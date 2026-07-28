ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～GX半導10、アイズなどがランクイン

2026年7月28日 10:16

印刷

記事提供元：フィスコ

*10:16JST 出来高変化率ランキング（9時台）～GX半導10、アイズなどがランクイン
GX半導10＜282A＞がランクイン（9時42分時点）。大幅安。正式名称は、グローバルX 半導体・トップ10-日本株式 ETF。日本の代表的な半導体関連銘柄10銘柄に投資する。昨日の米市場で主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が2.23％下落した流れを受け、今日の東京市場では半導体関連株が大きく売られており、これを映した動きとなっている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月28日　9:42　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1457＞ iFTPXベア　　 153361 　14699.535　 327.11% 0.0281%
＜2526＞ NZAM 400　　2628 　7492.2　 261.24% -0.0227%
＜1593＞ MXS400　　　　10769 　38402.436　 260.11% -0.0278%
＜315A＞ GX銀高配　　　　　759843 　359831.075　 179.56% -0.0396%
＜354A＞ iF高配50　　　　164257 　133535.765　 173.45% -0.0094%
＜346A＞ SP500半　　　　29674 　35627.581　 153.5% -0.0583%
＜1476＞ iSJリート　　　　275248 　235959.19　 82.48% 0.0041%
＜1631＞ NF銀行17　　　　11553 　207308.412　 80.43% -0.039%
＜2017＞ iFJPX150　　81312 　56071.062　 76.51% -0.0304%
＜1625＞ NF電機精　　　　　4248 　111032.464　 66.41% -0.0603%
＜1358＞ 上場2倍　　　　　　19978 　1264096.6　 65.06% -0.0836%
＜2527＞ NZAMJリコア　　137875 　80586.889　 61.64% -0.0017%
＜1488＞ iFJリート　　　　232750 　279769.378　 61.51% 0%
＜221A＞ MX日経半　　　　　907030 　506506.21　 61.01% -0.1099%
＜213A＞ 上日経半　　　　　　2613820 　633400.234　 52.68% -0.1085%
＜4765＞ SBIGアセット　　836300 　250231.38　 52.2% 0.0087%
＜4516＞ 日本新薬　　　　　　488400 　970772.26　 52.13% -0.123%
＜1632＞ NF金融　　　　　　2472 　64175.906　 50.43% -0.0193%
＜1366＞ iF225Wベ　　　2950016 　198510.562　 50.18% 0.0958%
<1547> 上場米国　　　　　　17470 　175229.25　 47.98% -0.0097%
＜282A＞ GX半導10　　　　739945 　1023983.527　 43.54% -0.104%
<563A> GXナスDカバ　　　1631171 　1150959.766　 37.78% -0.0187%
<408A> iSベストAI　　　765250 　162732.579　 33.35% -0.0676%
<1345> 上場Jリート　　　　113805 　192484.677　 28.89% -0.0041%
<1578> 上場225M　　　　7567 　30637.146　 28.14% -0.0435%
<350A> デジタルグ　　　　　304300 　170826.88　 27.93% -0.0343%
<5242> アイズ　　　　　　　140400 　282671.18　 27.11% 0.1609%
<2653> イオン九州　　　　　16500 　45378.22　 24.06% 0.0014%
<1568> TPX2倍　　　　　2302280 　1840578.904　 23.18% -0.0592%
<2524> NZAM TPX　　72426 　185809.822　 21.93% -0.0231%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

関連記事