランクイン

2026年7月28日 10:39

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記事提供元：フィスコ

*10:39JST 出来高変化率ランキング（10時台）～Birdman、日本新薬などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月28日　10:20　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1457＞ iFTPXベア　　 153661 　14699.535　 327.23% 0.0269%
＜2526＞ NZAM400　　　2628 　7492.2　 261.24% -0.0227%
＜1593＞ MXS400　　　　10799 　38402.436　 260.39% -0.0268%
＜354A＞ iF高配50　　　　227186 　133535.765　 212.56% -0.0073%
＜315A＞ GX銀高配　　　　　894360 　359831.075　 199.24% -0.0401%
＜346A＞ SP500半　　　　30499 　35627.581　 156.91% -0.0688%
＜7063＞ Birdman　　　1141500 　33570.2　 120.28% 0.1%
＜1631＞ NF銀行17　　　　14423 　207308.412　 106.31% -0.0376%
＜1476＞ iSJリート　　　　320599 　235959.19　 100.42% 0.002%
＜1494＞ One高配　　　　　3334 　88433.038　 96.8% -0.0176%
＜2017＞ iFJPX150　　86329 　56071.062　 83.35% -0.0291%
＜4516＞ 日本新薬　　　　　　598900 　970772.26　 74.96% -0.1287%
＜1358＞ 上場2倍　　　　　　21694 　1264096.6　 74.09% -0.0825%
＜2527＞ NZAMJリコア　　150765 　80586.889　 71.5% -0.0026%
＜1625＞ NF電機精　　　　　4278 　111032.464　 67.18% -0.0601%
＜4765＞ SBIGアセット　　936100 　250231.38　 64.51% 0.0104%
＜213A＞ 上日経半　　　　　　2897440 　633400.234　 63.7% -0.1073%
＜221A＞ MX日経半　　　　　920730 　506506.21　 62.63% -0.1082%
＜1488＞ iFJリート　　　　235045 　279769.378　 62.57% -0.002%
＜1632＞ NF金融　　　　　　2711 　64175.906　 60.27% -0.0181%
<1547> 上場米国　　　　　　19168 　175229.25　 57.81% -0.0109%
<1366> iF225Wベ　　　3115258 　198510.562　 56.07% 0.0958%
<5242> アイズ　　　　　　　180500 　282671.18　 53.27% 0.1849%
<563A> GXナスDカバ　　　1883731 　1150959.766　 52.54% -0.0206%
<408A> iSベストAI　　　923110 　162732.579　 52.29% -0.0723%
<282A> GX半導10　　　　764863 　1023983.527　 46.89% -0.1011%
<1578> 上場225M　　　　9139 　30637.146　 46.82% -0.0429%
<350A> デジタルグ　　　　　351200 　170826.88　 41.93% -0.0383%
<1345> 上場Jリート　　　　129399 　192484.677　 41.48% -0.0057%
<6384> 昭和真空　　　　　　18200 　20255.72　 40.8% -0.0267%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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