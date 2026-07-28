ラクオリア創薬、胃酸分泌抑制剤テゴプラザン、韓国で6つ目の適応症を取得

■NSAIDs投与に伴う消化性潰瘍の予防を追加、韓国累計売上1兆ウォン超

ラクオリア創薬<4579>(東証グロース)は7月27日、ライセンス先の韓国HKイノエンに導出した胃酸分泌抑制剤tegoprazan(韓国製品名「K-CAB」)について、韓国で「NSAIDs投与に伴う消化性潰瘍の予防」の適応症が追加されたと発表した。

臨床試験ではtegoprazan25mgとランソプラゾール15mgを比較し、24週時点の胃潰瘍・十二指腸潰瘍の発生率で非劣性を示した。12週時点で胸やけ症状が認められなかった被験者の割合は比較対照薬群を統計学的に有意に上回り、11種類のNSAIDsを用いて24週間の安全性も評価した。

今回の追加により、韓国での承認適応症は6つとなり、同クラスで最多となった。K-CABは2019年に韓国で販売を開始し、2026年4月に韓国国内の院外処方実績が累積1兆ウォン、約1100億円を超えた。2026年12月期連結業績への影響は限定的で、業績予想に変更はないとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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