*09:49JST Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ---IPライセンス加盟店で岐阜県初のモデルハウス完成

Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ＜1431＞は27日、子会社であるリブサービスがアダストリアと共同展開するIPライセンスサービス「niko and ... EDIT HOUSE」において、加盟店による岐阜県初のモデルハウスが完成したと発表した。

「niko and ... EDIT HOUSE」は、リブサービスとアダストリアの共同事業として展開する住宅業界初のIPライセンスサービスであり、加盟店に対して「商標」「意匠」「著作物」などの知的財産の使用権を提供する仕組みとなっている。加盟する住宅会社は、同サービスが持つデザイン性やブランド力を活用し、独自の住宅商品として販売促進活動を行うことが可能となる。

「niko and ... EDIT HOUSE」において、今回岐阜県では初のモデルハウスオープンとなり、また累計では28店舗目のモデルハウスとなった。今後も全国で「niko and ... EDIT HOUSE」のモデルハウス展開を推進し、住宅会社の集客・ブランド力向上を支援するとともに、プラットフォーム事業のさらなる成長を目指していく。《KT》