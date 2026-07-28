*10:16JST 出来高変化率ランキング（9時台）～GX半導10、アイズなどがランクイン

GX半導10＜282A＞がランクイン（9時42分時点）。大幅安。正式名称は、グローバルX 半導体・トップ10-日本株式 ETF。日本の代表的な半導体関連銘柄10銘柄に投資する。昨日の米市場で主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が2.23％下落した流れを受け、今日の東京市場では半導体関連株が大きく売られており、これを映した動きとなっている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [7月28日 9:42 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1457＞ iFTPXベア 153361 14699.535 327.11% 0.0281%

＜2526＞ NZAM 400 2628 7492.2 261.24% -0.0227%

＜1593＞ MXS400 10769 38402.436 260.11% -0.0278%

＜315A＞ GX銀高配 759843 359831.075 179.56% -0.0396%

＜354A＞ iF高配50 164257 133535.765 173.45% -0.0094%

＜346A＞ SP500半 29674 35627.581 153.5% -0.0583%

＜1476＞ iSJリート 275248 235959.19 82.48% 0.0041%

＜1631＞ NF銀行17 11553 207308.412 80.43% -0.039%

＜2017＞ iFJPX150 81312 56071.062 76.51% -0.0304%

＜1625＞ NF電機精 4248 111032.464 66.41% -0.0603%

＜1358＞ 上場2倍 19978 1264096.6 65.06% -0.0836%

＜2527＞ NZAMJリコア 137875 80586.889 61.64% -0.0017%

＜1488＞ iFJリート 232750 279769.378 61.51% 0%

＜221A＞ MX日経半 907030 506506.21 61.01% -0.1099%

＜213A＞ 上日経半 2613820 633400.234 52.68% -0.1085%

＜4765＞ SBIGアセット 836300 250231.38 52.2% 0.0087%

＜4516＞ 日本新薬 488400 970772.26 52.13% -0.123%

＜1632＞ NF金融 2472 64175.906 50.43% -0.0193%

＜1366＞ iF225Wベ 2950016 198510.562 50.18% 0.0958%

<1547> 上場米国 17470 175229.25 47.98% -0.0097%

＜282A＞ GX半導10 739945 1023983.527 43.54% -0.104%

<563A> GXナスDカバ 1631171 1150959.766 37.78% -0.0187%

<408A> iSベストAI 765250 162732.579 33.35% -0.0676%

<1345> 上場Jリート 113805 192484.677 28.89% -0.0041%

<1578> 上場225M 7567 30637.146 28.14% -0.0435%

<350A> デジタルグ 304300 170826.88 27.93% -0.0343%

<5242> アイズ 140400 282671.18 27.11% 0.1609%

<2653> イオン九州 16500 45378.22 24.06% 0.0014%

<1568> TPX2倍 2302280 1840578.904 23.18% -0.0592%

<2524> NZAM TPX 72426 185809.822 21.93% -0.0231%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》