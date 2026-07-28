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7/28の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:41JST 7/28
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（64931.19、+320.04）
・NYダウは上昇（52210.08、+262.83）
・米長期金利は低下
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（24932.08、-43.74）
・SOX指数は下落（11554.88、-264.01）
・シカゴ日経225先物は下落（64055、-1115）
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・片山財務相が金融イベントに参加
・消費者物価のコア指標(日銀)
・国際協力銀行(JBIC)総裁が定例会見
・日本取引所グループの山道CEOが定例会見
・6月米国卸売在庫
・5月米国S&PCS20都市住宅価格指数
・5月米国FHFA住宅価格指数
・7月米国消費者信頼感指数
・米国連邦公開市場委員会(FOMC)(29日まで)
・6月インド鉱工業生産
・7月ブラジルFGV建設コスト
・6月ブラジル経常収支
・6月ブラジル海外直接投資
・7月ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA-15)《YY》
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