*08:41JST 7/28

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（64931.19、+320.04）

・NYダウは上昇（52210.08、+262.83）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（24932.08、-43.74）

・SOX指数は下落（11554.88、-264.01）

・シカゴ日経225先物は下落（64055、-1115）

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・片山財務相が金融イベントに参加

・消費者物価のコア指標(日銀)

・国際協力銀行(JBIC)総裁が定例会見

・日本取引所グループの山道CEOが定例会見

・6月米国卸売在庫

・5月米国S&PCS20都市住宅価格指数

・5月米国FHFA住宅価格指数

・7月米国消費者信頼感指数

・米国連邦公開市場委員会(FOMC)(29日まで)

・6月インド鉱工業生産

・7月ブラジルFGV建設コスト

・6月ブラジル経常収支

・6月ブラジル海外直接投資

・7月ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA-15)《YY》