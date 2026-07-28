エンバイオHD、PFAS汚染対策で東海テクノと提携、東海地域の受注拡大へ

■調査・分析から設計・施工までワンストップ体制を構築

エンバイオ・ホールディングス<6092>(東証スタンダード)は7月27日、子会社のエンバイオ・エンジニアリングが東海テクノと、土壌・地下水汚染対策事業における業務提携契約を締結したと発表した。PFASを含む汚染対策について、調査・分析から対策工事の設計・施工まで一体的に提供する体制を構築し、東海地域での受注拡大を目指す。

エンバイオ・エンジニアリングは、汚染された土壌や地下水を掘削せずに浄化する低コスト・低環境負荷の原位置浄化技術に加え、独占使用権を持つ米国発のPFAS汚染地下水対策技術を強みとする。一方、東海テクノは土壌調査、環境分析、環境コンサルティングと東海地域の顧客基盤を持つ。両社は技術力と営業・分析機能を相互補完する。

東海テクノは調査や分析で汚染が確認された顧客に共同で対策工事を提案し、エンバイオ・エンジニアリングは原位置浄化工法を中心に技術検討、設計、施工を担う。製造業を中心に自主調査や地下水汚染対策の需要が顕在化するなか、PFOS・PFOAなど高度な汚染への対応力を高め、窓口の一本化と新規案件の創出を進める。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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