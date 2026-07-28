Terra　Drone、防衛事業を強化、ベルギー国防省からUTMを約2億円で独占受注

■子会社ユニフライが世界初の国防軍向け独占受注、年約7000万円以上の継続収入を想定

Terra Drone<278A>(東証グロース)は7月27日、子会社のユニフライがベルギー国防省向け運航管理システム(UTM)を約2億円で独占受注したことに加え、ドローン向け高出力バッテリーパックの国内量産体制を構築し、国産バッテリー事業へ本格参入すると発表した。防衛用ドローンの運航管理と重要部品の供給基盤を両面から強化する。

ユニフライは、ベルギー国防省が管轄する陸・海・空軍の全空域を対象に、ドローンの飛行計画、機体、操縦者、装備、ミッションなどを一元管理する統合型UTMを提供する。契約額は115万ユーロで、国防軍向けの独占受注は世界初。契約完了後も利用契約が継続し、年約7000万円またはそれ以上のライセンス収入を見込む。

■防衛用ドローンの運航と部品供給を一体強化

国産バッテリー事業では、円筒形セルを用いた高出力バッテリーパックを国内で設計、組み立て、検査、品質保証する。業務提携先は大手家電メーカー向けに最大累計約50万パックを供給した実績を持つ。同社製ドローンへの搭載に加え、大手重工業企業、国内外のドローンメーカーや防衛関連企業への外販を進め、交換用・予備用の継続需要も取り込む。

バッテリーには米国のNDAAコンプライアンス基準に基づくノンチャイナ部品を採用し、海外依存による供給網リスクの低減を図る。今後はベルギーでの導入実績を基盤に防衛向けUTMを欧州各国へ展開するとともに、モーターやコントローラーなど主要部品の国内内製化も推進する。国産バッテリー事業による2027年1月期連結業績への影響は、現時点で軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)